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بمشاركة 30 مشاركة.. لجنة المنشطات تنظم الدورة التدريبية النسائية الأولى

تشمل محاضرات نظرية وعلمية وورش عمل تطبيقية

تنظم اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات الدورة التدريبية النسائية الأولى لتأهيل ضباط جمع العينات، التي ستُقام في مجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بمدينة الرياض خلال المدة من 25-23 أكتوبر الجاري.

وتشمل الدورة محاضرات نظرية وعلمية وورش عمل تطبيقية على يد نخبة من مسؤولي الرقابة على المنشطات من السعوديين المعتمدين دوليّاً من الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات WADA.

وتستهدف الدورة تأهيل المشارِكات البالغ عددهن 30 مشاركة كضباط جمع العينات، بعد اجتيازهن الاختبارين التحريري والعملي للدورة؛ إذ تهدف اللجنة من خلال هذه الخطوة لدعم وتمكين المرأة في مجال الكشف على المنشطات وتوسيع دائرة الكشف على المنشطات في المنافسات الرياضية النسائية.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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بمشاركة 30 مشاركة.. لجنة المنشطات تنظم الدورة التدريبية النسائية الأولى
سبق

تنظم اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات الدورة التدريبية النسائية الأولى لتأهيل ضباط جمع العينات، التي ستُقام في مجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بمدينة الرياض خلال المدة من 25-23 أكتوبر الجاري.

وتشمل الدورة محاضرات نظرية وعلمية وورش عمل تطبيقية على يد نخبة من مسؤولي الرقابة على المنشطات من السعوديين المعتمدين دوليّاً من الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات WADA.

وتستهدف الدورة تأهيل المشارِكات البالغ عددهن 30 مشاركة كضباط جمع العينات، بعد اجتيازهن الاختبارين التحريري والعملي للدورة؛ إذ تهدف اللجنة من خلال هذه الخطوة لدعم وتمكين المرأة في مجال الكشف على المنشطات وتوسيع دائرة الكشف على المنشطات في المنافسات الرياضية النسائية.

21 أكتوبر 2020 - 4 ربيع الأول 1442
07:13 PM

بمشاركة 30 مشاركة.. لجنة المنشطات تنظم الدورة التدريبية النسائية الأولى

تشمل محاضرات نظرية وعلمية وورش عمل تطبيقية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تنظم اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات الدورة التدريبية النسائية الأولى لتأهيل ضباط جمع العينات، التي ستُقام في مجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بمدينة الرياض خلال المدة من 25-23 أكتوبر الجاري.

وتشمل الدورة محاضرات نظرية وعلمية وورش عمل تطبيقية على يد نخبة من مسؤولي الرقابة على المنشطات من السعوديين المعتمدين دوليّاً من الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات WADA.

وتستهدف الدورة تأهيل المشارِكات البالغ عددهن 30 مشاركة كضباط جمع العينات، بعد اجتيازهن الاختبارين التحريري والعملي للدورة؛ إذ تهدف اللجنة من خلال هذه الخطوة لدعم وتمكين المرأة في مجال الكشف على المنشطات وتوسيع دائرة الكشف على المنشطات في المنافسات الرياضية النسائية.

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