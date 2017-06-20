إسقاط طائرة مسيرة أمريكية فوق خليج هرمز بصاروخ إيراني

"إرنا": أُسقطت عندما دخلت المجال الجوي الإيراني قرب كوه

أكد مسؤول أمريكي لـ"رويترز"، اليوم الخميس، أن طائرة عسكرية أمريكية مسيرة (دون طيار)، أُسقطت في المجال الجوي الدولي فوق مضيق هرمز، بصاروخ أرض جو إيراني.

وكانت إيران قد أعلنت قبل وقت قصير، أن حرسها الثوري أسقط طائرة تجسس أمريكية مسيرة في إقليم هرمزجان، التي تُطل على مضيق هرمز جنوبي البلاد؛ فيما نفت الولايات المتحدة ذلك.

وقالت وكالة "إرنا" الحكومية، ووكالة "سباه نيوز" الذراع الإعلامي لميليشيات الحرس الثوري: إن الطائرة أُسقطت عندما دخلت المجال الجوي الإيراني، قرب منطقة كوه مبارك، جنوبًا.

ووفق "سكاي نيوز"، أوضحت الوكالة الإيرانية، أن الطائرة المسيرة المُسقَطة كانت من نوع "آر كيو 4 جلوبال هوك"، وكانت تهدف إلى جمع معلومات استخباراتية.

إلا أن المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية بيل أوروبان، قال لوكالة "أسوشيتد برس": إنه لم تكن هناك طائرات فوق الأراضي الإيرانية.

ولم يعرض التلفزيون الرسمي الإيراني أي صور للطائرة محور الحادث، الذي يأتي في خضم توتر بين إيران والولايات المتحدة.

وقد صعّد الجيش الأمريكي -الأربعاء- اتهاماته لإيران، بالمسؤولية عن هجوم على ناقلة نفط يابانية في بحر عمان في 13 يونيو.

وتعرضت ناقلة نفط يابانية وأخرى نرويجية -الخميس الماضي- لهجومين؛ فيما كانتا تُبحران قرب مضيق هرمز.

ووقع الهجومان بعد شهر من تعرض ناقلتيْ نفط سعوديتين وناقلة نرويجية وسفينة شحن إماراتية لعمليات تخريبية في خليج عمان بالمياه الاقتصادية الإماراتية.

ووجهت واشنطن -آنذاك- أصابع الاتهام إلى طهران أيضاً التي نفت كذلك أي مسؤولية.