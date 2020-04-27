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العبدالعالي لـ"سبق": لم يثبت أي علاج أو لقاح ناجع لفيروس كورونا.. وما يُثار مرفوض

طالب بالرجوع إلى المصدر الموثوق وعدم أخذ ما يتم نشره بطريقة غير موثوقة

قال مساعد وزير الصحة المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي: "حتى الآن كل ما يعلن وكل ما يذكرهو أن الدراسات موجودة ومستمرة للنظر في طرق المعالجة لفيروس كورونا، كذلك للنظر في اللقاحات، وحتى الآن لم يثبت أبدًا علميًا بشكلٍ قاطع يمكن الاستناد عليه، والاعتماد عليه، وبدئه كعلاج ناجع للتعامل مع فيروس كورونا، أو لقاح مفيد لعلاج كورونا، وحتى الآن لم يثبت أي من ذلك" .
جاء ذلك ردًا على استفسار "سبق" خلال الإيجاز الصحفي اليومي الذي تقدمه "وزارة الصحة" لمستجدات فيروس كورونا، حول الأنباء التي جاءت عبر أحد المواقع والتي نسبت لـ"وزارة الصحة" عن تحقيق نتائج أولية لأدوية العلاج من فيروس كورونا خلال الفترة القصيرة القادمة.
وأكد "العبدالعالي" أن ما يُنشر أو يثار، سواءً كان منسوبًا لوزارة الصحة أو غيرمنسوب لها، الأصل فيه دائمًا الرجوع إلى المصدر الموثوق وعدم أخذ ما يتم نشره بطريقة غير موثوقة بمختلف وسائل التواصل الاجتماعي لأهداف لا نعلم ما خلفها، هل هي أهداف بنية طيبة وإيجابية، ولكن هل يتم إساءة استخدام الرسالة، أو نية سيئة بهدف إثارة ذعر أو قلق أو حتى إثارة معلومات مغلوطة بأهداف أخرى، كلها في الأخير مرفوضة وغيرمقبولة ولابد من الرجوع للمصدر الرسمي.

فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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العبدالعالي لـ"سبق": لم يثبت أي علاج أو لقاح ناجع لفيروس كورونا.. وما يُثار مرفوض
سبق

قال مساعد وزير الصحة المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي: "حتى الآن كل ما يعلن وكل ما يذكرهو أن الدراسات موجودة ومستمرة للنظر في طرق المعالجة لفيروس كورونا، كذلك للنظر في اللقاحات، وحتى الآن لم يثبت أبدًا علميًا بشكلٍ قاطع يمكن الاستناد عليه، والاعتماد عليه، وبدئه كعلاج ناجع للتعامل مع فيروس كورونا، أو لقاح مفيد لعلاج كورونا، وحتى الآن لم يثبت أي من ذلك" .
جاء ذلك ردًا على استفسار "سبق" خلال الإيجاز الصحفي اليومي الذي تقدمه "وزارة الصحة" لمستجدات فيروس كورونا، حول الأنباء التي جاءت عبر أحد المواقع والتي نسبت لـ"وزارة الصحة" عن تحقيق نتائج أولية لأدوية العلاج من فيروس كورونا خلال الفترة القصيرة القادمة.
وأكد "العبدالعالي" أن ما يُنشر أو يثار، سواءً كان منسوبًا لوزارة الصحة أو غيرمنسوب لها، الأصل فيه دائمًا الرجوع إلى المصدر الموثوق وعدم أخذ ما يتم نشره بطريقة غير موثوقة بمختلف وسائل التواصل الاجتماعي لأهداف لا نعلم ما خلفها، هل هي أهداف بنية طيبة وإيجابية، ولكن هل يتم إساءة استخدام الرسالة، أو نية سيئة بهدف إثارة ذعر أو قلق أو حتى إثارة معلومات مغلوطة بأهداف أخرى، كلها في الأخير مرفوضة وغيرمقبولة ولابد من الرجوع للمصدر الرسمي.

27 إبريل 2020 - 4 رمضان 1441
04:30 PM
اخر تعديل
27 إبريل 2020 - 4 رمضان 1441
05:56 PM

العبدالعالي لـ"سبق": لم يثبت أي علاج أو لقاح ناجع لفيروس كورونا.. وما يُثار مرفوض

طالب بالرجوع إلى المصدر الموثوق وعدم أخذ ما يتم نشره بطريقة غير موثوقة

A A A
فهد العتيبي - الرياض
3
6,199

قال مساعد وزير الصحة المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي: "حتى الآن كل ما يعلن وكل ما يذكرهو أن الدراسات موجودة ومستمرة للنظر في طرق المعالجة لفيروس كورونا، كذلك للنظر في اللقاحات، وحتى الآن لم يثبت أبدًا علميًا بشكلٍ قاطع يمكن الاستناد عليه، والاعتماد عليه، وبدئه كعلاج ناجع للتعامل مع فيروس كورونا، أو لقاح مفيد لعلاج كورونا، وحتى الآن لم يثبت أي من ذلك" .
جاء ذلك ردًا على استفسار "سبق" خلال الإيجاز الصحفي اليومي الذي تقدمه "وزارة الصحة" لمستجدات فيروس كورونا، حول الأنباء التي جاءت عبر أحد المواقع والتي نسبت لـ"وزارة الصحة" عن تحقيق نتائج أولية لأدوية العلاج من فيروس كورونا خلال الفترة القصيرة القادمة.
وأكد "العبدالعالي" أن ما يُنشر أو يثار، سواءً كان منسوبًا لوزارة الصحة أو غيرمنسوب لها، الأصل فيه دائمًا الرجوع إلى المصدر الموثوق وعدم أخذ ما يتم نشره بطريقة غير موثوقة بمختلف وسائل التواصل الاجتماعي لأهداف لا نعلم ما خلفها، هل هي أهداف بنية طيبة وإيجابية، ولكن هل يتم إساءة استخدام الرسالة، أو نية سيئة بهدف إثارة ذعر أو قلق أو حتى إثارة معلومات مغلوطة بأهداف أخرى، كلها في الأخير مرفوضة وغيرمقبولة ولابد من الرجوع للمصدر الرسمي.

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