"الداخلية في أسبوع".. فيديو يرصد عدداً من النجاحات الأمنية

من بينها ضبط 56 مخالفاً لنظام البيئة في عدد من مناطق المملكة

حقّقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، خلال أسبوع، نجاحات في معظم مناطق المملكة، على أكثر من صعيد.

ونشر الحساب الرسمي لوزارة الداخلية عبر "تويتر"، فيديو بعنوان "الداخلية في أسبوع"، تضمّن أبرز قرارات وأنشطة الوزارة خلال الفترة من 1 حتى 7 ربيع الآخر 1443هـ، الموافق 6 حتى 12 نوفمبر 2021م.

وأشارت الوزارة، عبر الحساب، إلى زيارة الأمير عبدالعزيز بن سعود وزير الداخلية للمديرية العامة للسجون بمدينة الرياض وتفقده سير العمل بالمديرية، وتدشين عدد من البرامج التأهيلية التخصصية، كما شهد سموه جانباً من التدريبات العسكرية ومهارات الدفاع عن النفس، وبعض المحاضرات في القاعات التعليمية للمتدربات في مركز تدريب القدرات النسائي.

وتضمّن الفيديو رعاية الأمير عبدالعزيز بن سعود وزير الداخلية رئيس الهيئة العُليا للأمن الصناعي توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العُليا للأمن الصناعي والهيئة الملكية للجبيل وينبع، تهدف المذكرة لإنشاء مراكز لإدارة الأزمات والكوارث بالمدن الأربع التابعة للهيئة الملكية للجبيل وينبع.

وأشار الفيديو إلى إطلاق وزارة الداخلية النسخة الثانية من "تحدي أبشر للإبداع والابتكار" ضمن الفعاليات المصاحبة لملتقى "أبشر السابع" لتشجيع أصحاب الأفكار والمبدعين على المشاركة في تطوير أعمال وخدمات وزارة الداخلية الإلكترونية (أبشر) والأعمال الميدانية لقطاعات الوزارة.

ولفت المقطع إلى إعلان وكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، فتح باب القبول والتسجيل للقوات الخاصة للأمن الدبلوماسي للعنصر النسائي برتبة (جندي) وذلك خلال الفترة من 8 حتى 13 / 4 / 1443هـ، عبر منصة (أبشر - توظيف).

وتناول المقطع استقبال كلية الملك فهد الأمنية للطلبة المقبولين نهائياً لدورة تأهيل الضباط الجامعيين رقم 51 وعددهم 1226 ضابطاً، وفق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا.

وأشار الفيديو إلى إحباط عدة محاولات لتهريب 1.080 طن من مادة الحشيش المخدر و269.512 قرص إمفيتامين مخدر و69.3 طن من مادة القات المخدر من قبل حرس الحدود في مناطق: جازان، عسير، نجران، الجوف، حيث تم القبض على المتورطين فيها وعددهم 87 متهماً "مواطنين ومقيمين ومخالفين لنظام أمن الحدود".

وتضمّن إعلان المديرية العامة لمكافحة المخدرات بالقبض على 3 مواطنين ووافد سوري قادم بتأشيرة زيارة بمحافظة جدة، وبحوزتهم 140.200 قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي، ومواد مخدرة وممنوعات، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

وجاء فيه أن دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان أحبطت محاولة تهريب 107 كيلو جرامات من مادة الحشيش المخدر مخبأة داخل صندق مركبة والقبض على مهربها وهو مواطن وإحالته إلى جهة الاختصاص.

ولفت الفيديو إلى أن القوات الخاصة للأمن البيئي ضبطت 56 مخالفاً لنظام البيئة في عدد من مناطق المملكة، من بينهم 3 مواطنين ارتكبوا مخالفات صيد في محمية الملك سلمان الملكية، كما ضبطت القوات الخاصة للأمن والحماية في منطقة تبوك مخالفين اثنين لنظام البيئة قاما بنقل الرمال وتجريف التربة، فيما ضبطت الجهات الأمنية بالأمن العام في مناطق: القصيم والحدود الشمالية وجازان 6 مخالفين بحوزتهم كمية من الحطب المحلي المعروض للبيع.

وتمكّنت الحملة الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود (وطن بلا مخالف) من ضبط 15.399 مخالفاً، وذلك خلال الفترة من 22 وحتى 28 /3/ 1443هـ.

وأشار الفيديو إلى رصد 703 مخالفات للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا، في مناطق المملكة خلال الفترة من 25 / 3 حتى 1 /4/ 1443هـ.

وتناول المقطع استقبال المركز الوطني للعمليات الأمنية 1.381.710 مكالمات خلال شهر ربيع الأول 1443هـ، عبر رقم الطوارئ 911 بمنطقتَي مكة المكرّمة والرياض.