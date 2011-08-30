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"الاستثمارات العامة" يحذّر من منتحلي اسم "الصندوق"

أكد أنه لا يقدم أي خدمات مالية أو استثمارية مباشرة للأفراد

حذّر #صندوق_الاستثمارات_العامة من أي مواقع أو حسابات أو تواصل ينتحل اسم الصندوق بهدف الاحتيال المالي.

وأكد الصندوق عبر حسابها الرسمي في تويتر اليوم، أنه لا يقدم أي خدمات مالية أو استثمارية مباشرة للأفراد، ويشدد على ضرورة الحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية فقط.

صندوق الاستثمارات العامة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الاستثمارات العامة" يحذّر من منتحلي اسم "الصندوق"
سبق

حذّر #صندوق_الاستثمارات_العامة من أي مواقع أو حسابات أو تواصل ينتحل اسم الصندوق بهدف الاحتيال المالي.

وأكد الصندوق عبر حسابها الرسمي في تويتر اليوم، أنه لا يقدم أي خدمات مالية أو استثمارية مباشرة للأفراد، ويشدد على ضرورة الحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية فقط.

30 أغسطس 2020 - 11 محرّم 1442
09:06 AM
اخر تعديل
30 أغسطس 2020 - 11 محرّم 1442
09:47 AM

"الاستثمارات العامة" يحذّر من منتحلي اسم "الصندوق"

أكد أنه لا يقدم أي خدمات مالية أو استثمارية مباشرة للأفراد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
316

حذّر #صندوق_الاستثمارات_العامة من أي مواقع أو حسابات أو تواصل ينتحل اسم الصندوق بهدف الاحتيال المالي.

وأكد الصندوق عبر حسابها الرسمي في تويتر اليوم، أنه لا يقدم أي خدمات مالية أو استثمارية مباشرة للأفراد، ويشدد على ضرورة الحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية فقط.

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