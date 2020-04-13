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ارتفاع الوفيات بفيروس كورونا في الهند إلى 308 أشخاص

الصحة الهندية: زاد إجمالي الإصابات المؤكّدة إلى 9152 حالة

أعلنت الهند أن عدد الوفيات الناجمة عن انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) ارتفع إلى 308 حالات وفاة، فيما زاد إجمالي الإصابات إلى 9152 حالةً.

وذكرت وزارة الصحة الهندية، في بيان، أن الحصيلة الإجمالية للجائحة ارتفعت بعد تسجيل 35 وفاة، إضافة إلى 796 إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ 24 ساعة الماضية.

فيروس كورونا الجديد الهند

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ارتفاع الوفيات بفيروس كورونا في الهند إلى 308 أشخاص
سبق

أعلنت الهند أن عدد الوفيات الناجمة عن انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) ارتفع إلى 308 حالات وفاة، فيما زاد إجمالي الإصابات إلى 9152 حالةً.

وذكرت وزارة الصحة الهندية، في بيان، أن الحصيلة الإجمالية للجائحة ارتفعت بعد تسجيل 35 وفاة، إضافة إلى 796 إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ 24 ساعة الماضية.

13 إبريل 2020 - 20 شعبان 1441
09:21 AM

ارتفاع الوفيات بفيروس كورونا في الهند إلى 308 أشخاص

الصحة الهندية: زاد إجمالي الإصابات المؤكّدة إلى 9152 حالة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - نيودلهي
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أعلنت الهند أن عدد الوفيات الناجمة عن انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) ارتفع إلى 308 حالات وفاة، فيما زاد إجمالي الإصابات إلى 9152 حالةً.

وذكرت وزارة الصحة الهندية، في بيان، أن الحصيلة الإجمالية للجائحة ارتفعت بعد تسجيل 35 وفاة، إضافة إلى 796 إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ 24 ساعة الماضية.

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