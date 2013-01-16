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"الصحة": تسجيل 5477 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 3405 خلال الـ24 ساعة الماضية

"الصحة" تعلن عن وظائف شاغرة في الأمن السيبراني.. شروطٌ والتقديم هنا

لحاملي البكالوريوس.. من اليوم ولمدة أسبوعين و"شهادة التأمينات" حاضرة

أعلنت وزارة الصحة، عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة في تخصصات "الأمن السيبراني، أمن المعلومات"؛ وذلك لحاملي مؤهل البكالوريوس.

وأوضحت الوزارة، عبر حسابها على "تويتر"، أن التقديم على الوظائف اعتبارًا من اليوم الأحد الموافق 16/ 1/ ٢٠٢٢م ولمدة أسبوعين.

وبيّنت أن الشروط تتضمن: إرفاق وثيقة التخرج موضحًا بها التقدير العام، والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي، وتاريخ التخرج؛ مشيرة إلى أن الحاصلين على المؤهلات الخارجية يُتطلب منهم إرفاق معادلة لجنة المعادلات بوزارة التعليم، ومفاتيح المعدل، والسجل الأكاديمي.. وأشارت إلى طباعة شهادة التأمينات، وأخرى من صاحب العمل لمن لديهم خبرات سابقة.

ويمكن الاطلاع على التفاصيل والتقديم عبر الرابط التالي: https://cutt.us/54gUV.

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"الصحة" تعلن عن وظائف شاغرة في الأمن السيبراني.. شروطٌ والتقديم هنا
سبق

أعلنت وزارة الصحة، عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة في تخصصات "الأمن السيبراني، أمن المعلومات"؛ وذلك لحاملي مؤهل البكالوريوس.

وأوضحت الوزارة، عبر حسابها على "تويتر"، أن التقديم على الوظائف اعتبارًا من اليوم الأحد الموافق 16/ 1/ ٢٠٢٢م ولمدة أسبوعين.

وبيّنت أن الشروط تتضمن: إرفاق وثيقة التخرج موضحًا بها التقدير العام، والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي، وتاريخ التخرج؛ مشيرة إلى أن الحاصلين على المؤهلات الخارجية يُتطلب منهم إرفاق معادلة لجنة المعادلات بوزارة التعليم، ومفاتيح المعدل، والسجل الأكاديمي.. وأشارت إلى طباعة شهادة التأمينات، وأخرى من صاحب العمل لمن لديهم خبرات سابقة.

ويمكن الاطلاع على التفاصيل والتقديم عبر الرابط التالي: https://cutt.us/54gUV.

16 يناير 2022 - 13 جمادى الآخر 1443
10:45 AM

"الصحة" تعلن عن وظائف شاغرة في الأمن السيبراني.. شروطٌ والتقديم هنا

لحاملي البكالوريوس.. من اليوم ولمدة أسبوعين و"شهادة التأمينات" حاضرة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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9,652

أعلنت وزارة الصحة، عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة في تخصصات "الأمن السيبراني، أمن المعلومات"؛ وذلك لحاملي مؤهل البكالوريوس.

وأوضحت الوزارة، عبر حسابها على "تويتر"، أن التقديم على الوظائف اعتبارًا من اليوم الأحد الموافق 16/ 1/ ٢٠٢٢م ولمدة أسبوعين.

وبيّنت أن الشروط تتضمن: إرفاق وثيقة التخرج موضحًا بها التقدير العام، والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي، وتاريخ التخرج؛ مشيرة إلى أن الحاصلين على المؤهلات الخارجية يُتطلب منهم إرفاق معادلة لجنة المعادلات بوزارة التعليم، ومفاتيح المعدل، والسجل الأكاديمي.. وأشارت إلى طباعة شهادة التأمينات، وأخرى من صاحب العمل لمن لديهم خبرات سابقة.

ويمكن الاطلاع على التفاصيل والتقديم عبر الرابط التالي: https://cutt.us/54gUV.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,582
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,477
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,798
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,684

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