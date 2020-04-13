ارتفاع الوفيات بفيروس كورونا في الهند إلى 308 أشخاص

الصحة الهندية: زاد إجمالي الإصابات المؤكّدة إلى 9152 حالة

أعلنت الهند أن عدد الوفيات الناجمة عن انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) ارتفع إلى 308 حالات وفاة، فيما زاد إجمالي الإصابات إلى 9152 حالةً.

وذكرت وزارة الصحة الهندية، في بيان، أن الحصيلة الإجمالية للجائحة ارتفعت بعد تسجيل 35 وفاة، إضافة إلى 796 إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ 24 ساعة الماضية.