النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

معلمان يكونان "فريق برمجة الاردوينو" بمركز الموهوبين في خميس مشيط

يعد الأول على مستوى المنطقة في مجاله

كون معلمان من مركز الموهوبين بخميس مشيط: عبدالعزيز سعيد غرم القضيعي، وعبدالله عطية الغامدي، فريقًا في برمجة الاردوينو، ويعد أول فريق منظم ومدرب على برمجة الاردوينو في المرحلة المتوسطة والثانوية بمنطقة عسير.

وجرى اليوم افتتاح القاعة الخاصة بتدريب الاردوينو، ومسابقة تحديد مستوى الفريق، برعاية الدكتور سعيد آل ربيع مساعد مدير مكتب خميس مشيط، ومدير إدارة الموهوبين بعسير على ناصر آل عواض.

وبهذا يصبح الفريق أول فريق برمجة الاردوينو على مستوى المنطقة باسم فريق الاردوينو بمركز الموهوبين بخميس مشيط.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
معلمان يكونان "فريق برمجة الاردوينو" بمركز الموهوبين في خميس مشيط
سبق

كون معلمان من مركز الموهوبين بخميس مشيط: عبدالعزيز سعيد غرم القضيعي، وعبدالله عطية الغامدي، فريقًا في برمجة الاردوينو، ويعد أول فريق منظم ومدرب على برمجة الاردوينو في المرحلة المتوسطة والثانوية بمنطقة عسير.

وجرى اليوم افتتاح القاعة الخاصة بتدريب الاردوينو، ومسابقة تحديد مستوى الفريق، برعاية الدكتور سعيد آل ربيع مساعد مدير مكتب خميس مشيط، ومدير إدارة الموهوبين بعسير على ناصر آل عواض.

وبهذا يصبح الفريق أول فريق برمجة الاردوينو على مستوى المنطقة باسم فريق الاردوينو بمركز الموهوبين بخميس مشيط.

06 إبريل 2019 - 1 شعبان 1440
09:10 PM

معلمان يكونان "فريق برمجة الاردوينو" بمركز الموهوبين في خميس مشيط

يعد الأول على مستوى المنطقة في مجاله

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - خميس مشيط
0
58

كون معلمان من مركز الموهوبين بخميس مشيط: عبدالعزيز سعيد غرم القضيعي، وعبدالله عطية الغامدي، فريقًا في برمجة الاردوينو، ويعد أول فريق منظم ومدرب على برمجة الاردوينو في المرحلة المتوسطة والثانوية بمنطقة عسير.

وجرى اليوم افتتاح القاعة الخاصة بتدريب الاردوينو، ومسابقة تحديد مستوى الفريق، برعاية الدكتور سعيد آل ربيع مساعد مدير مكتب خميس مشيط، ومدير إدارة الموهوبين بعسير على ناصر آل عواض.

وبهذا يصبح الفريق أول فريق برمجة الاردوينو على مستوى المنطقة باسم فريق الاردوينو بمركز الموهوبين بخميس مشيط.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
20,224
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
28,495
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
17,187
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
30,133

كاريكاتير

هُنا يُصنع التحريض

المقالات

لا أحد ينام في السعودية!

لا أحد ينام في السعودية!

سعيد آل جندب
أحداث مؤلمة

أحداث مؤلمة

صالح المسلّم
شرط العُمر في الإيفاد.. يا معالي الوزير..!!

شرط العُمر في الإيفاد.. يا معالي الوزير..!!

ماجد الحربي
وطن الجسورين

وطن الجسورين

سلطان رديف
الشباب أغنى نادٍ سعودي.. والأكثر انتشارًا

الشباب أغنى نادٍ سعودي.. والأكثر انتشارًا

وحيد بغدادي
"يا طولة بالكم يا الموظفين"..!

"يا طولة بالكم يا الموظفين"..!

منى الرشيدي
السلبية الوحيدة في قمة تونس..!

السلبية الوحيدة في قمة تونس..!

ماجد البريكان
ماذا حصل في الديربي؟

ماذا حصل في الديربي؟

صالح المسلّم
قدِّم الغشيم والحَقْ به..!

قدِّم الغشيم والحَقْ به..!

عبدالرحمن المرشد
الخطباء يحذرون من العمالة السائبة!

الخطباء يحذرون من العمالة السائبة!

صالح مطر الغامدي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة