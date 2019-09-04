النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

البرلمان البريطاني يسمح بمناقشة مشروع قانون مغادرة الاتحاد الأوروبي دون اتفاق

328 نائبًا من مجلس العموم وافقوا على الاقتراح.. وعارضه 301 من النواب

صوّت المشرعون البريطانيون أمس على السماح للبرلمان بمناقشة مشروع قانون اقترحته الأحزاب يمنع بريطانيا من مغادرة الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، المقرر في 31 أكتوبر المقبل.

وذكرت وكالة أنباء بلومبرج أن 328 نائبًا من نواب مجلس العموم صوتوا بالموافقة على الاقتراح الحزبي بينما عارضه 301 من النواب، حيث من المقرر أن يناقش أعضاء المجلس اليوم الأربعاء المشروع.

ومن ناحية أخرى، قال رئيس الوزراء بوريس جونسون في أعقاب التصويت: إن الاتفاق يعني أن البرلمان سيقوض أي اتفاق قد نتوصل إليه فيما يتعلق بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
البرلمان البريطاني يسمح بمناقشة مشروع قانون مغادرة الاتحاد الأوروبي دون اتفاق
سبق

صوّت المشرعون البريطانيون أمس على السماح للبرلمان بمناقشة مشروع قانون اقترحته الأحزاب يمنع بريطانيا من مغادرة الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، المقرر في 31 أكتوبر المقبل.

وذكرت وكالة أنباء بلومبرج أن 328 نائبًا من نواب مجلس العموم صوتوا بالموافقة على الاقتراح الحزبي بينما عارضه 301 من النواب، حيث من المقرر أن يناقش أعضاء المجلس اليوم الأربعاء المشروع.

ومن ناحية أخرى، قال رئيس الوزراء بوريس جونسون في أعقاب التصويت: إن الاتفاق يعني أن البرلمان سيقوض أي اتفاق قد نتوصل إليه فيما يتعلق بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

04 سبتمبر 2019 - 5 محرّم 1441
01:27 AM

البرلمان البريطاني يسمح بمناقشة مشروع قانون مغادرة الاتحاد الأوروبي دون اتفاق

328 نائبًا من مجلس العموم وافقوا على الاقتراح.. وعارضه 301 من النواب

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - لندن
0
64

صوّت المشرعون البريطانيون أمس على السماح للبرلمان بمناقشة مشروع قانون اقترحته الأحزاب يمنع بريطانيا من مغادرة الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، المقرر في 31 أكتوبر المقبل.

وذكرت وكالة أنباء بلومبرج أن 328 نائبًا من نواب مجلس العموم صوتوا بالموافقة على الاقتراح الحزبي بينما عارضه 301 من النواب، حيث من المقرر أن يناقش أعضاء المجلس اليوم الأربعاء المشروع.

ومن ناحية أخرى، قال رئيس الوزراء بوريس جونسون في أعقاب التصويت: إن الاتفاق يعني أن البرلمان سيقوض أي اتفاق قد نتوصل إليه فيما يتعلق بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
32,852
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
31,418
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
26,342
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
34,716

كاريكاتير

السعودة الوهمية

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة