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ضبط عمالة تبيع التبغ وشرائح الاتصال من دون أسماء في الطائف

من خلال الجولات الرقابية لحملة "وطن بلا مخالف"

تواصل حملة "وطن بلا مخالف" في الطائف جولاتها الرقابية على المنشآت التجارية.

وتم من خلال الحملة ضبط محال مخالفة وعمالة وافدة تقوم ببيع التبغ وشرائح الاتصال من دون أسماء، وبطاقات لتمرير المكالمات بطرق غير نظامية.

وجرى إغلاق المحال وتسليم العمالة للجهات المختصة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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ضبط عمالة تبيع التبغ وشرائح الاتصال من دون أسماء في الطائف
سبق

تواصل حملة "وطن بلا مخالف" في الطائف جولاتها الرقابية على المنشآت التجارية.

وتم من خلال الحملة ضبط محال مخالفة وعمالة وافدة تقوم ببيع التبغ وشرائح الاتصال من دون أسماء، وبطاقات لتمرير المكالمات بطرق غير نظامية.

وجرى إغلاق المحال وتسليم العمالة للجهات المختصة.

07 يناير 2021 - 23 جمادى الأول 1442
01:29 AM

ضبط عمالة تبيع التبغ وشرائح الاتصال من دون أسماء في الطائف

من خلال الجولات الرقابية لحملة "وطن بلا مخالف"

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فهد العتيبي - الطائف
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613

تواصل حملة "وطن بلا مخالف" في الطائف جولاتها الرقابية على المنشآت التجارية.

وتم من خلال الحملة ضبط محال مخالفة وعمالة وافدة تقوم ببيع التبغ وشرائح الاتصال من دون أسماء، وبطاقات لتمرير المكالمات بطرق غير نظامية.

وجرى إغلاق المحال وتسليم العمالة للجهات المختصة.

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