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"المطيري": استخدام الفرشاة يخفض التسوس بنسبة ٣٠% .. وهذه النصائح للوقاية

أكدت أهمية العناية بالأسنان اللبنية.. ونصحت بجلسة فلورايد للأطفال كل 6 شهور

أكدت الدكتورة بدور شباب المطيري المتخصصة في طب وجراحة الفم والأسنان، أن استخدام الفرشاة والمعجون من قِبل الطلاب في مدارسنا سيخفض التسوس - بإذن الله - بنسبة تزيد على ٣٠ ٪ ، مشيرة إلى أن نسب تسوس الأسنان لدينا مرتفعة جدًا في حين أنه يمكن الوقاية منه بنسبة 100 % باتباع خطوات صحية بشكل مستمر.

وتفصيلاً، قالت الدكتورة المطيري في لقاء خاص مع "سبق": إن التسوس مرض بكتيري يسببه تراكم بقايات الطعام بين الأسنان، حيث تتغذى عليها البكتيريا لتنتج أحماضًا تذيب طبقة المينا وتكوّن نخرًا في السن.

وأشارت إلى أن التسوس يؤدي إلى أضرار كثيرة منها حساسية الأسنان، وآلام تؤثر على الحالة النفسية وعلى تغذية المصاب ونموه ومستواه الدراسي وخصوصًا لدى الأطفال، لافتة إلى أن الدراسات الحديثة أثبتت أهمية تطبيق برنامج استخدام الفرشاة والمعجون في المدارس الابتدائية وخصوصًا الأولية منها ومرحلة ما قبل المدرسة مرة واحدة يوميًا على الأقل، إذ إنها تُسهم في خفض معدلات الإصابة لنسبة تزيد على ٣٠ ٪ لدى الأطفال، كما يخلق عادة يومية صحية ينشأ عليها الطفل منذ الصغر وتمنع إصابته بالتسوس لاحقًا.

ودعت "المطيري" المعلمين والمعلمات وأصحاب القرار لدعم تطبيق هذا البرنامج في المدارس وحث الطلاب على استخدام فرشاة الأسنان بشكل يومي ومراقبتهم أثناء ذلك.

وأرجعت اختصاصية طب وجراحة الفم والأسنان، حدوث التسوس عند الأطفال لأسباب عدة، من أهمها عدم الاهتمام بتنظيف الأسنان منذ بداية ظهور أسنان الرضيع في عمر 6 أشهر، وذلك لاعتقاد الكثير بأن الأسنان اللبنية أسنان مؤقتة وسوف تسقط ولذلك العناية بها غير مهمة، ولكن هذا الاعتقاد خاطئ تمامًا، حيث إنها أسنان أساسية في تشكيل الفك وتحافظ على أماكن الأسنان الصحيحة وعدم تراكمها، والعناية بها ضرورية، حيث تمنع تكون وسط بكتيري يؤدي إلى تضرر الأسنان الدائمة وخسارتها أو الحاجة إلى التقويم مستقبلاً .

وأكدت المطيري أن الغذاء يشكل عاملاً مهمًا في حدوث التسوس ، إذ إن الإكثار من تناول السكريات والعصائر المحلاة يزيد من وجود البكتيريا الضارة في الفم التي تتغذى على الكربوهيدرات، وبالتالي التسوس.

وذكرت المطيري أن نسب تسوس الأسنان لدينا مرتفعة جدًا في حين أنه يمكن الوقاية من التسوس بنسبة 100% عبر المحافظة على طرق أهمها : تنظيف الأسنان مرتين على الأقل يوميًا صباحًا وقبل النوم، واستخدام الخيط السني، والمضمضة، والتقليل من أكل الحلويات والعصائر المحلاة، وزيارة طبيب الأسنان كل 6 أشهر للكشف عن أي تسوس جديد وعلاجها في مراحلها الأولى كما نصحت بأخذ جلسة فلورايد للأطفال مرة كل 6 أشهر.

طب الأسنان استخدام فرشاة الأسنان تسوس الأسنان

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"المطيري": استخدام الفرشاة يخفض التسوس بنسبة ٣٠% .. وهذه النصائح للوقاية
سبق

أكدت الدكتورة بدور شباب المطيري المتخصصة في طب وجراحة الفم والأسنان، أن استخدام الفرشاة والمعجون من قِبل الطلاب في مدارسنا سيخفض التسوس - بإذن الله - بنسبة تزيد على ٣٠ ٪ ، مشيرة إلى أن نسب تسوس الأسنان لدينا مرتفعة جدًا في حين أنه يمكن الوقاية منه بنسبة 100 % باتباع خطوات صحية بشكل مستمر.

وتفصيلاً، قالت الدكتورة المطيري في لقاء خاص مع "سبق": إن التسوس مرض بكتيري يسببه تراكم بقايات الطعام بين الأسنان، حيث تتغذى عليها البكتيريا لتنتج أحماضًا تذيب طبقة المينا وتكوّن نخرًا في السن.

وأشارت إلى أن التسوس يؤدي إلى أضرار كثيرة منها حساسية الأسنان، وآلام تؤثر على الحالة النفسية وعلى تغذية المصاب ونموه ومستواه الدراسي وخصوصًا لدى الأطفال، لافتة إلى أن الدراسات الحديثة أثبتت أهمية تطبيق برنامج استخدام الفرشاة والمعجون في المدارس الابتدائية وخصوصًا الأولية منها ومرحلة ما قبل المدرسة مرة واحدة يوميًا على الأقل، إذ إنها تُسهم في خفض معدلات الإصابة لنسبة تزيد على ٣٠ ٪ لدى الأطفال، كما يخلق عادة يومية صحية ينشأ عليها الطفل منذ الصغر وتمنع إصابته بالتسوس لاحقًا.

ودعت "المطيري" المعلمين والمعلمات وأصحاب القرار لدعم تطبيق هذا البرنامج في المدارس وحث الطلاب على استخدام فرشاة الأسنان بشكل يومي ومراقبتهم أثناء ذلك.

وأرجعت اختصاصية طب وجراحة الفم والأسنان، حدوث التسوس عند الأطفال لأسباب عدة، من أهمها عدم الاهتمام بتنظيف الأسنان منذ بداية ظهور أسنان الرضيع في عمر 6 أشهر، وذلك لاعتقاد الكثير بأن الأسنان اللبنية أسنان مؤقتة وسوف تسقط ولذلك العناية بها غير مهمة، ولكن هذا الاعتقاد خاطئ تمامًا، حيث إنها أسنان أساسية في تشكيل الفك وتحافظ على أماكن الأسنان الصحيحة وعدم تراكمها، والعناية بها ضرورية، حيث تمنع تكون وسط بكتيري يؤدي إلى تضرر الأسنان الدائمة وخسارتها أو الحاجة إلى التقويم مستقبلاً .

وأكدت المطيري أن الغذاء يشكل عاملاً مهمًا في حدوث التسوس ، إذ إن الإكثار من تناول السكريات والعصائر المحلاة يزيد من وجود البكتيريا الضارة في الفم التي تتغذى على الكربوهيدرات، وبالتالي التسوس.

وذكرت المطيري أن نسب تسوس الأسنان لدينا مرتفعة جدًا في حين أنه يمكن الوقاية من التسوس بنسبة 100% عبر المحافظة على طرق أهمها : تنظيف الأسنان مرتين على الأقل يوميًا صباحًا وقبل النوم، واستخدام الخيط السني، والمضمضة، والتقليل من أكل الحلويات والعصائر المحلاة، وزيارة طبيب الأسنان كل 6 أشهر للكشف عن أي تسوس جديد وعلاجها في مراحلها الأولى كما نصحت بأخذ جلسة فلورايد للأطفال مرة كل 6 أشهر.

14 نوفمبر 2019 - 17 ربيع الأول 1441
10:32 PM

"المطيري": استخدام الفرشاة يخفض التسوس بنسبة ٣٠% .. وهذه النصائح للوقاية

أكدت أهمية العناية بالأسنان اللبنية.. ونصحت بجلسة فلورايد للأطفال كل 6 شهور

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فلاح الجوفان - الرياض
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8,070

أكدت الدكتورة بدور شباب المطيري المتخصصة في طب وجراحة الفم والأسنان، أن استخدام الفرشاة والمعجون من قِبل الطلاب في مدارسنا سيخفض التسوس - بإذن الله - بنسبة تزيد على ٣٠ ٪ ، مشيرة إلى أن نسب تسوس الأسنان لدينا مرتفعة جدًا في حين أنه يمكن الوقاية منه بنسبة 100 % باتباع خطوات صحية بشكل مستمر.

وتفصيلاً، قالت الدكتورة المطيري في لقاء خاص مع "سبق": إن التسوس مرض بكتيري يسببه تراكم بقايات الطعام بين الأسنان، حيث تتغذى عليها البكتيريا لتنتج أحماضًا تذيب طبقة المينا وتكوّن نخرًا في السن.

وأشارت إلى أن التسوس يؤدي إلى أضرار كثيرة منها حساسية الأسنان، وآلام تؤثر على الحالة النفسية وعلى تغذية المصاب ونموه ومستواه الدراسي وخصوصًا لدى الأطفال، لافتة إلى أن الدراسات الحديثة أثبتت أهمية تطبيق برنامج استخدام الفرشاة والمعجون في المدارس الابتدائية وخصوصًا الأولية منها ومرحلة ما قبل المدرسة مرة واحدة يوميًا على الأقل، إذ إنها تُسهم في خفض معدلات الإصابة لنسبة تزيد على ٣٠ ٪ لدى الأطفال، كما يخلق عادة يومية صحية ينشأ عليها الطفل منذ الصغر وتمنع إصابته بالتسوس لاحقًا.

ودعت "المطيري" المعلمين والمعلمات وأصحاب القرار لدعم تطبيق هذا البرنامج في المدارس وحث الطلاب على استخدام فرشاة الأسنان بشكل يومي ومراقبتهم أثناء ذلك.

وأرجعت اختصاصية طب وجراحة الفم والأسنان، حدوث التسوس عند الأطفال لأسباب عدة، من أهمها عدم الاهتمام بتنظيف الأسنان منذ بداية ظهور أسنان الرضيع في عمر 6 أشهر، وذلك لاعتقاد الكثير بأن الأسنان اللبنية أسنان مؤقتة وسوف تسقط ولذلك العناية بها غير مهمة، ولكن هذا الاعتقاد خاطئ تمامًا، حيث إنها أسنان أساسية في تشكيل الفك وتحافظ على أماكن الأسنان الصحيحة وعدم تراكمها، والعناية بها ضرورية، حيث تمنع تكون وسط بكتيري يؤدي إلى تضرر الأسنان الدائمة وخسارتها أو الحاجة إلى التقويم مستقبلاً .

وأكدت المطيري أن الغذاء يشكل عاملاً مهمًا في حدوث التسوس ، إذ إن الإكثار من تناول السكريات والعصائر المحلاة يزيد من وجود البكتيريا الضارة في الفم التي تتغذى على الكربوهيدرات، وبالتالي التسوس.

وذكرت المطيري أن نسب تسوس الأسنان لدينا مرتفعة جدًا في حين أنه يمكن الوقاية من التسوس بنسبة 100% عبر المحافظة على طرق أهمها : تنظيف الأسنان مرتين على الأقل يوميًا صباحًا وقبل النوم، واستخدام الخيط السني، والمضمضة، والتقليل من أكل الحلويات والعصائر المحلاة، وزيارة طبيب الأسنان كل 6 أشهر للكشف عن أي تسوس جديد وعلاجها في مراحلها الأولى كما نصحت بأخذ جلسة فلورايد للأطفال مرة كل 6 أشهر.

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