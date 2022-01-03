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وزير الخارجية في مؤتمر صحفي مع نظيره الأردني: بحثنا دور إيران المزعزع للاستقرار

"الصفدي": عمّان تدين كل الهجمات الإرهابية التي تتعرض لها السعودية

أكد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان أنه بحث مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، التحديات الأمنية والسياسية التي تواجه المنطقة.

وقال الأمير فيصل خلال مؤتمر صحفي عقده مع "الصفدي" في عمان: بحثنا دور إيران المزعزع لاستقرار المنطقة والعالم.

من ناحيته، قال وزير خارجية الأردن: نثمن مواقف السعودية المساندة للأردن، وندين كل الهجمات الإرهابية التي تتعرض لها السعودية.

وكان الوزيران قد أجريا مباحثات تطرقت الى العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها على مختلف الصعد، بالإضافة إلى التعاون بين البلدين في مختلف المجالات خاصة المجالات الأمنية والجهود المبذولة لمواجهة الإرهاب والتطرف.

وبحث الوزيران المستجدات الإقليمية؛ وتنسيق الجهود لحل أزمات المنطقة، والتقدم نحو الهدف المشترك لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، والجهود المبذولة لتعزيز العمل العربي المشترك في مواجهة التحديات المشتركة.

وركزت المباحثات على سبل تعزيز العلاقات الأخوية الراسخة بين المملكتين الشقيقتين والمضي بها إلى آفاق أوسع من التعاون والتنسيق.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزير الخارجية في مؤتمر صحفي مع نظيره الأردني: بحثنا دور إيران المزعزع للاستقرار
سبق

أكد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان أنه بحث مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، التحديات الأمنية والسياسية التي تواجه المنطقة.

وقال الأمير فيصل خلال مؤتمر صحفي عقده مع "الصفدي" في عمان: بحثنا دور إيران المزعزع لاستقرار المنطقة والعالم.

من ناحيته، قال وزير خارجية الأردن: نثمن مواقف السعودية المساندة للأردن، وندين كل الهجمات الإرهابية التي تتعرض لها السعودية.

وكان الوزيران قد أجريا مباحثات تطرقت الى العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها على مختلف الصعد، بالإضافة إلى التعاون بين البلدين في مختلف المجالات خاصة المجالات الأمنية والجهود المبذولة لمواجهة الإرهاب والتطرف.

وبحث الوزيران المستجدات الإقليمية؛ وتنسيق الجهود لحل أزمات المنطقة، والتقدم نحو الهدف المشترك لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، والجهود المبذولة لتعزيز العمل العربي المشترك في مواجهة التحديات المشتركة.

وركزت المباحثات على سبل تعزيز العلاقات الأخوية الراسخة بين المملكتين الشقيقتين والمضي بها إلى آفاق أوسع من التعاون والتنسيق.

03 يناير 2022 - 30 جمادى الأول 1443
02:37 PM

وزير الخارجية في مؤتمر صحفي مع نظيره الأردني: بحثنا دور إيران المزعزع للاستقرار

"الصفدي": عمّان تدين كل الهجمات الإرهابية التي تتعرض لها السعودية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان أنه بحث مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، التحديات الأمنية والسياسية التي تواجه المنطقة.

وقال الأمير فيصل خلال مؤتمر صحفي عقده مع "الصفدي" في عمان: بحثنا دور إيران المزعزع لاستقرار المنطقة والعالم.

من ناحيته، قال وزير خارجية الأردن: نثمن مواقف السعودية المساندة للأردن، وندين كل الهجمات الإرهابية التي تتعرض لها السعودية.

وكان الوزيران قد أجريا مباحثات تطرقت الى العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها على مختلف الصعد، بالإضافة إلى التعاون بين البلدين في مختلف المجالات خاصة المجالات الأمنية والجهود المبذولة لمواجهة الإرهاب والتطرف.

وبحث الوزيران المستجدات الإقليمية؛ وتنسيق الجهود لحل أزمات المنطقة، والتقدم نحو الهدف المشترك لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، والجهود المبذولة لتعزيز العمل العربي المشترك في مواجهة التحديات المشتركة.

وركزت المباحثات على سبل تعزيز العلاقات الأخوية الراسخة بين المملكتين الشقيقتين والمضي بها إلى آفاق أوسع من التعاون والتنسيق.

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