اختتام "معرض الاتصال 2" بجامعة المؤسس باستعراض 50 تجربة إعلامية

تكريم الطلاب الحائزين المراكز الثلاثة الأولى

قال الدكتور بندر الجعيد رئيس قسم العلاقات العامة في جامعة الملك عبد العزيز، إن معرض العلاقات العامة في نسخته الثانية يعد نقلة نوعية في تأهيل الطلبة إلى سوق العمل الإعلامي من خلال استعراضهم للخبرات التي اكتسبوها في فترة التدريب العملي بمستوياته المختلفة، وكذلك تقديم نتائج مشروعات التخرج والتي تنوعت من حيث الشكل والمضمون.

وكان المعرض قد اختتم أعماله في نسخته الثانية في رحاب كلية الاتصال والإعلام بجامعة الملك عبدالعزيز بمشاركة مائة طالب وحضور عدد كبير من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس في الكلية.

وكانت أعمال المعرض قد استمرت لمدة ثلاثة أيام بتنظيم من قسم العلاقات العامة في الجامعة، ويعد أول منصة متاحة لطلبة البكالوريوس في تخصص العلاقات العامة لكي يتبادلوا التجارب التدريبية ويستعرضوا معًا مشروعات التخرج.

وخلال أيام المعرض الثلاثة تم استعراض ما يزيد على خمسين تجربة تدريبية وعدد من الدراسات العلمية التي أجراها الطلبة، بالإضافة إلى تقديم تجارب الحملات التوعوية التي تم الإعداد لها وإداراتها من خلال طلبة القسم.

وفِي ختام أعمال المعرض تم تكريم الطلاب الحائزين الثلاثة مراكز الأولى في العروض وهم: علي الشمراني، محمد العطاس وعبدالعزيز شعيلة وكذلك كُرم فريق حملة مدينتك بيتك كأفضل مشروع تخرج نظرًا لانعكاسات الحملة الإيجابية على المجتمع الطلابي.

يُشار إلى أنه من المنتظر انطلاق أعمال المعرض في نسخته الثالثة في شهر شعبان القادم وسوف يكون عنوان المعرض الرئيس الإبداع في ممارسة العلاقات العامة.