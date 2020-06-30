"الصحة" تعلن تسجيل 4387 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 190823

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء 30 يونيو 2020، تسجيل 4387 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 190823 حالة .

قالت الوزارة: إنه تم تسجيل 3648 حالات تعافٍ، بذلك يصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 130766 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 50 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 1649 حالة وفاة.

وبلغ عدد الحالات النشطة 58408، والحالات الحرجة 2278 حالة.