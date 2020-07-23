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"التجارة": تطبيق "تباعد" لا يتطلب معرفة هوية المستخدم

لضمان حماية خصوصية المستخدمين

قالت وزارة التجارة إن تطبيق تباعد لا يتطلب معرفة هوية المستخدم أو الأشخاص الذين تم التواصل معهم، وذلك لضمان حماية خصوصية المستخدمين.

ويعد تطبيق "تباعد" وسيلةً لإشعار المخالطين لمصابين بفيروس كورونا المستجد؛ حيث يمكن للأفراد تحميل التطبيق واستخدامه لتحقيق الغاية الصحية التي طُوّر لأجلها.

وزارة التجارة تطبيق تباعد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"التجارة": تطبيق "تباعد" لا يتطلب معرفة هوية المستخدم
سبق

قالت وزارة التجارة إن تطبيق تباعد لا يتطلب معرفة هوية المستخدم أو الأشخاص الذين تم التواصل معهم، وذلك لضمان حماية خصوصية المستخدمين.

ويعد تطبيق "تباعد" وسيلةً لإشعار المخالطين لمصابين بفيروس كورونا المستجد؛ حيث يمكن للأفراد تحميل التطبيق واستخدامه لتحقيق الغاية الصحية التي طُوّر لأجلها.

23 يوليو 2020 - 2 ذو الحجة 1441
10:36 PM

"التجارة": تطبيق "تباعد" لا يتطلب معرفة هوية المستخدم

لضمان حماية خصوصية المستخدمين

A A A
ذياب الشمري - الرياض
1
588

قالت وزارة التجارة إن تطبيق تباعد لا يتطلب معرفة هوية المستخدم أو الأشخاص الذين تم التواصل معهم، وذلك لضمان حماية خصوصية المستخدمين.

ويعد تطبيق "تباعد" وسيلةً لإشعار المخالطين لمصابين بفيروس كورونا المستجد؛ حيث يمكن للأفراد تحميل التطبيق واستخدامه لتحقيق الغاية الصحية التي طُوّر لأجلها.

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