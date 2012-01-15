مهرجان شرورة الشتوي يشهد صفقة استئجار ناقة للمشاركة في "المحالب"

آفاق كبيرة أمام ملاك الإبل بعد مشروع الاستئجار للفرديات والمنقيات

شهدت فعاليات مهرجان شرورة الشتوي، أول صفقة استئجار من نوعها في منافسات الإبل بعد استئجار أحد المشاركين "ناقة" من فئة الأصايل للدخول بها في مسابقة "المحالب".



وقال سليمان رميدان الصيعري: "أبرمت أمس صفقة استئجار رسمية لـ "خلفة" من فئة الأصايل للدخول بها في أشواط مسابقة "المحالب" بمهرجان شرورة الشتوي وحققت بها المركز الأول في أحد أشواط المسابقة".



وأضاف: "بعد استحداث إدارة مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السادسة مشروع الاستئجار للفرديات والمنقيات انفتحت آفاق كبيرة أمام ملاك الإبل في كل المسابقات بأنواعها، لتأجير الإبل مع الاحتفاظ بها والاستفادة من مبلغ تأجيرها، وهذا ما حدث معي عندما طلبت شراء الأصيل، حيث رفض مالكها بيعها وفضل تأجيرها".



وشدد "ابن رميدان" على أن قرار الاستئجار عاد بنفعه على جميع الأسواق واستفادوا منه أهل الناقة في مختلف المسابقات والفئات، مقدمًا شكره في نهاية حديثه لرئيس مجلس إدارة نادي الإبل فهد بن فلاح بن حثلين على دعمه اللامحدود لخدمة ملاك الإبل والمهتمين بهذا القطاع.



وتهدف منافسات "المحالب " في عالم الإبل إلى الاعتماد على غزارة الحليب التي تدره "الخلفة" بعد قياسه على مدار أربعة أيام متواصلة خلال فترتين صباحية ومسائية في كل يوم.



وكان مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السادسة قد شهد صفقات مليونية لاستئجار الفرديات سجلت أرقامًا قياسية وصلت إلى مليوني ريال للفردية الواحدة خلال 48 ساعة.