"الصحة" تعلن عن وظائف شاغرة في الأمن السيبراني.. شروطٌ والتقديم هنا

لحاملي البكالوريوس.. من اليوم ولمدة أسبوعين و"شهادة التأمينات" حاضرة

أعلنت وزارة الصحة، عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة في تخصصات "الأمن السيبراني، أمن المعلومات"؛ وذلك لحاملي مؤهل البكالوريوس.

وأوضحت الوزارة، عبر حسابها على "تويتر"، أن التقديم على الوظائف اعتبارًا من اليوم الأحد الموافق 16/ 1/ ٢٠٢٢م ولمدة أسبوعين.

وبيّنت أن الشروط تتضمن: إرفاق وثيقة التخرج موضحًا بها التقدير العام، والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي، وتاريخ التخرج؛ مشيرة إلى أن الحاصلين على المؤهلات الخارجية يُتطلب منهم إرفاق معادلة لجنة المعادلات بوزارة التعليم، ومفاتيح المعدل، والسجل الأكاديمي.. وأشارت إلى طباعة شهادة التأمينات، وأخرى من صاحب العمل لمن لديهم خبرات سابقة.

ويمكن الاطلاع على التفاصيل والتقديم عبر الرابط التالي: https://cutt.us/54gUV.