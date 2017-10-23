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"صحة الطائف" تختتم الحملة التوعوية للكشف المبكر عن سرطان الثدي

استمرت لمدة أسبوع.. واستهدفت الزوار بالأماكن العامة والمرافق الصحية

اختتمت صحة الطائف، مساء اليوم الجمعة، الحملة التوعوية للكشف المبكر عن سرطان الثدي والتي استمرت لمدة أسبوع استهدفت فيها الزوار في مول قلب الطائف.

وتفصيلاً، أسهمت الحملة في تشجيع النساء من عمر 40 سنة فما فوق على الكشف المبكر؛ لما له من أهمية فهو الوسيلة الوحيدة لاكتشاف المرض في مراحله الأولى التي تصل نسبة الشفاء فيها إلى أكثر من 95% وفتحت المجال لهن بالدخول الفوري للمستشفيات أوقات الدوام بدون موعد مسبق لإجراء الفحوصات اللازمة بهذا الشأن.

وفي سياق متصل، فعّلت صحة الطائف حملات للتوعية من سرطان الثدي لتوعية المجتمع، في الأماكن العامة والحدائق والمرافق الصحية التابعة لها بداخل محافظة الطائف وفي المحافظات المجاورة، وذلك تزامناً مع فعاليات الشهر العالمي للتوعية بسرطان الثدي "الشهر الوردي" الذي يقام في شهر أكتوبر من كل عام .

ويُعد سرطان الثدي أكثر أنواع السرطان شيوعاً، ويعد السرطان الأول عند النساء عالمياً، مبينة أن أكثر من 55% من حالات السرطان في المملكة تكتشف في مراحل متأخرة، بسبب تأجيل الكشف المبكر واعتقاد السيدات بأن عدم ظهور الأعراض يعني عدم وجود المرض.

وأكدت صحة الطائف في أوقات سابقة على أهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي؛ حيث يسهم في خفض معدل الوفيات، مشيرة إلى أن الكشف المبكر بجهاز الماموجرام يكتشف الأورام في مراحلها الأولى قبل ظهور الأعراض والإحساس بها، مضيفة أن العيادات وأجهزة الفحص آمنة -بإذن الله- حيث يتم تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ على صحة وسلامة الجميع.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"صحة الطائف" تختتم الحملة التوعوية للكشف المبكر عن سرطان الثدي
سبق

اختتمت صحة الطائف، مساء اليوم الجمعة، الحملة التوعوية للكشف المبكر عن سرطان الثدي والتي استمرت لمدة أسبوع استهدفت فيها الزوار في مول قلب الطائف.

وتفصيلاً، أسهمت الحملة في تشجيع النساء من عمر 40 سنة فما فوق على الكشف المبكر؛ لما له من أهمية فهو الوسيلة الوحيدة لاكتشاف المرض في مراحله الأولى التي تصل نسبة الشفاء فيها إلى أكثر من 95% وفتحت المجال لهن بالدخول الفوري للمستشفيات أوقات الدوام بدون موعد مسبق لإجراء الفحوصات اللازمة بهذا الشأن.

وفي سياق متصل، فعّلت صحة الطائف حملات للتوعية من سرطان الثدي لتوعية المجتمع، في الأماكن العامة والحدائق والمرافق الصحية التابعة لها بداخل محافظة الطائف وفي المحافظات المجاورة، وذلك تزامناً مع فعاليات الشهر العالمي للتوعية بسرطان الثدي "الشهر الوردي" الذي يقام في شهر أكتوبر من كل عام .

ويُعد سرطان الثدي أكثر أنواع السرطان شيوعاً، ويعد السرطان الأول عند النساء عالمياً، مبينة أن أكثر من 55% من حالات السرطان في المملكة تكتشف في مراحل متأخرة، بسبب تأجيل الكشف المبكر واعتقاد السيدات بأن عدم ظهور الأعراض يعني عدم وجود المرض.

وأكدت صحة الطائف في أوقات سابقة على أهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي؛ حيث يسهم في خفض معدل الوفيات، مشيرة إلى أن الكشف المبكر بجهاز الماموجرام يكتشف الأورام في مراحلها الأولى قبل ظهور الأعراض والإحساس بها، مضيفة أن العيادات وأجهزة الفحص آمنة -بإذن الله- حيث يتم تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ على صحة وسلامة الجميع.

22 أكتوبر 2021 - 16 ربيع الأول 1443
11:26 PM

"صحة الطائف" تختتم الحملة التوعوية للكشف المبكر عن سرطان الثدي

استمرت لمدة أسبوع.. واستهدفت الزوار بالأماكن العامة والمرافق الصحية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
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اختتمت صحة الطائف، مساء اليوم الجمعة، الحملة التوعوية للكشف المبكر عن سرطان الثدي والتي استمرت لمدة أسبوع استهدفت فيها الزوار في مول قلب الطائف.

وتفصيلاً، أسهمت الحملة في تشجيع النساء من عمر 40 سنة فما فوق على الكشف المبكر؛ لما له من أهمية فهو الوسيلة الوحيدة لاكتشاف المرض في مراحله الأولى التي تصل نسبة الشفاء فيها إلى أكثر من 95% وفتحت المجال لهن بالدخول الفوري للمستشفيات أوقات الدوام بدون موعد مسبق لإجراء الفحوصات اللازمة بهذا الشأن.

وفي سياق متصل، فعّلت صحة الطائف حملات للتوعية من سرطان الثدي لتوعية المجتمع، في الأماكن العامة والحدائق والمرافق الصحية التابعة لها بداخل محافظة الطائف وفي المحافظات المجاورة، وذلك تزامناً مع فعاليات الشهر العالمي للتوعية بسرطان الثدي "الشهر الوردي" الذي يقام في شهر أكتوبر من كل عام .

ويُعد سرطان الثدي أكثر أنواع السرطان شيوعاً، ويعد السرطان الأول عند النساء عالمياً، مبينة أن أكثر من 55% من حالات السرطان في المملكة تكتشف في مراحل متأخرة، بسبب تأجيل الكشف المبكر واعتقاد السيدات بأن عدم ظهور الأعراض يعني عدم وجود المرض.

وأكدت صحة الطائف في أوقات سابقة على أهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي؛ حيث يسهم في خفض معدل الوفيات، مشيرة إلى أن الكشف المبكر بجهاز الماموجرام يكتشف الأورام في مراحلها الأولى قبل ظهور الأعراض والإحساس بها، مضيفة أن العيادات وأجهزة الفحص آمنة -بإذن الله- حيث يتم تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ على صحة وسلامة الجميع.

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