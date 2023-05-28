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"التجارة": ضبط مؤسسة سجاد تنتهك حقوق العلامات التجارية وسُوِّق لها عبر التواصل الاجتماعي

أعلنت وزارة "التجارة" عن ضبط مؤسسة سجاد تنتهك حقوق العلامات التجارية في الرياض، تم التسويق لها عبر إعلان في منصات التواصل الاجتماعي، وضبط 4167 قطعة سجاد وموكيت تحمل علامات تجارية مقلدة وغير مملوكة للمؤسسة.

وأكدت التجارة أنه تم استدعاؤهم لاستكمال الإجراءات النظامية.

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"التجارة": ضبط مؤسسة سجاد تنتهك حقوق العلامات التجارية وسُوِّق لها عبر التواصل الاجتماعي
سبق

أعلنت وزارة "التجارة" عن ضبط مؤسسة سجاد تنتهك حقوق العلامات التجارية في الرياض، تم التسويق لها عبر إعلان في منصات التواصل الاجتماعي، وضبط 4167 قطعة سجاد وموكيت تحمل علامات تجارية مقلدة وغير مملوكة للمؤسسة.

وأكدت التجارة أنه تم استدعاؤهم لاستكمال الإجراءات النظامية.

28 مايو 2019 - 23 رمضان 1440
09:20 PM

"التجارة": ضبط مؤسسة سجاد تنتهك حقوق العلامات التجارية وسُوِّق لها عبر التواصل الاجتماعي

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عبدالله البرقاوي - الرياض
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أعلنت وزارة "التجارة" عن ضبط مؤسسة سجاد تنتهك حقوق العلامات التجارية في الرياض، تم التسويق لها عبر إعلان في منصات التواصل الاجتماعي، وضبط 4167 قطعة سجاد وموكيت تحمل علامات تجارية مقلدة وغير مملوكة للمؤسسة.

وأكدت التجارة أنه تم استدعاؤهم لاستكمال الإجراءات النظامية.

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200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
23,038
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

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30,932
29 مليار ..

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