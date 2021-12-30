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"صحة عسير" تنفي وجود ميزانية معتمدة لمستشفى بمحافظة بارق

أكدت حرصها على إيصال الخدمات الصحية للمواطنين وتسهيل حصولهم عليها

أكدت "صحة عسير" حرصها على تجويد الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والعمل على تلبية احتياجاتهم وإيصال الخدمات لهم وتيسير حصولهم عليها، والارتقاء بكفاءة الأداء في منشآتها الصحية.

ونفت ما يتم تداوله في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بخصوص ميزانية معتمدة لمستشفى في محافظة بارق، مؤكدة أنه لا توجد أي ميزانية باسم مستشفى بارق، سواء برامج التشغيل الذاتي أو الصيانة أو المشاريع.

وأوضحت "صحة عسير" أن الخدمات المقدمة بقطاع بارق الصحي تشمل التالي:

1. مركز صحي بارق، ويعمل 24 ساعة طوال أيام الأسبوع؛ حيث يضم 7 أسرة طوارئ ويوجد فيه 11 عيادة استشارية.

2. مركز صحي ثلوث المنظر، ويعمل لفترة 16 ساعة باليوم.

3. قسم الرعاية الطبية المنزلية الذي يخدم محافظة بارق وجميع مراكزها.

4. توجد 9 عيادات أسنان موزعة على المراكز والمراكز الممتدة.

5. يبلغ عدد المراكز الصحية المقدمة للخدمة بقطاع بارق ومراكزها 13 مركزًا صحيًا.

كما أكدت "صحة عسير" أنها تسعى دومًا لتطوير وتحسين الخدمات، والسعي لتكامل الخدمات بين شبكة المستويات الصحية بالمنطقة من مراكز ومستشفيات.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"صحة عسير" تنفي وجود ميزانية معتمدة لمستشفى بمحافظة بارق
سبق

أكدت "صحة عسير" حرصها على تجويد الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والعمل على تلبية احتياجاتهم وإيصال الخدمات لهم وتيسير حصولهم عليها، والارتقاء بكفاءة الأداء في منشآتها الصحية.

ونفت ما يتم تداوله في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بخصوص ميزانية معتمدة لمستشفى في محافظة بارق، مؤكدة أنه لا توجد أي ميزانية باسم مستشفى بارق، سواء برامج التشغيل الذاتي أو الصيانة أو المشاريع.

وأوضحت "صحة عسير" أن الخدمات المقدمة بقطاع بارق الصحي تشمل التالي:

1. مركز صحي بارق، ويعمل 24 ساعة طوال أيام الأسبوع؛ حيث يضم 7 أسرة طوارئ ويوجد فيه 11 عيادة استشارية.

2. مركز صحي ثلوث المنظر، ويعمل لفترة 16 ساعة باليوم.

3. قسم الرعاية الطبية المنزلية الذي يخدم محافظة بارق وجميع مراكزها.

4. توجد 9 عيادات أسنان موزعة على المراكز والمراكز الممتدة.

5. يبلغ عدد المراكز الصحية المقدمة للخدمة بقطاع بارق ومراكزها 13 مركزًا صحيًا.

كما أكدت "صحة عسير" أنها تسعى دومًا لتطوير وتحسين الخدمات، والسعي لتكامل الخدمات بين شبكة المستويات الصحية بالمنطقة من مراكز ومستشفيات.

30 ديسمبر 2021 - 26 جمادى الأول 1443
08:16 PM
اخر تعديل
31 ديسمبر 2021 - 27 جمادى الأول 1443
03:46 AM

"صحة عسير" تنفي وجود ميزانية معتمدة لمستشفى بمحافظة بارق

أكدت حرصها على إيصال الخدمات الصحية للمواطنين وتسهيل حصولهم عليها

A A A
بندر آل عوض - عسير
4
3,873

أكدت "صحة عسير" حرصها على تجويد الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والعمل على تلبية احتياجاتهم وإيصال الخدمات لهم وتيسير حصولهم عليها، والارتقاء بكفاءة الأداء في منشآتها الصحية.

ونفت ما يتم تداوله في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بخصوص ميزانية معتمدة لمستشفى في محافظة بارق، مؤكدة أنه لا توجد أي ميزانية باسم مستشفى بارق، سواء برامج التشغيل الذاتي أو الصيانة أو المشاريع.

وأوضحت "صحة عسير" أن الخدمات المقدمة بقطاع بارق الصحي تشمل التالي:

1. مركز صحي بارق، ويعمل 24 ساعة طوال أيام الأسبوع؛ حيث يضم 7 أسرة طوارئ ويوجد فيه 11 عيادة استشارية.

2. مركز صحي ثلوث المنظر، ويعمل لفترة 16 ساعة باليوم.

3. قسم الرعاية الطبية المنزلية الذي يخدم محافظة بارق وجميع مراكزها.

4. توجد 9 عيادات أسنان موزعة على المراكز والمراكز الممتدة.

5. يبلغ عدد المراكز الصحية المقدمة للخدمة بقطاع بارق ومراكزها 13 مركزًا صحيًا.

كما أكدت "صحة عسير" أنها تسعى دومًا لتطوير وتحسين الخدمات، والسعي لتكامل الخدمات بين شبكة المستويات الصحية بالمنطقة من مراكز ومستشفيات.

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