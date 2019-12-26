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"حزم الصمود" يحبس أنفاس (بطل آسيا) حتى الدقيقة 91

في افتتاح الجولة 13 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

لحق الهلال بالتعادل 1/1 أمام مستضيفه الحزم، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الخميس على أرض ملعب الحزم بالرس، ضمن منافسات الجولة 13 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

بهذه النتيجة بقي الهلال خامساً ( 21 نقطه) وصعد الحزم للمركز الـ11 (15 نقطة).

الشوط الأول كان سلبيًّا في النتيجة والمستوى من جانب الطرفين، وإن كانت نسبة الاستحواذ لدى الهلال هي الأكبر، لكنه استحواذ سلبي أيضًا.

في الشوط الثاني، وتحديدًا عند الدقيقة 54، أحرز منصور حمزي هدف السبق للحزم بعد كرة مرتدّة سريعة (خطأ قاتل من عطيف)، سددها حمزي وتغير اتجاه الكرة من قبل لاعب الهلال محمد كنو لتسكن شباك الأزرق كهدف أول على يسار المعيوف.

انتظر الهلال حتى الدقيقة الأولى من الوقت بدلًا من الضائع 91، ليلحق بالتعادل عن طريق الإيطالي "جيوفينكو"، الذي أرسل كرة ولا أجمل من رأس الصندوق الحزماوي على يسار الحارس عسله، استقرت داخل الشباك.

الهلال الحزم دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الدوري السعودي للمحترفين

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"حزم الصمود" يحبس أنفاس (بطل آسيا) حتى الدقيقة 91
سبق

لحق الهلال بالتعادل 1/1 أمام مستضيفه الحزم، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الخميس على أرض ملعب الحزم بالرس، ضمن منافسات الجولة 13 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

بهذه النتيجة بقي الهلال خامساً ( 21 نقطه) وصعد الحزم للمركز الـ11 (15 نقطة).

الشوط الأول كان سلبيًّا في النتيجة والمستوى من جانب الطرفين، وإن كانت نسبة الاستحواذ لدى الهلال هي الأكبر، لكنه استحواذ سلبي أيضًا.

في الشوط الثاني، وتحديدًا عند الدقيقة 54، أحرز منصور حمزي هدف السبق للحزم بعد كرة مرتدّة سريعة (خطأ قاتل من عطيف)، سددها حمزي وتغير اتجاه الكرة من قبل لاعب الهلال محمد كنو لتسكن شباك الأزرق كهدف أول على يسار المعيوف.

انتظر الهلال حتى الدقيقة الأولى من الوقت بدلًا من الضائع 91، ليلحق بالتعادل عن طريق الإيطالي "جيوفينكو"، الذي أرسل كرة ولا أجمل من رأس الصندوق الحزماوي على يسار الحارس عسله، استقرت داخل الشباك.

26 ديسمبر 2019 - 29 ربيع الآخر 1441
10:10 PM

"حزم الصمود" يحبس أنفاس (بطل آسيا) حتى الدقيقة 91

في افتتاح الجولة 13 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

A A A
أحمد سرور - الرياض
21
2,683

لحق الهلال بالتعادل 1/1 أمام مستضيفه الحزم، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الخميس على أرض ملعب الحزم بالرس، ضمن منافسات الجولة 13 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

بهذه النتيجة بقي الهلال خامساً ( 21 نقطه) وصعد الحزم للمركز الـ11 (15 نقطة).

الشوط الأول كان سلبيًّا في النتيجة والمستوى من جانب الطرفين، وإن كانت نسبة الاستحواذ لدى الهلال هي الأكبر، لكنه استحواذ سلبي أيضًا.

في الشوط الثاني، وتحديدًا عند الدقيقة 54، أحرز منصور حمزي هدف السبق للحزم بعد كرة مرتدّة سريعة (خطأ قاتل من عطيف)، سددها حمزي وتغير اتجاه الكرة من قبل لاعب الهلال محمد كنو لتسكن شباك الأزرق كهدف أول على يسار المعيوف.

انتظر الهلال حتى الدقيقة الأولى من الوقت بدلًا من الضائع 91، ليلحق بالتعادل عن طريق الإيطالي "جيوفينكو"، الذي أرسل كرة ولا أجمل من رأس الصندوق الحزماوي على يسار الحارس عسله، استقرت داخل الشباك.

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