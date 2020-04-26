أعلى عدد.. مالي: تسجيل 45 إصابة جديدة بفيروس كورونا
أعلنت وزارة الصحة المالية عن تسجيل 45 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ وذلك في أعلى عدد من الإصابات بالفيروس منذ ظهور أول حالة في البلاد.
وأوضحت الوزارة في بيان مساء اليوم، أن عدد الإصابات الإجمالي يرتفع بذلك إلى 355 إصابة مؤكدة منذ ظهور الفيروس في البلاد، التي سجلت كذلك أربع وفيات ومثلها حالات شفاء.
فيروس كورونا الجديد
أعلى عدد.. مالي: تسجيل 45 إصابة جديدة بفيروس كورونا
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2020-04-26
أعلنت وزارة الصحة المالية عن تسجيل 45 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ وذلك في أعلى عدد من الإصابات بالفيروس منذ ظهور أول حالة في البلاد.
وأوضحت الوزارة في بيان مساء اليوم، أن عدد الإصابات الإجمالي يرتفع بذلك إلى 355 إصابة مؤكدة منذ ظهور الفيروس في البلاد، التي سجلت كذلك أربع وفيات ومثلها حالات شفاء.
26 إبريل 2020 - 3 رمضان 1441
10:29 AM
أعلى عدد.. مالي: تسجيل 45 إصابة جديدة بفيروس كورونا
أعلنت وزارة الصحة المالية عن تسجيل 45 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ وذلك في أعلى عدد من الإصابات بالفيروس منذ ظهور أول حالة في البلاد.
وأوضحت الوزارة في بيان مساء اليوم، أن عدد الإصابات الإجمالي يرتفع بذلك إلى 355 إصابة مؤكدة منذ ظهور الفيروس في البلاد، التي سجلت كذلك أربع وفيات ومثلها حالات شفاء.