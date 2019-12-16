النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

اختتام "معرض الاتصال 2" بجامعة المؤسس باستعراض 50  تجربة إعلامية

تكريم الطلاب الحائزين المراكز الثلاثة الأولى

قال الدكتور بندر الجعيد رئيس قسم العلاقات العامة في جامعة الملك عبد العزيز، إن معرض العلاقات العامة في نسخته الثانية يعد نقلة نوعية في تأهيل الطلبة إلى سوق العمل الإعلامي من خلال استعراضهم للخبرات التي اكتسبوها في فترة التدريب العملي بمستوياته المختلفة، وكذلك تقديم نتائج مشروعات التخرج والتي تنوعت من حيث الشكل والمضمون.

وكان المعرض قد اختتم أعماله في نسخته الثانية في رحاب كلية الاتصال والإعلام بجامعة الملك عبدالعزيز بمشاركة مائة طالب وحضور عدد كبير من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس في الكلية.

وكانت أعمال المعرض قد استمرت لمدة ثلاثة أيام بتنظيم من قسم العلاقات العامة في الجامعة، ويعد أول منصة متاحة لطلبة البكالوريوس في تخصص العلاقات العامة لكي يتبادلوا التجارب التدريبية ويستعرضوا معًا مشروعات التخرج.

وخلال أيام المعرض الثلاثة تم استعراض ما يزيد على خمسين تجربة تدريبية وعدد من الدراسات العلمية التي أجراها الطلبة، بالإضافة إلى تقديم تجارب الحملات التوعوية التي تم الإعداد لها وإداراتها من خلال طلبة القسم.

وفِي ختام أعمال المعرض تم تكريم الطلاب الحائزين الثلاثة مراكز الأولى في العروض وهم: علي الشمراني، محمد العطاس وعبدالعزيز شعيلة وكذلك كُرم فريق حملة مدينتك بيتك كأفضل مشروع تخرج نظرًا لانعكاسات الحملة الإيجابية على المجتمع الطلابي.

يُشار إلى أنه من المنتظر انطلاق أعمال المعرض في نسخته الثالثة في شهر شعبان القادم وسوف يكون عنوان المعرض الرئيس الإبداع في ممارسة العلاقات العامة.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
اختتام "معرض الاتصال 2" بجامعة المؤسس باستعراض 50  تجربة إعلامية
سبق

قال الدكتور بندر الجعيد رئيس قسم العلاقات العامة في جامعة الملك عبد العزيز، إن معرض العلاقات العامة في نسخته الثانية يعد نقلة نوعية في تأهيل الطلبة إلى سوق العمل الإعلامي من خلال استعراضهم للخبرات التي اكتسبوها في فترة التدريب العملي بمستوياته المختلفة، وكذلك تقديم نتائج مشروعات التخرج والتي تنوعت من حيث الشكل والمضمون.

وكان المعرض قد اختتم أعماله في نسخته الثانية في رحاب كلية الاتصال والإعلام بجامعة الملك عبدالعزيز بمشاركة مائة طالب وحضور عدد كبير من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس في الكلية.

وكانت أعمال المعرض قد استمرت لمدة ثلاثة أيام بتنظيم من قسم العلاقات العامة في الجامعة، ويعد أول منصة متاحة لطلبة البكالوريوس في تخصص العلاقات العامة لكي يتبادلوا التجارب التدريبية ويستعرضوا معًا مشروعات التخرج.

وخلال أيام المعرض الثلاثة تم استعراض ما يزيد على خمسين تجربة تدريبية وعدد من الدراسات العلمية التي أجراها الطلبة، بالإضافة إلى تقديم تجارب الحملات التوعوية التي تم الإعداد لها وإداراتها من خلال طلبة القسم.

وفِي ختام أعمال المعرض تم تكريم الطلاب الحائزين الثلاثة مراكز الأولى في العروض وهم: علي الشمراني، محمد العطاس وعبدالعزيز شعيلة وكذلك كُرم فريق حملة مدينتك بيتك كأفضل مشروع تخرج نظرًا لانعكاسات الحملة الإيجابية على المجتمع الطلابي.

يُشار إلى أنه من المنتظر انطلاق أعمال المعرض في نسخته الثالثة في شهر شعبان القادم وسوف يكون عنوان المعرض الرئيس الإبداع في ممارسة العلاقات العامة.

15 ديسمبر 2019 - 18 ربيع الآخر 1441
11:31 PM

اختتام "معرض الاتصال 2" بجامعة المؤسس باستعراض 50  تجربة إعلامية

تكريم الطلاب الحائزين المراكز الثلاثة الأولى

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
0
134

قال الدكتور بندر الجعيد رئيس قسم العلاقات العامة في جامعة الملك عبد العزيز، إن معرض العلاقات العامة في نسخته الثانية يعد نقلة نوعية في تأهيل الطلبة إلى سوق العمل الإعلامي من خلال استعراضهم للخبرات التي اكتسبوها في فترة التدريب العملي بمستوياته المختلفة، وكذلك تقديم نتائج مشروعات التخرج والتي تنوعت من حيث الشكل والمضمون.

وكان المعرض قد اختتم أعماله في نسخته الثانية في رحاب كلية الاتصال والإعلام بجامعة الملك عبدالعزيز بمشاركة مائة طالب وحضور عدد كبير من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس في الكلية.

وكانت أعمال المعرض قد استمرت لمدة ثلاثة أيام بتنظيم من قسم العلاقات العامة في الجامعة، ويعد أول منصة متاحة لطلبة البكالوريوس في تخصص العلاقات العامة لكي يتبادلوا التجارب التدريبية ويستعرضوا معًا مشروعات التخرج.

وخلال أيام المعرض الثلاثة تم استعراض ما يزيد على خمسين تجربة تدريبية وعدد من الدراسات العلمية التي أجراها الطلبة، بالإضافة إلى تقديم تجارب الحملات التوعوية التي تم الإعداد لها وإداراتها من خلال طلبة القسم.

وفِي ختام أعمال المعرض تم تكريم الطلاب الحائزين الثلاثة مراكز الأولى في العروض وهم: علي الشمراني، محمد العطاس وعبدالعزيز شعيلة وكذلك كُرم فريق حملة مدينتك بيتك كأفضل مشروع تخرج نظرًا لانعكاسات الحملة الإيجابية على المجتمع الطلابي.

يُشار إلى أنه من المنتظر انطلاق أعمال المعرض في نسخته الثالثة في شهر شعبان القادم وسوف يكون عنوان المعرض الرئيس الإبداع في ممارسة العلاقات العامة.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
14,289
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
37,239
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
34,613
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
30,032

كاريكاتير

مصائب قوم عند قوم فؤائد

المقالات

روح القيادة

روح القيادة

عبدالله بن خميس العمري
أرامكو السعودية عزيمة لا تلين

أرامكو السعودية عزيمة لا تلين

ماجد البريكان
أمهات يبحثن عن اهتمام!!

أمهات يبحثن عن اهتمام!!

صالح مطر الغامدي
الميزانية والرؤية

الميزانية والرؤية

سارة عفتان
اختبار القدرات وإرهاق الطلاب والطالبات

اختبار القدرات وإرهاق الطلاب والطالبات

عبدالرحمن المرشد
الشتاء.. ومخيمات الثمامة..!

الشتاء.. ومخيمات الثمامة..!

ماجد الحربي
المستقبل للهندي

المستقبل للهندي

بدر الغامدي
التناغم في بيئات العمل

التناغم في بيئات العمل

منى الرشيدي
أنا أُم فاشلة!

أنا أُم فاشلة!

مها عبدالله الحقباني
هل سقط احتجاج الاتحاد؟

هل سقط احتجاج الاتحاد؟

محمد الصيـعري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة