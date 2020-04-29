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"5" نصائح لتجنُّب حرقة المعدة في "رمضان".. تعرَّف عليها

تتعلق بنوع الغذاء وتجنُّب بعض المشروبات والنوم بعد تناول الإفطار

قدَّم المركز الوطني للطب البديل والتكميلي خمس نصائح لتجنب الإصابة بأعراض حرقة المعدة خلال شهر رمضان المبارك.

وأوصى المركز بالابتعاد عن الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون والأملاح والتوابل، مع الحرص على تناول وجبة الإفطار على مراحل، وببطء، ثم تجنُّب الاستلقاء أو النوم بعد تناول وجبة الطعام. ورابعًا: المداومة على شرب الماء والسوائل بكثرة خلال المساء. وأخيرًا تجنب المشروبات التي تحتوي على الكافيين.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"5" نصائح لتجنُّب حرقة المعدة في "رمضان".. تعرَّف عليها
سبق

قدَّم المركز الوطني للطب البديل والتكميلي خمس نصائح لتجنب الإصابة بأعراض حرقة المعدة خلال شهر رمضان المبارك.

وأوصى المركز بالابتعاد عن الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون والأملاح والتوابل، مع الحرص على تناول وجبة الإفطار على مراحل، وببطء، ثم تجنُّب الاستلقاء أو النوم بعد تناول وجبة الطعام. ورابعًا: المداومة على شرب الماء والسوائل بكثرة خلال المساء. وأخيرًا تجنب المشروبات التي تحتوي على الكافيين.

29 إبريل 2020 - 6 رمضان 1441
11:04 PM

"5" نصائح لتجنُّب حرقة المعدة في "رمضان".. تعرَّف عليها

تتعلق بنوع الغذاء وتجنُّب بعض المشروبات والنوم بعد تناول الإفطار

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فهد الغبيوي - الرياض
3
6,840

قدَّم المركز الوطني للطب البديل والتكميلي خمس نصائح لتجنب الإصابة بأعراض حرقة المعدة خلال شهر رمضان المبارك.

وأوصى المركز بالابتعاد عن الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون والأملاح والتوابل، مع الحرص على تناول وجبة الإفطار على مراحل، وببطء، ثم تجنُّب الاستلقاء أو النوم بعد تناول وجبة الطعام. ورابعًا: المداومة على شرب الماء والسوائل بكثرة خلال المساء. وأخيرًا تجنب المشروبات التي تحتوي على الكافيين.

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