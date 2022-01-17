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هيئة الرياضة: مبروك لبطلنا المتميز يزيد الراجحي

هنّأت الهيئة العامة للرياضة، السعودي يزيد الراجحي، بعد تحقيقه المركز الرابع في رالي داكار السعودية عن فئة السيارات.

وكتب حساب الهيئة: "نُبارك للمتسابق يزيد الراجحي تحقيقَ المركز الرابع في الترتيب العام لرالي داكار السعودية 2020، كأفضل ترتيب سعودي في تاريخ رالي داكار.. مبروك لبطلنا المتميز".

وكان يزيد الراجحي قد حقّق المركز الرابع في الترتيب العام ببطولة رالى داكار السعودية 2020، على متن "تويوتا هايلكس"، كأفضل إنجاز سعودي على مر 41 عامًا.

الهيئة العامة للرياضة يزيد الراجحي رالي داكار

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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هيئة الرياضة: مبروك لبطلنا المتميز يزيد الراجحي
سبق

هنّأت الهيئة العامة للرياضة، السعودي يزيد الراجحي، بعد تحقيقه المركز الرابع في رالي داكار السعودية عن فئة السيارات.

وكتب حساب الهيئة: "نُبارك للمتسابق يزيد الراجحي تحقيقَ المركز الرابع في الترتيب العام لرالي داكار السعودية 2020، كأفضل ترتيب سعودي في تاريخ رالي داكار.. مبروك لبطلنا المتميز".

وكان يزيد الراجحي قد حقّق المركز الرابع في الترتيب العام ببطولة رالى داكار السعودية 2020، على متن "تويوتا هايلكس"، كأفضل إنجاز سعودي على مر 41 عامًا.

17 يناير 2020 - 22 جمادى الأول 1441
03:04 PM

هيئة الرياضة: مبروك لبطلنا المتميز يزيد الراجحي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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2,093

هنّأت الهيئة العامة للرياضة، السعودي يزيد الراجحي، بعد تحقيقه المركز الرابع في رالي داكار السعودية عن فئة السيارات.

وكتب حساب الهيئة: "نُبارك للمتسابق يزيد الراجحي تحقيقَ المركز الرابع في الترتيب العام لرالي داكار السعودية 2020، كأفضل ترتيب سعودي في تاريخ رالي داكار.. مبروك لبطلنا المتميز".

وكان يزيد الراجحي قد حقّق المركز الرابع في الترتيب العام ببطولة رالى داكار السعودية 2020، على متن "تويوتا هايلكس"، كأفضل إنجاز سعودي على مر 41 عامًا.

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