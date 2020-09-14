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"الصحة": تسجيل 607 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 1060 خلال الـ24 ساعة الماضية

شاهد.. جولات ميدانية على سوق الصواريخ بجدة لتطبيق لائحة الحد من التجمعات

لمنع تفشي كورونا.. وتم تحرير عدة مخالفات لعدم اتباع التباعد ولبس الكمامات

نفذ رجال الأمن بشرطة منطقة مكة المكرمة اليوم جولة ميدانية على سوق الصواريخ بجنوب محافظة جدة.

جاء ذلك لمتابعة تطبيق لائحة الحد من التجمعات وعدم لبس الكمامات ومخالفة التباعد الجسدي من خلال تكدس العمالة في الشوارع والطرقات وعدم التباعد الجسدي وتكدس العمالة داخل السيارات ومخالفتهم لعدم اتباع التباعد ولبس الكمامات لعدم تفشي فيروس كورونا، وحرر رجال الأمن مخالفات بحق المخالفين.

شرطة منطقة مكة المكرمة سوق الصواريخ

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. جولات ميدانية على سوق الصواريخ بجدة لتطبيق لائحة الحد من التجمعات
سبق

نفذ رجال الأمن بشرطة منطقة مكة المكرمة اليوم جولة ميدانية على سوق الصواريخ بجنوب محافظة جدة.

جاء ذلك لمتابعة تطبيق لائحة الحد من التجمعات وعدم لبس الكمامات ومخالفة التباعد الجسدي من خلال تكدس العمالة في الشوارع والطرقات وعدم التباعد الجسدي وتكدس العمالة داخل السيارات ومخالفتهم لعدم اتباع التباعد ولبس الكمامات لعدم تفشي فيروس كورونا، وحرر رجال الأمن مخالفات بحق المخالفين.

14 سبتمبر 2020 - 26 محرّم 1442
03:56 PM

شاهد.. جولات ميدانية على سوق الصواريخ بجدة لتطبيق لائحة الحد من التجمعات

لمنع تفشي كورونا.. وتم تحرير عدة مخالفات لعدم اتباع التباعد ولبس الكمامات

A A A
عبدالله الراجحي - جدة
2
1,841

نفذ رجال الأمن بشرطة منطقة مكة المكرمة اليوم جولة ميدانية على سوق الصواريخ بجنوب محافظة جدة.

جاء ذلك لمتابعة تطبيق لائحة الحد من التجمعات وعدم لبس الكمامات ومخالفة التباعد الجسدي من خلال تكدس العمالة في الشوارع والطرقات وعدم التباعد الجسدي وتكدس العمالة داخل السيارات ومخالفتهم لعدم اتباع التباعد ولبس الكمامات لعدم تفشي فيروس كورونا، وحرر رجال الأمن مخالفات بحق المخالفين.

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