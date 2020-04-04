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القبض على يمني حاول الإرجاف بالشائعات في فيديو "الوضع خطير"

علمت "سبق" بأن الجهات الأمنية قبضت على شخص؛ قام بتعمُّد تصوير الأرفف الفارغة في أحد أسواق المواد الغذائية بحفر الباطن، وهو يتحدث قائلاً: "الوضع خطير"؛ وذلك بقصد الإرجاف، ونشر الشائعات المغرضة.

وبدأت الجهات الأمنية في اتخاذ الإجراءات النظامية حياله.

الجهات الأمنية حفر الباطن

الرئيسية/ المملكة / محليات

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القبض على يمني حاول الإرجاف بالشائعات في فيديو "الوضع خطير"
سبق

علمت "سبق" بأن الجهات الأمنية قبضت على شخص؛ قام بتعمُّد تصوير الأرفف الفارغة في أحد أسواق المواد الغذائية بحفر الباطن، وهو يتحدث قائلاً: "الوضع خطير"؛ وذلك بقصد الإرجاف، ونشر الشائعات المغرضة.

وبدأت الجهات الأمنية في اتخاذ الإجراءات النظامية حياله.

04 إبريل 2020 - 11 شعبان 1441
10:23 PM

القبض على يمني حاول الإرجاف بالشائعات في فيديو "الوضع خطير"

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
14
14,160

علمت "سبق" بأن الجهات الأمنية قبضت على شخص؛ قام بتعمُّد تصوير الأرفف الفارغة في أحد أسواق المواد الغذائية بحفر الباطن، وهو يتحدث قائلاً: "الوضع خطير"؛ وذلك بقصد الإرجاف، ونشر الشائعات المغرضة.

وبدأت الجهات الأمنية في اتخاذ الإجراءات النظامية حياله.

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