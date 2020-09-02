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الليرة التركية تواصل الهبوط.. و"المركزي" يدعمها بإجراءات غير رسمية

سجلت 7.3790 مقابل الدولار

هبطت الليرة التركية، اليوم الأربعاء، فيما يدرس مستثمرون ما إذا كانت خطوات التشديد النقدي غير الرسمية، التي تبناها البنك المركزي بلغت نهايتها، بعدما لم يطرأ تغير على تكلفة التمويل مقارنة باليوم السابق.

وسجلت الليرة 7.3790 مقابل الدولار بحلول الساعة 0917 بتوقيت جرينتش مقارنة مع إغلاقها عند 7.3750 أمس، وفقدت العملة قرابة 19 في المائة من قيمتها مقابل الدولار منذ بداية العام، وفقاً لـ"رويترز".

ومع تراجع الليرة لمستويات قياسية في الشهر الماضي، بدأ البنك المركزي تشديد السياسة من خلال خطوات غير رسمية مثل تمويل السوق بسعر أعلى من سعر الفائدة الرسمي، الذي يبلغ حاليا 8.25 بالمائة سعياً لدعم العملة.

ونتيجة خطوات التشديد، ارتفع المتوسط المرجح لتكلفة التمويل تدريجياً على مدار الأسابيع الأربعة الماضية ليصل إلى 10.15 بالمائة يوم الثلاثاء من 7.34 بالمائة في 16 يوليو.

الليرة التركية

الرئيسية/ أخبار العالم

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الليرة التركية تواصل الهبوط.. و"المركزي" يدعمها بإجراءات غير رسمية
سبق

هبطت الليرة التركية، اليوم الأربعاء، فيما يدرس مستثمرون ما إذا كانت خطوات التشديد النقدي غير الرسمية، التي تبناها البنك المركزي بلغت نهايتها، بعدما لم يطرأ تغير على تكلفة التمويل مقارنة باليوم السابق.

وسجلت الليرة 7.3790 مقابل الدولار بحلول الساعة 0917 بتوقيت جرينتش مقارنة مع إغلاقها عند 7.3750 أمس، وفقدت العملة قرابة 19 في المائة من قيمتها مقابل الدولار منذ بداية العام، وفقاً لـ"رويترز".

ومع تراجع الليرة لمستويات قياسية في الشهر الماضي، بدأ البنك المركزي تشديد السياسة من خلال خطوات غير رسمية مثل تمويل السوق بسعر أعلى من سعر الفائدة الرسمي، الذي يبلغ حاليا 8.25 بالمائة سعياً لدعم العملة.

ونتيجة خطوات التشديد، ارتفع المتوسط المرجح لتكلفة التمويل تدريجياً على مدار الأسابيع الأربعة الماضية ليصل إلى 10.15 بالمائة يوم الثلاثاء من 7.34 بالمائة في 16 يوليو.

02 سبتمبر 2020 - 14 محرّم 1442
02:49 PM

الليرة التركية تواصل الهبوط.. و"المركزي" يدعمها بإجراءات غير رسمية

سجلت 7.3790 مقابل الدولار

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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هبطت الليرة التركية، اليوم الأربعاء، فيما يدرس مستثمرون ما إذا كانت خطوات التشديد النقدي غير الرسمية، التي تبناها البنك المركزي بلغت نهايتها، بعدما لم يطرأ تغير على تكلفة التمويل مقارنة باليوم السابق.

وسجلت الليرة 7.3790 مقابل الدولار بحلول الساعة 0917 بتوقيت جرينتش مقارنة مع إغلاقها عند 7.3750 أمس، وفقدت العملة قرابة 19 في المائة من قيمتها مقابل الدولار منذ بداية العام، وفقاً لـ"رويترز".

ومع تراجع الليرة لمستويات قياسية في الشهر الماضي، بدأ البنك المركزي تشديد السياسة من خلال خطوات غير رسمية مثل تمويل السوق بسعر أعلى من سعر الفائدة الرسمي، الذي يبلغ حاليا 8.25 بالمائة سعياً لدعم العملة.

ونتيجة خطوات التشديد، ارتفع المتوسط المرجح لتكلفة التمويل تدريجياً على مدار الأسابيع الأربعة الماضية ليصل إلى 10.15 بالمائة يوم الثلاثاء من 7.34 بالمائة في 16 يوليو.

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