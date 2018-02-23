قالت مصادر إن قيادات ميدانية وعسكرية وأمنية في مليشيات الحوثي الإيرانية بدأت عملية تهريب عائلاتها إلى الخارج تحسباً لتطورات عسكرية قادمة من قبل التحالف العربي وقوات الشرعية. وأضافت المصادر أن أكثر من 20 قيادياً حتى الآن أخرجوا عائلاتهم من اليمن بواسطة طائرتين عمانيتين، وصلتا إلى صنعاء بتاريخ 24 و 25 من الشهر الماضي. وقالت المصادر إن قيادات حوثية تستعد لمغادرة اليمن هرباً من تصفيات وملاحقات لارتباطها بجرائم حرب وإدارة العمليات العسكرية في مناطق متفرقة من اليمن طيلة أكثر من أربع سنوات. وأشارت المصادر إلى أن وزارة خارجية الانقلابيين في صنعاء ترتب لعمليات هروب لعدد من القيادات الحوثية عبر إصدار جوازات دبلوماسية.

قيادات حوثية تُخرج عائلاتها من اليمن وترتيبات لهروب شخصيات بارزة عبدالله البارقي سبق 2018-02-23 قالت مصادر إن قيادات ميدانية وعسكرية وأمنية في مليشيات الحوثي الإيرانية بدأت عملية تهريب عائلاتها إلى الخارج تحسباً لتطورات عسكرية قادمة من قبل التحالف العربي وقوات الشرعية.



وأضافت المصادر أن أكثر من 20 قيادياً حتى الآن أخرجوا عائلاتهم من اليمن بواسطة طائرتين عمانيتين، وصلتا إلى صنعاء بتاريخ 24 و 25 من الشهر الماضي.



وقالت المصادر إن قيادات حوثية تستعد لمغادرة اليمن هرباً من تصفيات وملاحقات لارتباطها بجرائم حرب وإدارة العمليات العسكرية في مناطق متفرقة من اليمن طيلة أكثر من أربع سنوات.



وأشارت المصادر إلى أن وزارة خارجية الانقلابيين في صنعاء ترتب لعمليات هروب لعدد من القيادات الحوثية عبر إصدار جوازات دبلوماسية.

23 فبراير 2018 - 7 جمادى الآخر 1439 12:38 AM

قيادات حوثية تُخرج عائلاتها من اليمن وترتيبات لهروب شخصيات بارزة تحسباً لتطورات عسكرية قادمة من قبل التحالف العربي وقوات الشرعية





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قالت مصادر إن قيادات ميدانية وعسكرية وأمنية في مليشيات الحوثي الإيرانية بدأت عملية تهريب عائلاتها إلى الخارج تحسباً لتطورات عسكرية قادمة من قبل التحالف العربي وقوات الشرعية.



وأضافت المصادر أن أكثر من 20 قيادياً حتى الآن أخرجوا عائلاتهم من اليمن بواسطة طائرتين عمانيتين، وصلتا إلى صنعاء بتاريخ 24 و 25 من الشهر الماضي.



وقالت المصادر إن قيادات حوثية تستعد لمغادرة اليمن هرباً من تصفيات وملاحقات لارتباطها بجرائم حرب وإدارة العمليات العسكرية في مناطق متفرقة من اليمن طيلة أكثر من أربع سنوات.



وأشارت المصادر إلى أن وزارة خارجية الانقلابيين في صنعاء ترتب لعمليات هروب لعدد من القيادات الحوثية عبر إصدار جوازات دبلوماسية.