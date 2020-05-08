"الصحة": التجمعات بكافة أشكالها بيئة خصبة لكورونا

الوزارة تكشف عن تسجيل حالات خلال مناسبات عائلية

أكد المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، أن التجمعات بجميع أنواعها (الأفراح، والعزاء، والمناسبات العائلية) تمثل مواقع خصبة لانتشار فيروس كورونا.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي اليومي لبحث مستجدات فيروس كورونا.

وقال المتحدث: رصدنا حالات إصابة بالفيروس في مثل هذه التجمعات.

وأضاف: لا يوجد للفيروس تأثير بين شخص وآخر مصابين به؛ وإنما يكون تأثيره على الشخص المرتبط بدرجة مقاومة الجسم له، ومدى مناعة المصاب وقدرته على المقاومة وقدرة تحمل الجسم للفيروس.