النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

شاهد.. معلمون يجهِّزون أطباق الأقمار والقنوات التعليمية في إحدى قرى جازان

بعد تصريح الوزير عما يتمتع به المعلمون والمعلمات من روح المبادرة والمسؤولية

لم يكن تصريح وزير التعليم، الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، عما يتمتع به المعلمون والمعلمات من روح المبادرة والمسؤولية مجرد استهلاك إعلامي؛ إذ ضربت مدرسة ومعلموها مثلاً رفيعًا وحيًّا في التغلب على الصعاب لتسهيل عملية التعلم عن بُعد للطلاب من منطلق واجبها الشرعي والوطني والاجتماعي.

وفي التفاصيل، رصد تقرير لبرنامج الراصد على قناة الإخبارية مبادرة إنسانية وتربوية بعنوان "نقهر الصعاب ونتعلم"، قامت بها "مدرسة حصامة المحازرة الابتدائية" في أحد المسارحة بجازان، وذلك بتركيب لواقط للأقمار الصناعية "دش" لاستقبال القنوات التعليمية التلفزيونية، مع جميع أجهزتها؛ ليتمكن الطلاب من استكمال مسيرة الدراسة دون أي تعطيل نظرًا لضعف الإنترنت.

وأوضح أحد منسوبي المدرسة أنه تم تشكيل فريق دعم فني، وتوجه إلى منازل أولياء أمور الطلاب، وتم التعاقد مع مؤسسة، وإحضار فني لتركيب الأطباق الفضائية، وبرمجة أجهزتها حتى يستطيع الطلاب للتعلم عن طريق قنوات "عين" ممن لا يتوافر لديهم إنترنت من الأسر المتعففة.

ولفت أولياء أمور الطلاب إلى أنهم كانوا يعانون من مشكلة ضعف الإنترنت، وعدم توافرها، معربين في هذا الصدد عن شكرهم لمعلمي المدرسة وإدارتها.

وأكد عبدالعزيز طوهري، رائد النشاط بالمدرسة، أن تحصيل الطلاب الدراسي ممتاز بعد تركيب قنوات عين، موضحًا أنه تم الذهاب لهؤلاء الطلاب إلى منازلهم بقيادة فريق دعم من المدرسة بقيادة القائد التربوي مهدي المحزري؛ وذلك لحل مشكلة ضعف وعدم وجود شبكة الإنترنت لديهم، وتم بعدها التعاقد مع مؤسسة فنية لتركيب الأطباق.

وكان تصريح سابق وزير التعليم، الدكتور حمد آل الشيخ، إلى برنامج الراصد قد أثار موجة من الجدل وسخرية البعض معتقدين أنها مداعبة ومزاحًا، عندما أكد أن المعلمين لديهم روح المسؤولية والمبادرة لمساعدة الطلاب في إيصال المعلومات حتى في ضبط قنوات عين. وقال حينها في رسالة لأولياء أمور الطلاب: "إذا طلبت المعلم أو المعلمة ليذهب إلى البيت من أجل أن ينظم ويرتب القنوات الفضائية، أو يساعد، فهو مستعد. وقد جعلنا من المدرسة مركز الدعم الأول".

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
شاهد.. معلمون يجهِّزون أطباق الأقمار والقنوات التعليمية في إحدى قرى جازان
سبق

لم يكن تصريح وزير التعليم، الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، عما يتمتع به المعلمون والمعلمات من روح المبادرة والمسؤولية مجرد استهلاك إعلامي؛ إذ ضربت مدرسة ومعلموها مثلاً رفيعًا وحيًّا في التغلب على الصعاب لتسهيل عملية التعلم عن بُعد للطلاب من منطلق واجبها الشرعي والوطني والاجتماعي.

وفي التفاصيل، رصد تقرير لبرنامج الراصد على قناة الإخبارية مبادرة إنسانية وتربوية بعنوان "نقهر الصعاب ونتعلم"، قامت بها "مدرسة حصامة المحازرة الابتدائية" في أحد المسارحة بجازان، وذلك بتركيب لواقط للأقمار الصناعية "دش" لاستقبال القنوات التعليمية التلفزيونية، مع جميع أجهزتها؛ ليتمكن الطلاب من استكمال مسيرة الدراسة دون أي تعطيل نظرًا لضعف الإنترنت.

وأوضح أحد منسوبي المدرسة أنه تم تشكيل فريق دعم فني، وتوجه إلى منازل أولياء أمور الطلاب، وتم التعاقد مع مؤسسة، وإحضار فني لتركيب الأطباق الفضائية، وبرمجة أجهزتها حتى يستطيع الطلاب للتعلم عن طريق قنوات "عين" ممن لا يتوافر لديهم إنترنت من الأسر المتعففة.

ولفت أولياء أمور الطلاب إلى أنهم كانوا يعانون من مشكلة ضعف الإنترنت، وعدم توافرها، معربين في هذا الصدد عن شكرهم لمعلمي المدرسة وإدارتها.

وأكد عبدالعزيز طوهري، رائد النشاط بالمدرسة، أن تحصيل الطلاب الدراسي ممتاز بعد تركيب قنوات عين، موضحًا أنه تم الذهاب لهؤلاء الطلاب إلى منازلهم بقيادة فريق دعم من المدرسة بقيادة القائد التربوي مهدي المحزري؛ وذلك لحل مشكلة ضعف وعدم وجود شبكة الإنترنت لديهم، وتم بعدها التعاقد مع مؤسسة فنية لتركيب الأطباق.

وكان تصريح سابق وزير التعليم، الدكتور حمد آل الشيخ، إلى برنامج الراصد قد أثار موجة من الجدل وسخرية البعض معتقدين أنها مداعبة ومزاحًا، عندما أكد أن المعلمين لديهم روح المسؤولية والمبادرة لمساعدة الطلاب في إيصال المعلومات حتى في ضبط قنوات عين. وقال حينها في رسالة لأولياء أمور الطلاب: "إذا طلبت المعلم أو المعلمة ليذهب إلى البيت من أجل أن ينظم ويرتب القنوات الفضائية، أو يساعد، فهو مستعد. وقد جعلنا من المدرسة مركز الدعم الأول".

01 أكتوبر 2020 - 14 صفر 1442
02:18 AM

شاهد.. معلمون يجهِّزون أطباق الأقمار والقنوات التعليمية في إحدى قرى جازان

بعد تصريح الوزير عما يتمتع به المعلمون والمعلمات من روح المبادرة والمسؤولية

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
0
122

لم يكن تصريح وزير التعليم، الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، عما يتمتع به المعلمون والمعلمات من روح المبادرة والمسؤولية مجرد استهلاك إعلامي؛ إذ ضربت مدرسة ومعلموها مثلاً رفيعًا وحيًّا في التغلب على الصعاب لتسهيل عملية التعلم عن بُعد للطلاب من منطلق واجبها الشرعي والوطني والاجتماعي.

وفي التفاصيل، رصد تقرير لبرنامج الراصد على قناة الإخبارية مبادرة إنسانية وتربوية بعنوان "نقهر الصعاب ونتعلم"، قامت بها "مدرسة حصامة المحازرة الابتدائية" في أحد المسارحة بجازان، وذلك بتركيب لواقط للأقمار الصناعية "دش" لاستقبال القنوات التعليمية التلفزيونية، مع جميع أجهزتها؛ ليتمكن الطلاب من استكمال مسيرة الدراسة دون أي تعطيل نظرًا لضعف الإنترنت.

وأوضح أحد منسوبي المدرسة أنه تم تشكيل فريق دعم فني، وتوجه إلى منازل أولياء أمور الطلاب، وتم التعاقد مع مؤسسة، وإحضار فني لتركيب الأطباق الفضائية، وبرمجة أجهزتها حتى يستطيع الطلاب للتعلم عن طريق قنوات "عين" ممن لا يتوافر لديهم إنترنت من الأسر المتعففة.

ولفت أولياء أمور الطلاب إلى أنهم كانوا يعانون من مشكلة ضعف الإنترنت، وعدم توافرها، معربين في هذا الصدد عن شكرهم لمعلمي المدرسة وإدارتها.

وأكد عبدالعزيز طوهري، رائد النشاط بالمدرسة، أن تحصيل الطلاب الدراسي ممتاز بعد تركيب قنوات عين، موضحًا أنه تم الذهاب لهؤلاء الطلاب إلى منازلهم بقيادة فريق دعم من المدرسة بقيادة القائد التربوي مهدي المحزري؛ وذلك لحل مشكلة ضعف وعدم وجود شبكة الإنترنت لديهم، وتم بعدها التعاقد مع مؤسسة فنية لتركيب الأطباق.

وكان تصريح سابق وزير التعليم، الدكتور حمد آل الشيخ، إلى برنامج الراصد قد أثار موجة من الجدل وسخرية البعض معتقدين أنها مداعبة ومزاحًا، عندما أكد أن المعلمين لديهم روح المسؤولية والمبادرة لمساعدة الطلاب في إيصال المعلومات حتى في ضبط قنوات عين. وقال حينها في رسالة لأولياء أمور الطلاب: "إذا طلبت المعلم أو المعلمة ليذهب إلى البيت من أجل أن ينظم ويرتب القنوات الفضائية، أو يساعد، فهو مستعد. وقد جعلنا من المدرسة مركز الدعم الأول".

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
5,494
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,200
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
22,289
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
25,986

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

موضة السكن خارج منزل الأسرة..!!

موضة السكن خارج منزل الأسرة..!!

حسن آل عمير
جاء "التُكتك".. ابتعدوا عن طريقه!

جاء "التُكتك".. ابتعدوا عن طريقه!

جمعان الكرت
تايلاند.. رؤية من الداخل

تايلاند.. رؤية من الداخل

عبدالسلام المشيطي
قبل انتشار الموجة الثانية من كورونا..!

قبل انتشار الموجة الثانية من كورونا..!

غسان محمد عسيلان
بلادنا ويومها الوطني المجيد

بلادنا ويومها الوطني المجيد

ماجد الحربي
موضة "تأشيرة خادمة" للزواج

موضة "تأشيرة خادمة" للزواج

ابتسام منصور القحطاني
جمهور "المشاهير" والمحتوى الهابط

جمهور "المشاهير" والمحتوى الهابط

عبدالغني الشيخ
دوري أبطال آسيا.. نسخة من دورات الخليج!!

دوري أبطال آسيا.. نسخة من دورات الخليج!!

محمد الصيعري
تسعون عامًا من البناء والعطاء

تسعون عامًا من البناء والعطاء

صالح مطر الغامدي
كرفتة "المايسترو"

كرفتة "المايسترو"

أحمد عجب

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك
التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة