تشيلسي يقصي ريال مدريد .. ويضرب موعدًا مع مانشستر سيتي

في نهائي دوري الأبطال في إسطنبول

تأهل تشيلسي الإنجليزي لنهائي دوري أبطال أوروبا بعد تغلبه على ضيفه ريال مدريد الإسباني بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما أمس الأربعاء على ملعب "ستامفورد بريدج" معقل البلوز وذلك في إياب نصف نهائي المسابقة القارية.

وسجل ثنائية تشيلسي كل من الألماني تيمو فيرنر وماسون مونت في الدقيقتين 28 و85 على الترتيب.

وبهذا الفوز الثمين، تأهل "البلوز" لنهائي دوري أبطال أوروبا بمجموع مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 3-1، عقب تعادل الفريقين بنتيجة 1-1 في مباراة الذهاب الأسبوع الماضي في مدريد.

وضرب تشيلسي موعدًا ناريًا مع مانشستر سيتي في نهائي إنجليزي خالص للبطولة القارية والذي سيُقام على ملعب أتاتورك في مدينة إسطنبول التركية في الـ29 من مايو الجاري.