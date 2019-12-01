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سوق الأسهم يغلق مرتفعاً عند 7901.93 نقطة

بتداولات قيمتها 1.6 مليار ريال.. 60 مليون سهم

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعاً 42.87 نقطة ليقفل عند مستوى 7901.93 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 1.6 مليار ريال.
وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 60 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 70 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 127 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 50 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات الكثيري، وزين السعودية، والمستشفى السعودي الألماني، وأكسا التعاونية، وأنعام القابضة الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات أسمنت المدينة، وأسمنت حائل، والمواساة، والبحري، وبروج للتأمين، فكانت الأكثر انخفاضاً في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 5.00% و7.67%.
فيما كانت أسهم شركات الإنماء، والراجحي، والمتحدة للتأمين، وكيان السعودية، وأنعام القابضة هي الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم الراجحي، والإنماء، وسابك، والكثيري، والاتصالات هي الأكثر نشاطاً في القيمة.
كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضاً 13.90 نقطة ليقفل عند مستوى 6241.86 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 14 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 300 ألف سهم تقاسمتها 1246 صفقة.

مؤشر الأسهم السعودية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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سوق الأسهم يغلق مرتفعاً عند 7901.93 نقطة
سبق

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعاً 42.87 نقطة ليقفل عند مستوى 7901.93 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 1.6 مليار ريال.
وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 60 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 70 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 127 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 50 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات الكثيري، وزين السعودية، والمستشفى السعودي الألماني، وأكسا التعاونية، وأنعام القابضة الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات أسمنت المدينة، وأسمنت حائل، والمواساة، والبحري، وبروج للتأمين، فكانت الأكثر انخفاضاً في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 5.00% و7.67%.
فيما كانت أسهم شركات الإنماء، والراجحي، والمتحدة للتأمين، وكيان السعودية، وأنعام القابضة هي الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم الراجحي، والإنماء، وسابك، والكثيري، والاتصالات هي الأكثر نشاطاً في القيمة.
كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضاً 13.90 نقطة ليقفل عند مستوى 6241.86 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 14 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 300 ألف سهم تقاسمتها 1246 صفقة.

01 ديسمبر 2019 - 4 ربيع الآخر 1441
04:10 PM

سوق الأسهم يغلق مرتفعاً عند 7901.93 نقطة

بتداولات قيمتها 1.6 مليار ريال.. 60 مليون سهم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعاً 42.87 نقطة ليقفل عند مستوى 7901.93 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 1.6 مليار ريال.
وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 60 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 70 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 127 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 50 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات الكثيري، وزين السعودية، والمستشفى السعودي الألماني، وأكسا التعاونية، وأنعام القابضة الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات أسمنت المدينة، وأسمنت حائل، والمواساة، والبحري، وبروج للتأمين، فكانت الأكثر انخفاضاً في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 5.00% و7.67%.
فيما كانت أسهم شركات الإنماء، والراجحي، والمتحدة للتأمين، وكيان السعودية، وأنعام القابضة هي الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم الراجحي، والإنماء، وسابك، والكثيري، والاتصالات هي الأكثر نشاطاً في القيمة.
كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضاً 13.90 نقطة ليقفل عند مستوى 6241.86 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 14 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 300 ألف سهم تقاسمتها 1246 صفقة.

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