بعد أشهر من الهجوم.. سعودي يلقي خطبة العيد بمسجد النور في نيوزيلندا

تحدث عن رسالة الحب والسلام التي يحملها الإسلام وأهله وثمّن دور المملكة

ألقى مبتعث سابق كان في زيارة لأبنائه المبتعثين في مدينة كرايستشيرتش بجنوب نيوزلندا خطبة عيد الأضحى بالمدينة، نيابة عن إمام مسجد النور الذي تم دعوته ضمن ضيوف خادم الحرمين الشريفين لأداء فريضة الحج لهذا العام.

وتحدث الدكتور عباد بن شلاح المطيري في خطبته عن أهمية الحج في الإسلام والمعاني التي تحملها هذه الشعيرة العظيمة. كما تحدث عن رسالة الحب والسلام وهي الرسالة الأولى التي يحملها الإسلام وأهله.

وشكر المطيري في خطبته جميع من ساهم في تخفيف مصاب أهالي الشهداء والجرحى والمجتمع المسلم ككل في نيوزلند، جراء الهجوم الإرهابي في مسجدي النور والتقوى في مدينة كرايستشيرتش، وخص بالذكر جهود المملكة العربية السعودية، ومن أبرز هذه الجهود استضافة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- لأهالي الشهداء والمصابين، لأداء فريضة الحج لهذا العام، سائلاً المولى عز وجل أن يجعل ذلك في ميزان حسناته ويجعله ذخراً للإسلام والمسلمين.

يُذكر أن المطيري هو أحد المبتعثين السابقين ولفترة طويلة في نيوزلند، وكان في زيارة لأبنائه المبتعثين هناك.

وكان مسجدا النور والتقوى في كرايستتشيرش جنوبي نيوزيلندا، قد شهدا قبل عدة أشهر هجوماً إرهابياً نفذه إرهابي أسترالي، وأودى بحياة 51 شخصاً وإصابة 49 آخرين خلال صلاة الجمعة.