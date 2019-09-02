عدّد الأسباب.. "كريّم" يطالب بتأخير الحصة الأولى في مدارس المملكة

"المنيف" محذراً الموظفين: فكّر ألف مرة قبل أن تصبح فاسداً.. سيتم قطف رأسك

يطالب الكاتب الصحفي أيمن بدر كريّم بتأخير وقت بداية الحصة المدرسية الأولى في المملكة، لتبدأ الساعة 9 صباحاً، وذلك تنفيذاً لنتائج الدراسات وتوصيات أكاديميات طب الأطفال، باحتياج الأطفال والمراهقين إلى النوم بمعدّلٍ يتراوح بيـن 8.5 إلى 9.5 ساعات ليلياً، وهو ما يتعارض مع التوقيت التقليدي المبكّر جداً لبداية اليوم الدراسي.

إيقاع النوم البيولوجي

وفي مقاله "تأخير وقت بداية الحصة المدرسية الأولى" بصحيفة "المدينة"، يقول "كريّم": "أوصتْ الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال (عام 2014)، بسرعة اعتمادِ تأخير وقتِ بداية الحصّة الأولى للمدارس إلـى ما بعد الساعة (8:30 صباحا) ليتوافق هذا التوقيت مع إيقاع النوم البيولوجي الخاص بالأطفال والمراهقيـن، إذ يميلون للشعور بالنعاس والنوم في وقت متأخّر نسبياً (بعد الساعة 11 مساء)، وهو ما يستدعي منطقياً إعطاءَهم فرصة النوم لساعاتٍ أطول، والحضور للمدرسة في توقيتٍ متأخر نسبياً، استناداً على حقيقة أن السّاعة الحيوية للإنسان تكون في بدايةِ أوج عملها من حوالي الساعة (9 صباحا) .. وأظهرتْ دراساتٌ متواترة أن الحرمان المزمن من النوم خلال الليل لدى الأطفال والمراهقيـن، يرتبط بارتفاع نسبةِ حوادث السّيارات واضطراباتِ المزاج وزيادةِ الوزن، وانخفاضِ جودةِ الحياة ومستوياتِ العلامات والتحصيلِ الدراسي لديهم، مما حدا بالمركز الأمريكي للسّيطرة على الأمراض والتحكّم بها (عام 2015) أن يوصي بأن تبدأ دراسةِ طلاب المدارس في وقت متأخّر من الصّباح، حيث من المعلوم احتياج الأطفال والمراهقين إلى النوم بمعدّلٍ يتراوح (بيـن 8.5 إلى 9.5 ساعة) ليلياً، وهو ما يتعارض مع التوقيت التقليدي المبكّر جداً لبداية اليوم الدراسي".

تحسّن الأداءِ الذهني للطلاّب

ويضيف "كريّم": "حديثاً (عام 2019)، أقرّت الأكاديمية الأمريكية لطب النوم، الإرشادات العلمية بضرورة تأخيرِ وقت بداية اليوم المدرسي إلى حوالي السّاعة (8:45 صباحاً)، لتحسّن الأداءِ الذهني والأكاديمي لطلاّب المدارس والحفاظ على مقدّراتهم العقلية والنفسية، وتجنّب تأخّرهم وغيابهم عن المدرسة، وهو متوافقٌ مع ما يؤيّده الدكتور باول كيلي، المتخصّص في علم النوم والأعصاب ونمطِ السّاعة الحيوية ببريطانيا".

تأخير الحصة الأولى

ويطالب "كريّم" بتأخير وقت بداية الحصة المدرسية الأولى في المملكة، ويقول: "أرى ضرورة دراسة ومراجعة أوقات بدء الدوام الصباحي للمدارس في المجتمع السّعودي، واعتماد أسس وآلياتٍ علْمية واجتماعية وعَمَلية تـحاول ضمان نوم الأطفال والمراهقيـن لساعاتٍ كافية خلال الليل، ثم استيقاظهم للمشاركة المتأنّية في النشاطاتِ الصباحية التعبّدية أو الرياضية أو الاجتماعية قبل انخراطهم في نشاطهم الذّهني التعليمي، حيث اتضح علمياً ما لتأخير وقت الحصّة الأولى من أثرٍ إيجابي على صحّتهم البدنية والنفسية وتحصيلهم الدّراسي، فضلاً عن ضرورة الاهتمام بضبطِ واختصار جدول التوقيت الزمني المخصّص للحصصِ التعليمية والأنشطة المختلفة بشكلٍ يضمن الجودةَ والفعالية وحفظ أوقات وطاقات المدرسين والطلبة، كما أقترح إجراء استقصاءٍ للرأي بهذا الخصوص يشمل المدرّسين والقادة، العاملين في أرضِ الميدان الدراسي".

"المنيف" يحذر الموظفين

تعليقاً على الأوامر الملكية الأخيرة، وتغيير مسمى ديوان المراقبة العامة إلى الديوان العام للمحاسبة، يحذر الكاتب الصحفي عبدالسلام المنيف الموظفين الحكوميين المتوسطين والصغار من السقوط في قضايا الفساد، مؤكداً أن حملة القضاء على الفساد ما زالت مستمرة حتى بعد قطف الرؤوس الكبيرة، وأن التهاون في أداء الواجبات المهنية، أو التقصير بأي شكل من الأشكال أصبح مرفوضا تماماً.

ديوان المحاسبة

وفي مقاله "فكر جيداً قبل أن تكون فاسداً!" بصحيفة "الحياة"، يقول "المنيف": "شدني في الأوامر الملكية الأخيرة تغيير مسمى ديوان المراقبة العامة إلى الديوان العام للمحاسبة، وكذلك تصريح رئيس هيئة مكافحة الفساد الجديد، والذي ركز في أول حديثه على استئصال الفاسدين من الموظفين الحكوميين المتوسطين، والصغار منهم، وهذا بِحد ذاته يعطي رسالة واضحة المعنى أن حملة القضاء على الفساد ما زالت مستمرة حتى بعد قطف الرؤوس الكبيرة، وأن التهاون في أداء الواجبات المهنية، أو التقصير بأي شكل من الأشكال أصبح مرفوضا تماماً".

فكّر ألف مرة

ويحذر "المنيف" قائلاً: "الموظف الحكومي أياً كانت مرتبته، عليه أن يَعي حجم المسؤولية التي على عاتقه، وأن يفكر ألف مرة قبل أن يصبح فاسداً، في زمن أصبح لا يحتمل الفاسدين، هناك هدف علينا جميعاً أن نعمل عليه لِتحقيقه، وبتواجد هَؤلاء من المستحيل أن نصل إلى المبتغى المأمول، لِذلك مسألة تحسين البيئة الاجتماعية أصبحت هي الواجب الحاضر، وتجفيف منابع الفساد هي أهم وأصعب المراحل فيها، والتي يَستوجب علينا العمل عليها لإنجازها.

المحاسبة ضمان للجودة

ويرى "المنيف" أن المحاسبة ضمان للجودة، ويقول: "ربما لا توجد لدينا قضايا فساد شبه يومية، وعادة روتينية في الدوائر الحكومية مِثل باقي الدول حتى نحارب الفساد بِهذا الشكل، لَكن لدينا رؤية علينا أن نعمل على توفير البيئة المناسبة لها، من أجل أن ينعم الجيل الواعد بِنزاهة رائدة يحتذى بِها وبيئة اجتماعية سليمة. المراقبة والمحاسبة أمران مهمان لِضمان جودة أي دائرة حكومية، لِذلك التركيز على الأداء والطريقة العملية سيعزز من قيمة الجودة المقدمة عبر الخدمات، والتي ستأتي كما يريد المواطن دون عرقلة أو بطء، وهذا من ضمن التغيير الحقيقي الذي تَسعى إليه الدّولة من أجل المواطن والوطن".