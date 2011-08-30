وأكد الصندوق عبر حسابها الرسمي في تويتر اليوم، أنه لا يقدم أي خدمات مالية أو استثمارية مباشرة للأفراد، ويشدد على ضرورة الحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية فقط.

حذّر #صندوق_الاستثمارات_العامة من أي مواقع أو حسابات أو تواصل ينتحل اسم الصندوق بهدف الاحتيال المالي.

"الاستثمارات العامة" يحذّر من منتحلي اسم "الصندوق" صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-08-30 حذّر #صندوق_الاستثمارات_العامة من أي مواقع أو حسابات أو تواصل ينتحل اسم الصندوق بهدف الاحتيال المالي. وأكد الصندوق عبر حسابها الرسمي في تويتر اليوم، أنه لا يقدم أي خدمات مالية أو استثمارية مباشرة للأفراد، ويشدد على ضرورة الحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية فقط.

30 أغسطس 2020 - 11 محرّم 1442 09:06 AM

اخر تعديل 30 أغسطس 2020 - 11 محرّم 1442 09:47 AM

"الاستثمارات العامة" يحذّر من منتحلي اسم "الصندوق" أكد أنه لا يقدم أي خدمات مالية أو استثمارية مباشرة للأفراد





A A A





0 مشاركة

حذّر #صندوق_الاستثمارات_العامة من أي مواقع أو حسابات أو تواصل ينتحل اسم الصندوق بهدف الاحتيال المالي.

وأكد الصندوق عبر حسابها الرسمي في تويتر اليوم، أنه لا يقدم أي خدمات مالية أو استثمارية مباشرة للأفراد، ويشدد على ضرورة الحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية فقط.