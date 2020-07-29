الشباب يستقبل مدربه الجديد البرتغالي "كايشينيا"

وصل للرياض مدرب الفريق الكروي الأول بنادي الشباب الجديد البرتغالي بيدرو كايشينيا، اليوم الأربعاء، برفقة الطاقم الفني المساعد له، من أجل مباشرة عمله في إدارة الدفة الفنية للفريق.



ويأتي تعيين "كايشينيا" بعد رحيل الإسباني لويس جارسيا المدرب السابق الذي رفض تمديد عقده الاحترافي حتى نهاية الموسم، وطالب بتوقيع عقد إضافي لمدة عام؛ وهو ما رفضته الإدارة الشبابية وأعلنت نهاية علاقته بالفريق.



وسيباشر البرتغالي عمله مع نادي الشباب لقيادته خلال ما تبقى من منافسات دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين؛ حيث يحتل الشباب المركز الثامن برصيد 31 نقطة.