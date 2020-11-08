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"العبدالعالي" يدعو المشاهير لعدم حضور المناسبات المخالفة للاشتراطات الاحترازية

أكد أن المملكة قدمت مثالاً رائعاً في التقيد بإجراءات مواجهة كورونا

دعا متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، مشاهير التواصل الاجتماعي إلى عدم حضور المناسبات التي لا تطبق الاشتراطات الصحية بالشكل السليم.

جاء ذلك في رد على موقف وزارة الصحة بخصوص توثيق بعض مشاهير التواصل الاجتماعي لفعاليات قد تكون مواقعها مخالفة للالتزام بالإجراءات الاحترازية، حيث قال المتحدث لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي: "المملكة منذ بدء الجائحة وحتى اليوم، هي مضرب مثل رائع نفخر به جميعا على المستوى العالمي من منظمات وهيئات تشيد بما قامت قيادة المملكة، والأجهزة، والمجتمع وما ضربه من أمثلة رائعة في التقيد بالإجراءات الاحترازية، أدت إلى هذه المكاسب بحمد الله".

وأضاف: "من المتوقع ممن لديهم نشاط وتفاعل كبير في وسائل التواصل الاجتماعي ويحظون بمتابعة ومشاهدة من شرائح واسعة في المجتمع، أن يكونوا أمثلة رائعة أيضا كما هو حال المجتمع، ونتوقع منهم أن ينشروا لمن يتابعونهم الرسائل الإيجابية، وأن يحذروا من مخالفة الإجراءات الوقائية، وأن يشاركوا في نقل الصورة التي تتضمن السلوكيات السليمة، التي تعد المظهر والسمة العامة في المجتمع".

وختم " العبدالعالي " بقوله: "ننتظر ونأمل ونترقب ونتوقع منهم إذا تمت دعوتهم إلى موقع أو مناسبة، أن يكونوا مثالا في الاعتذار وعدم قبول المشاركة إذا كانت المناسبة لا تطبق فيها الاشتراطات بالشكل السليم، ونتوقع منهم أيضا إذا رصدوا أي خطورة على المجتمع أن يساندوا بقية الجهات المسؤولة التي تقوم بدور كبير جدا في المراقبة والمتابعة في مختلف المواقع، ويبلغوا هذه الجهات لاتخاذ اللازم فيما يتم من مخالفات في هذه المواقع، فحماية أفراد المجتمع مسؤوليتنا جميعا، ونتوقعها منهم أيضا".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"العبدالعالي" يدعو المشاهير لعدم حضور المناسبات المخالفة للاشتراطات الاحترازية
سبق

دعا متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، مشاهير التواصل الاجتماعي إلى عدم حضور المناسبات التي لا تطبق الاشتراطات الصحية بالشكل السليم.

جاء ذلك في رد على موقف وزارة الصحة بخصوص توثيق بعض مشاهير التواصل الاجتماعي لفعاليات قد تكون مواقعها مخالفة للالتزام بالإجراءات الاحترازية، حيث قال المتحدث لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي: "المملكة منذ بدء الجائحة وحتى اليوم، هي مضرب مثل رائع نفخر به جميعا على المستوى العالمي من منظمات وهيئات تشيد بما قامت قيادة المملكة، والأجهزة، والمجتمع وما ضربه من أمثلة رائعة في التقيد بالإجراءات الاحترازية، أدت إلى هذه المكاسب بحمد الله".

وأضاف: "من المتوقع ممن لديهم نشاط وتفاعل كبير في وسائل التواصل الاجتماعي ويحظون بمتابعة ومشاهدة من شرائح واسعة في المجتمع، أن يكونوا أمثلة رائعة أيضا كما هو حال المجتمع، ونتوقع منهم أن ينشروا لمن يتابعونهم الرسائل الإيجابية، وأن يحذروا من مخالفة الإجراءات الوقائية، وأن يشاركوا في نقل الصورة التي تتضمن السلوكيات السليمة، التي تعد المظهر والسمة العامة في المجتمع".

وختم " العبدالعالي " بقوله: "ننتظر ونأمل ونترقب ونتوقع منهم إذا تمت دعوتهم إلى موقع أو مناسبة، أن يكونوا مثالا في الاعتذار وعدم قبول المشاركة إذا كانت المناسبة لا تطبق فيها الاشتراطات بالشكل السليم، ونتوقع منهم أيضا إذا رصدوا أي خطورة على المجتمع أن يساندوا بقية الجهات المسؤولة التي تقوم بدور كبير جدا في المراقبة والمتابعة في مختلف المواقع، ويبلغوا هذه الجهات لاتخاذ اللازم فيما يتم من مخالفات في هذه المواقع، فحماية أفراد المجتمع مسؤوليتنا جميعا، ونتوقعها منهم أيضا".

08 نوفمبر 2020 - 22 ربيع الأول 1442
06:20 PM

"العبدالعالي" يدعو المشاهير لعدم حضور المناسبات المخالفة للاشتراطات الاحترازية

أكد أن المملكة قدمت مثالاً رائعاً في التقيد بإجراءات مواجهة كورونا

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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1,803

دعا متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، مشاهير التواصل الاجتماعي إلى عدم حضور المناسبات التي لا تطبق الاشتراطات الصحية بالشكل السليم.

جاء ذلك في رد على موقف وزارة الصحة بخصوص توثيق بعض مشاهير التواصل الاجتماعي لفعاليات قد تكون مواقعها مخالفة للالتزام بالإجراءات الاحترازية، حيث قال المتحدث لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي: "المملكة منذ بدء الجائحة وحتى اليوم، هي مضرب مثل رائع نفخر به جميعا على المستوى العالمي من منظمات وهيئات تشيد بما قامت قيادة المملكة، والأجهزة، والمجتمع وما ضربه من أمثلة رائعة في التقيد بالإجراءات الاحترازية، أدت إلى هذه المكاسب بحمد الله".

وأضاف: "من المتوقع ممن لديهم نشاط وتفاعل كبير في وسائل التواصل الاجتماعي ويحظون بمتابعة ومشاهدة من شرائح واسعة في المجتمع، أن يكونوا أمثلة رائعة أيضا كما هو حال المجتمع، ونتوقع منهم أن ينشروا لمن يتابعونهم الرسائل الإيجابية، وأن يحذروا من مخالفة الإجراءات الوقائية، وأن يشاركوا في نقل الصورة التي تتضمن السلوكيات السليمة، التي تعد المظهر والسمة العامة في المجتمع".

وختم " العبدالعالي " بقوله: "ننتظر ونأمل ونترقب ونتوقع منهم إذا تمت دعوتهم إلى موقع أو مناسبة، أن يكونوا مثالا في الاعتذار وعدم قبول المشاركة إذا كانت المناسبة لا تطبق فيها الاشتراطات بالشكل السليم، ونتوقع منهم أيضا إذا رصدوا أي خطورة على المجتمع أن يساندوا بقية الجهات المسؤولة التي تقوم بدور كبير جدا في المراقبة والمتابعة في مختلف المواقع، ويبلغوا هذه الجهات لاتخاذ اللازم فيما يتم من مخالفات في هذه المواقع، فحماية أفراد المجتمع مسؤوليتنا جميعا، ونتوقعها منهم أيضا".

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