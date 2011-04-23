النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بالصبات الخرسانية .. إغلاق الموقع المخصص للأسر المنتجة بأبها دون سابق إنذار

"بائعات" لـ "سبق": "موقعنا مرخص من البلدية منذ  3 سنوات ولدينا شهادات صحية سارية

أغلقت أمانة عسير ممثلة في بلدية مدينة سلطان بأبها مساء أمس الموقع المخصص للأسر المنتجة والواقع بجوار حديقة مطار أبها بالصبات الخرسانية بمساندة من الجهات الأمنية دون سابق إنذار.

وقالت عددٌ من البائعات لـ "سبق" إنهن تسلمن الموقع من البلدية قبل ثلاث سنوات، لديهن شهادات صحية بمهنة بائع لا تزال سارية المفعول.

وأكدن أن البلدية قامت فجأة عند الساعة الثالثة من عصر أمس بطردهن من الموقع ما كبدهن خسائر فادحة في ظل عدم السماح لهن ببيع كميات كبيرة من المأكولات التي قمن بإعدادها.

وطالبن الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير بسرعة التدخل للنظر في الإجراء الذي أضر بهن حيث يمارسن ذلك من أجل كسب قوتهن وقوت أسرهن.

فيما كشفت مصادر لـ "سبق" أن نحو ثلاثين أسرة يتخذن من المكان مقرًا لهن وأنهن يعملن وفق الاشتراطات الصحية إلى جانب حرصهن على تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد من خلال لبس الكمامات والقفازات والتباعد.

يُشار إلى أن "سبق" حاولت أخذ رأي البلدية وأمانة المنطقة إلا أن ذلك تعذر بعد عدم رد هذه الجهات المعنية على الاتصالات أو الرسائل، خصوصًا بعد تطويق الموقع بالصبات الخرسانية، على الرغم من أن الموقع كان يشهد إقبالاً من الأهالي وزوار المنطقة في ظل غياب الأسواق الرمضانية بمدينة أبها.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
بالصبات الخرسانية .. إغلاق الموقع المخصص للأسر المنتجة بأبها دون سابق إنذار
سبق

أغلقت أمانة عسير ممثلة في بلدية مدينة سلطان بأبها مساء أمس الموقع المخصص للأسر المنتجة والواقع بجوار حديقة مطار أبها بالصبات الخرسانية بمساندة من الجهات الأمنية دون سابق إنذار.

وقالت عددٌ من البائعات لـ "سبق" إنهن تسلمن الموقع من البلدية قبل ثلاث سنوات، لديهن شهادات صحية بمهنة بائع لا تزال سارية المفعول.

وأكدن أن البلدية قامت فجأة عند الساعة الثالثة من عصر أمس بطردهن من الموقع ما كبدهن خسائر فادحة في ظل عدم السماح لهن ببيع كميات كبيرة من المأكولات التي قمن بإعدادها.

وطالبن الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير بسرعة التدخل للنظر في الإجراء الذي أضر بهن حيث يمارسن ذلك من أجل كسب قوتهن وقوت أسرهن.

فيما كشفت مصادر لـ "سبق" أن نحو ثلاثين أسرة يتخذن من المكان مقرًا لهن وأنهن يعملن وفق الاشتراطات الصحية إلى جانب حرصهن على تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد من خلال لبس الكمامات والقفازات والتباعد.

يُشار إلى أن "سبق" حاولت أخذ رأي البلدية وأمانة المنطقة إلا أن ذلك تعذر بعد عدم رد هذه الجهات المعنية على الاتصالات أو الرسائل، خصوصًا بعد تطويق الموقع بالصبات الخرسانية، على الرغم من أن الموقع كان يشهد إقبالاً من الأهالي وزوار المنطقة في ظل غياب الأسواق الرمضانية بمدينة أبها.

23 إبريل 2021 - 11 رمضان 1442
01:12 AM

بالصبات الخرسانية .. إغلاق الموقع المخصص للأسر المنتجة بأبها دون سابق إنذار

"بائعات" لـ "سبق": "موقعنا مرخص من البلدية منذ  3 سنوات ولدينا شهادات صحية سارية

A A A
محمد طيران - عسير
8
3,339

أغلقت أمانة عسير ممثلة في بلدية مدينة سلطان بأبها مساء أمس الموقع المخصص للأسر المنتجة والواقع بجوار حديقة مطار أبها بالصبات الخرسانية بمساندة من الجهات الأمنية دون سابق إنذار.

وقالت عددٌ من البائعات لـ "سبق" إنهن تسلمن الموقع من البلدية قبل ثلاث سنوات، لديهن شهادات صحية بمهنة بائع لا تزال سارية المفعول.

وأكدن أن البلدية قامت فجأة عند الساعة الثالثة من عصر أمس بطردهن من الموقع ما كبدهن خسائر فادحة في ظل عدم السماح لهن ببيع كميات كبيرة من المأكولات التي قمن بإعدادها.

وطالبن الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير بسرعة التدخل للنظر في الإجراء الذي أضر بهن حيث يمارسن ذلك من أجل كسب قوتهن وقوت أسرهن.

فيما كشفت مصادر لـ "سبق" أن نحو ثلاثين أسرة يتخذن من المكان مقرًا لهن وأنهن يعملن وفق الاشتراطات الصحية إلى جانب حرصهن على تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد من خلال لبس الكمامات والقفازات والتباعد.

يُشار إلى أن "سبق" حاولت أخذ رأي البلدية وأمانة المنطقة إلا أن ذلك تعذر بعد عدم رد هذه الجهات المعنية على الاتصالات أو الرسائل، خصوصًا بعد تطويق الموقع بالصبات الخرسانية، على الرغم من أن الموقع كان يشهد إقبالاً من الأهالي وزوار المنطقة في ظل غياب الأسواق الرمضانية بمدينة أبها.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
11,305
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,168
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
30,599
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
31,585

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

قمة المناخ والدور العالمي للسعودية

قمة المناخ والدور العالمي للسعودية

علي آل شرمة
نكتة "الدراما" البايخة

نكتة "الدراما" البايخة

أحمد عجب
مبادرة البنوك في شهر الخير..!

مبادرة البنوك في شهر الخير..!

ماجد الحربي
نهر الإحسان إلى بحر الإنسان

نهر الإحسان إلى بحر الإنسان

عبدالمحسن الحارثي
"جُحر" بمليون..!!

"جُحر" بمليون..!!

ساير المنيعي
أداء فريضة الزكاة بموثوقية وأنت في منزلك

أداء فريضة الزكاة بموثوقية وأنت في منزلك

تركي فدعق
"الأمن الفكري"

"الأمن الفكري"

بثينة الصالح
تمكين المرأة والأسئلة الحائرة!!

تمكين المرأة والأسئلة الحائرة!!

غسان محمد عسيلان
هوايات قاتلة

هوايات قاتلة

محمد الصيعري
طبائع البشر في الجوع والشبع!!

طبائع البشر في الجوع والشبع!!

عبدالمحسن الحارثي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة