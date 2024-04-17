"أمانة مكة" تعيد "سفلتة" 3 شوارع خلال فترة منع التجول

لتفادي أي إرباك أو عرقلة للحركة المرورية

استفادت أمانة العاصمة المقدسة، من فترة منع التجول؛ في إعادة سفلتة ثلاثة شوارع بمكة المكرمة.

وتفصيلًا، قامت أمانة العاصمة المقدسة -ممثلة في الإدارة العامة للطرق- بتنفيذ أعمال السفلتة وإعادة تأهيل ثلاثة شوارع بمكة المكرمة؛ وذلك لتفادي أي إرباك أو عرقلة للحركة المرورية.

ومن ضمن الطرق والشوارع التي خضعت لأعمال السفلتة: شارع المنصور، وشارع أجياد، وشارع المسجد الحرام بحي الروضة.