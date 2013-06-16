النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"السعودية للكهرباء": "كمية الاستهلاك" تُمثل الرقم الأهم في فاتورة الخدمة الكهربائية

دعت الشركة إلى مقارنة القراءة الحالية في الفاتورة بالقراءة التي وصل إليها العدّاد

أكّدت الشركة السعودية للكهرباء، أنها راعت في التصميم الجديد لفاتورة الخدمة الكهربائية إبراز البيانات والأرقام التي تهم المشترك، خاصة ما يتعلق بـ "كمية الاستهلاك التي تُمثل الفارق بين "القراءة الحالية" و"القراءة السابقة" لعدّاد المشترك خلال دورة قراءة الفاتورة، وتترتب عليها القيمة المطلوب سدادها.

ودعت "السعودية للكهرباء"، المشتركين، إلى التركيز على "كمية الاستهلاك"، ومقارنة القراءة الحالية في الفاتورة بالقراءة التي وصل إليها العدّاد، فإذا كانت القراءة في الفاتورة أقل من العدّاد، فمعنى ذلك أن كمية الاستهلاك صحيحة، وإذا كانت أكبر من قراءة العداد، فمعنى ذلك أن هناك خطأ، ويجب مراجعة الشركة من خلال قنوات الاتصال المختلفة التي وفّرتها في موقعها الإلكتروني (se.com.sa) وتطبيق الكهرباء (ALKAHRABA)، وحسابات الشركة بوسائل التواصل الاجتماعي أو الرقم الموحد (920001100).

وأوضحت الشركة أن حرصها على تسليط الضوء على الأرقام المهمة في التصميم الجديد للفاتورة يُعد جزءاً من معايير الشفافية والمصداقية التي تنتهجها في جميع مراحل الفوترة؛ ليتمكّن المشترك من التعرُّف على بيانات فاتورته الفنية والمالية بموثوقية عالية.

كما حرصت الشركة في التصميم الجديد للفاتورة على تضمين خلية بها رسمان بيانيان، الأول خاص بشرائح الاستهلاك، ويوضح تقسيم "كمية الاستهلاك" على شرائح الاستهلاك لكل مشترك، أما الثاني فيوضح الحالة التاريخية للفواتير الخاصة بالمشترك خلال 13 شهراً، والشهر الحالي ونظيره من العام السابق.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"السعودية للكهرباء": "كمية الاستهلاك" تُمثل الرقم الأهم في فاتورة الخدمة الكهربائية
سبق

أكّدت الشركة السعودية للكهرباء، أنها راعت في التصميم الجديد لفاتورة الخدمة الكهربائية إبراز البيانات والأرقام التي تهم المشترك، خاصة ما يتعلق بـ "كمية الاستهلاك التي تُمثل الفارق بين "القراءة الحالية" و"القراءة السابقة" لعدّاد المشترك خلال دورة قراءة الفاتورة، وتترتب عليها القيمة المطلوب سدادها.

ودعت "السعودية للكهرباء"، المشتركين، إلى التركيز على "كمية الاستهلاك"، ومقارنة القراءة الحالية في الفاتورة بالقراءة التي وصل إليها العدّاد، فإذا كانت القراءة في الفاتورة أقل من العدّاد، فمعنى ذلك أن كمية الاستهلاك صحيحة، وإذا كانت أكبر من قراءة العداد، فمعنى ذلك أن هناك خطأ، ويجب مراجعة الشركة من خلال قنوات الاتصال المختلفة التي وفّرتها في موقعها الإلكتروني (se.com.sa) وتطبيق الكهرباء (ALKAHRABA)، وحسابات الشركة بوسائل التواصل الاجتماعي أو الرقم الموحد (920001100).

وأوضحت الشركة أن حرصها على تسليط الضوء على الأرقام المهمة في التصميم الجديد للفاتورة يُعد جزءاً من معايير الشفافية والمصداقية التي تنتهجها في جميع مراحل الفوترة؛ ليتمكّن المشترك من التعرُّف على بيانات فاتورته الفنية والمالية بموثوقية عالية.

كما حرصت الشركة في التصميم الجديد للفاتورة على تضمين خلية بها رسمان بيانيان، الأول خاص بشرائح الاستهلاك، ويوضح تقسيم "كمية الاستهلاك" على شرائح الاستهلاك لكل مشترك، أما الثاني فيوضح الحالة التاريخية للفواتير الخاصة بالمشترك خلال 13 شهراً، والشهر الحالي ونظيره من العام السابق.

16 يونيو 2019 - 13 شوّال 1440
01:49 PM

"السعودية للكهرباء": "كمية الاستهلاك" تُمثل الرقم الأهم في فاتورة الخدمة الكهربائية

دعت الشركة إلى مقارنة القراءة الحالية في الفاتورة بالقراءة التي وصل إليها العدّاد

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
9
2,748

أكّدت الشركة السعودية للكهرباء، أنها راعت في التصميم الجديد لفاتورة الخدمة الكهربائية إبراز البيانات والأرقام التي تهم المشترك، خاصة ما يتعلق بـ "كمية الاستهلاك التي تُمثل الفارق بين "القراءة الحالية" و"القراءة السابقة" لعدّاد المشترك خلال دورة قراءة الفاتورة، وتترتب عليها القيمة المطلوب سدادها.

ودعت "السعودية للكهرباء"، المشتركين، إلى التركيز على "كمية الاستهلاك"، ومقارنة القراءة الحالية في الفاتورة بالقراءة التي وصل إليها العدّاد، فإذا كانت القراءة في الفاتورة أقل من العدّاد، فمعنى ذلك أن كمية الاستهلاك صحيحة، وإذا كانت أكبر من قراءة العداد، فمعنى ذلك أن هناك خطأ، ويجب مراجعة الشركة من خلال قنوات الاتصال المختلفة التي وفّرتها في موقعها الإلكتروني (se.com.sa) وتطبيق الكهرباء (ALKAHRABA)، وحسابات الشركة بوسائل التواصل الاجتماعي أو الرقم الموحد (920001100).

وأوضحت الشركة أن حرصها على تسليط الضوء على الأرقام المهمة في التصميم الجديد للفاتورة يُعد جزءاً من معايير الشفافية والمصداقية التي تنتهجها في جميع مراحل الفوترة؛ ليتمكّن المشترك من التعرُّف على بيانات فاتورته الفنية والمالية بموثوقية عالية.

كما حرصت الشركة في التصميم الجديد للفاتورة على تضمين خلية بها رسمان بيانيان، الأول خاص بشرائح الاستهلاك، ويوضح تقسيم "كمية الاستهلاك" على شرائح الاستهلاك لكل مشترك، أما الثاني فيوضح الحالة التاريخية للفواتير الخاصة بالمشترك خلال 13 شهراً، والشهر الحالي ونظيره من العام السابق.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
23,824
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
31,602
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,486
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
33,463

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

الألعاب النارية وتخصصي العيون

الألعاب النارية وتخصصي العيون

منى الرشيدي
السرقات ومراقبة العمليات المصرفية

السرقات ومراقبة العمليات المصرفية

محمد الصيـعري
دعوة لإنقاذ منتزه الملك فهد

دعوة لإنقاذ منتزه الملك فهد

ماجد البريكان
خطوة بملايين الريالات

خطوة بملايين الريالات

سلطان رديف
ممرضان في السماء

ممرضان في السماء

محمد الصيـعري
كيف يختار الطلاب التخصصات المطلوبة لسوق العمل؟

كيف يختار الطلاب التخصصات المطلوبة لسوق العمل؟

عبدالغني الشيخ
استودعك الله يا مسافر..!

استودعك الله يا مسافر..!

بدر الغامدي
الأتمتة.. ومتغيرات الوظائف المستقبلية

الأتمتة.. ومتغيرات الوظائف المستقبلية

ثامر الحربي
توافُق "استثنائي" أوجده خادم الحرمين الشريفين

توافُق "استثنائي" أوجده خادم الحرمين الشريفين

ماجد البريكان
الكوارث المهنية وأزمات الإدارة

الكوارث المهنية وأزمات الإدارة

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة