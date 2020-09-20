بعد تعادله الإيجابي أمام البكيرية 1/1 , توج فريق الباطن الأول لكرة القدم، الأحد، بلقب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لأندية الدرجة الأولى، لينهي الدوري متصدرًا برصيد 76 نقطة وبفارق نقطة عن القادسية الوصيف. وكان فريق الباطن ضمن الصعود إلى دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعد تعادل البكيرية مع نظيره فريق العين في ختام منافسات الجولة 34.

الباطن يتوج بلقب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لأندية الأولى صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-09-20 بعد تعادله الإيجابي أمام البكيرية 1/1 , توج فريق الباطن الأول لكرة القدم، الأحد، بلقب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لأندية الدرجة الأولى، لينهي الدوري متصدرًا برصيد 76 نقطة وبفارق نقطة عن القادسية الوصيف.

وكان فريق الباطن ضمن الصعود إلى دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعد تعادل البكيرية مع نظيره فريق العين في ختام منافسات الجولة 34.

20 سبتمبر 2020 - 3 صفر 1442 11:21 PM

اخر تعديل 21 سبتمبر 2020 - 4 صفر 1442 02:51 AM

الباطن يتوج بلقب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لأندية الأولى بمرافقة القادسية .. عاد للعب بين الكبار للمرة الرابعة في تاريخه





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بعد تعادله الإيجابي أمام البكيرية 1/1 , توج فريق الباطن الأول لكرة القدم، الأحد، بلقب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لأندية الدرجة الأولى، لينهي الدوري متصدرًا برصيد 76 نقطة وبفارق نقطة عن القادسية الوصيف.

وكان فريق الباطن ضمن الصعود إلى دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعد تعادل البكيرية مع نظيره فريق العين في ختام منافسات الجولة 34.