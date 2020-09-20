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الباطن يتوج بلقب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لأندية الأولى

بمرافقة القادسية .. عاد للعب بين الكبار للمرة الرابعة في تاريخه

بعد تعادله الإيجابي أمام البكيرية 1/1 , توج فريق الباطن الأول لكرة القدم، الأحد، بلقب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لأندية الدرجة الأولى، لينهي الدوري متصدرًا برصيد 76 نقطة وبفارق نقطة عن القادسية الوصيف.
وكان فريق الباطن ضمن الصعود إلى دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعد تعادل البكيرية مع نظيره فريق العين في ختام منافسات الجولة 34.

دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الدوري السعودي للمحترفين الباطن

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الباطن يتوج بلقب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لأندية الأولى
سبق

بعد تعادله الإيجابي أمام البكيرية 1/1 , توج فريق الباطن الأول لكرة القدم، الأحد، بلقب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لأندية الدرجة الأولى، لينهي الدوري متصدرًا برصيد 76 نقطة وبفارق نقطة عن القادسية الوصيف.
وكان فريق الباطن ضمن الصعود إلى دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعد تعادل البكيرية مع نظيره فريق العين في ختام منافسات الجولة 34.

20 سبتمبر 2020 - 3 صفر 1442
11:21 PM
اخر تعديل
21 سبتمبر 2020 - 4 صفر 1442
02:51 AM

الباطن يتوج بلقب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لأندية الأولى

بمرافقة القادسية .. عاد للعب بين الكبار للمرة الرابعة في تاريخه

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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2,577

بعد تعادله الإيجابي أمام البكيرية 1/1 , توج فريق الباطن الأول لكرة القدم، الأحد، بلقب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لأندية الدرجة الأولى، لينهي الدوري متصدرًا برصيد 76 نقطة وبفارق نقطة عن القادسية الوصيف.
وكان فريق الباطن ضمن الصعود إلى دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعد تعادل البكيرية مع نظيره فريق العين في ختام منافسات الجولة 34.

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