خلال 24 ساعة.. باكستان تسجل 1425 إصابة جديدة بكورونا و11 وفاة

سجلت باكستان خلال الـ24 ساعة الماضية 1425 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و11 وفاة.

وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا في باكستان اليوم بأن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 1000034 إصابة؛ منها 53623 حالة نشطة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 22939 وفاة، مشيرًا إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 923472 حالة.