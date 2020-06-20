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"حصاد المانجو في القنفذة".. إنتاج يتجاوز 40 ألف طن و400 ألف شجرة

مستمر 3 أشهر بدءًا من مايو الماضي.. و"الغامدي": أصناف منوعة ودعم يتواصل

قال مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد جار الله الغامدي: إن إنتاج المانجو بمحافظة القنفذة يتجاوز ٤٠ ألف طن سنويًّا، مشيرًا أنه منذ شهر مايو بدأ مزارعو محافظة القنفذة بحصد محصولهم من المانجو، ويستمر حصاد المحصول لأكثر من ثلاثة شهور بالمحافظة.

وأضاف: "الوزارة تعمل على دعم زراعة المانجو والفواكه الاستوائية عن طريق توفير الدعم الفني والتقني للمزارعين في المنطقة؛ فهي من ضمن جهود مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة القنفذة -فرع الزراعة سابقًا- والتي نجحت في تقديم الدعم الفني والإرشادي للمزارعين، وإحضار المختصين في الفاكهة الاستوائية من منظمة الفاو ومن الجامعات للتوعية وإقامة الندوات والمحاضرات وتقديم النشرات الإرشادية وبرامج التوعية التى يتم عقدها للمزارعين في بداية كل موسم، وتقديم الدعم الفني حول كيفية القضاء على أمراض المحصول؛ مما أسهم إسهامًا كبيرًا في تطوير زراعة هذه الفاكهة والتوسع فيها وأدى إلى زيادة الإنتاج.

وتابع: "تحتوي المحافظة على أكثر من ٤٠٠ ألف شجرة، ويزرع في محافظة القنفذة العديد من الأصناف مثل (التومي- الجلن- البلدي- السانسيشن- الهندي- السوداني) وغيرها من الأصناف".

وأردف: "كما أن هناك دعمًا وإعانة سنوية للإنتاج تقدم لمزارعي المانجو لمن تنطبق عليه شروط الاستحقاق، واستخدام شبكة الري الحديثة".

يُذكر أنه بدأت زراعة المانجو في المحافظة منذ ٥٠ عامًا، وتمت إقامة ١٠ مهرجانات للمانجو بمحافظة القنفذة منذ عام ١٤٣١هـ، والتي ينظّمها مكتب الوزارة بمحافظة القنفذة، وتأتي هذه المهرجانات كدعم للمزارعين لتسويق منتجاتهم وتعريف الزائر والمهتم بهذه الفاكهة وتشجيع المزارعين لتطوير هذه الزراعة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"حصاد المانجو في القنفذة".. إنتاج يتجاوز 40 ألف طن و400 ألف شجرة
سبق

قال مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد جار الله الغامدي: إن إنتاج المانجو بمحافظة القنفذة يتجاوز ٤٠ ألف طن سنويًّا، مشيرًا أنه منذ شهر مايو بدأ مزارعو محافظة القنفذة بحصد محصولهم من المانجو، ويستمر حصاد المحصول لأكثر من ثلاثة شهور بالمحافظة.

وأضاف: "الوزارة تعمل على دعم زراعة المانجو والفواكه الاستوائية عن طريق توفير الدعم الفني والتقني للمزارعين في المنطقة؛ فهي من ضمن جهود مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة القنفذة -فرع الزراعة سابقًا- والتي نجحت في تقديم الدعم الفني والإرشادي للمزارعين، وإحضار المختصين في الفاكهة الاستوائية من منظمة الفاو ومن الجامعات للتوعية وإقامة الندوات والمحاضرات وتقديم النشرات الإرشادية وبرامج التوعية التى يتم عقدها للمزارعين في بداية كل موسم، وتقديم الدعم الفني حول كيفية القضاء على أمراض المحصول؛ مما أسهم إسهامًا كبيرًا في تطوير زراعة هذه الفاكهة والتوسع فيها وأدى إلى زيادة الإنتاج.

وتابع: "تحتوي المحافظة على أكثر من ٤٠٠ ألف شجرة، ويزرع في محافظة القنفذة العديد من الأصناف مثل (التومي- الجلن- البلدي- السانسيشن- الهندي- السوداني) وغيرها من الأصناف".

وأردف: "كما أن هناك دعمًا وإعانة سنوية للإنتاج تقدم لمزارعي المانجو لمن تنطبق عليه شروط الاستحقاق، واستخدام شبكة الري الحديثة".

يُذكر أنه بدأت زراعة المانجو في المحافظة منذ ٥٠ عامًا، وتمت إقامة ١٠ مهرجانات للمانجو بمحافظة القنفذة منذ عام ١٤٣١هـ، والتي ينظّمها مكتب الوزارة بمحافظة القنفذة، وتأتي هذه المهرجانات كدعم للمزارعين لتسويق منتجاتهم وتعريف الزائر والمهتم بهذه الفاكهة وتشجيع المزارعين لتطوير هذه الزراعة.

20 يونيو 2020 - 28 شوّال 1441
12:04 PM

"حصاد المانجو في القنفذة".. إنتاج يتجاوز 40 ألف طن و400 ألف شجرة

مستمر 3 أشهر بدءًا من مايو الماضي.. و"الغامدي": أصناف منوعة ودعم يتواصل

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صحيفة سبق الإلكترونية - القنفذة
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قال مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد جار الله الغامدي: إن إنتاج المانجو بمحافظة القنفذة يتجاوز ٤٠ ألف طن سنويًّا، مشيرًا أنه منذ شهر مايو بدأ مزارعو محافظة القنفذة بحصد محصولهم من المانجو، ويستمر حصاد المحصول لأكثر من ثلاثة شهور بالمحافظة.

وأضاف: "الوزارة تعمل على دعم زراعة المانجو والفواكه الاستوائية عن طريق توفير الدعم الفني والتقني للمزارعين في المنطقة؛ فهي من ضمن جهود مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة القنفذة -فرع الزراعة سابقًا- والتي نجحت في تقديم الدعم الفني والإرشادي للمزارعين، وإحضار المختصين في الفاكهة الاستوائية من منظمة الفاو ومن الجامعات للتوعية وإقامة الندوات والمحاضرات وتقديم النشرات الإرشادية وبرامج التوعية التى يتم عقدها للمزارعين في بداية كل موسم، وتقديم الدعم الفني حول كيفية القضاء على أمراض المحصول؛ مما أسهم إسهامًا كبيرًا في تطوير زراعة هذه الفاكهة والتوسع فيها وأدى إلى زيادة الإنتاج.

وتابع: "تحتوي المحافظة على أكثر من ٤٠٠ ألف شجرة، ويزرع في محافظة القنفذة العديد من الأصناف مثل (التومي- الجلن- البلدي- السانسيشن- الهندي- السوداني) وغيرها من الأصناف".

وأردف: "كما أن هناك دعمًا وإعانة سنوية للإنتاج تقدم لمزارعي المانجو لمن تنطبق عليه شروط الاستحقاق، واستخدام شبكة الري الحديثة".

يُذكر أنه بدأت زراعة المانجو في المحافظة منذ ٥٠ عامًا، وتمت إقامة ١٠ مهرجانات للمانجو بمحافظة القنفذة منذ عام ١٤٣١هـ، والتي ينظّمها مكتب الوزارة بمحافظة القنفذة، وتأتي هذه المهرجانات كدعم للمزارعين لتسويق منتجاتهم وتعريف الزائر والمهتم بهذه الفاكهة وتشجيع المزارعين لتطوير هذه الزراعة.

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