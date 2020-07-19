نظمت غرفة الرياض ممثلة باللجنة التجارية لقطاع دعم الأعمال وبالتعاون مع الأمانة العامة للجان الضريبية ورشة عمل قدمت تعريفات حول أعمال وأنظمة الأمانة العامة ولجانها الضريبية، وذلك مساء يوم 15 يونيو عبر الدائرة الإلكترونية. وقدم عبدالرحمن الجربوع رئيس قسم صياغة ودعم القرارات بالأمانة العامة بالمناصفة مع عبدالله السديس رئيس قسم الزكاة وضريبة الدخل بالأمانة عرضاً تعريفياً عن أبرز الأدوار والخدمات المقدمة من الأمانة للأفراد واللجان، مشيرين إلى أن الأمانة تسعى لتحقيق رؤية المملكة 2030 من حيث المساهمة في إنفاذ الأنظمة الضريبية بكفاءة عبر تبني أساليب مبتكرة وفعالة بالتعاون مع عدة جهات، ومن ذلك استقبال الدعاوى الضريبية ودراستها من النواحي القانونية والمحاسبية وعرضها على اللجان وإجراء البحوث والدراسات. وكانت محاور الورشة قد تناولت التعريف بالأمانة ولجانها الضريبية وقواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية وإجراءات معالجة الدعاوى وتيسير الإجراءات والتمثيل النظامي أمام دوائر اللجان الضريبية والتعريف بالخدمات الالكترونية وإجراءات خدمة التقاضي عن بعد.

عبر ورشة عمل.. غرفة الرياض تعرّف بأعمال الأمانة العامة للجان الضريبية صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-07-19 نظمت غرفة الرياض ممثلة باللجنة التجارية لقطاع دعم الأعمال وبالتعاون مع الأمانة العامة للجان الضريبية ورشة عمل قدمت تعريفات حول أعمال وأنظمة الأمانة العامة ولجانها الضريبية، وذلك مساء يوم 15 يونيو عبر الدائرة الإلكترونية.



وقدم عبدالرحمن الجربوع رئيس قسم صياغة ودعم القرارات بالأمانة العامة بالمناصفة مع عبدالله السديس رئيس قسم الزكاة وضريبة الدخل بالأمانة عرضاً تعريفياً عن أبرز الأدوار والخدمات المقدمة من الأمانة للأفراد واللجان، مشيرين إلى أن الأمانة تسعى لتحقيق رؤية المملكة 2030 من حيث المساهمة في إنفاذ الأنظمة الضريبية بكفاءة عبر تبني أساليب مبتكرة وفعالة بالتعاون مع عدة جهات، ومن ذلك استقبال الدعاوى الضريبية ودراستها من النواحي القانونية والمحاسبية وعرضها على اللجان وإجراء البحوث والدراسات.



وكانت محاور الورشة قد تناولت التعريف بالأمانة ولجانها الضريبية وقواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية وإجراءات معالجة الدعاوى وتيسير الإجراءات والتمثيل النظامي أمام دوائر اللجان الضريبية والتعريف بالخدمات الالكترونية وإجراءات خدمة التقاضي عن بعد.

19 يوليو 2020 - 28 ذو القعدة 1441 02:27 PM

عبر ورشة عمل.. غرفة الرياض تعرّف بأعمال الأمانة العامة للجان الضريبية تناولت التعريف بقواعد عملها ومعالجة الدعاوى وإجراء خدمة التقاضي عن بعد





A A A





0 مشاركة

نظمت غرفة الرياض ممثلة باللجنة التجارية لقطاع دعم الأعمال وبالتعاون مع الأمانة العامة للجان الضريبية ورشة عمل قدمت تعريفات حول أعمال وأنظمة الأمانة العامة ولجانها الضريبية، وذلك مساء يوم 15 يونيو عبر الدائرة الإلكترونية.



وقدم عبدالرحمن الجربوع رئيس قسم صياغة ودعم القرارات بالأمانة العامة بالمناصفة مع عبدالله السديس رئيس قسم الزكاة وضريبة الدخل بالأمانة عرضاً تعريفياً عن أبرز الأدوار والخدمات المقدمة من الأمانة للأفراد واللجان، مشيرين إلى أن الأمانة تسعى لتحقيق رؤية المملكة 2030 من حيث المساهمة في إنفاذ الأنظمة الضريبية بكفاءة عبر تبني أساليب مبتكرة وفعالة بالتعاون مع عدة جهات، ومن ذلك استقبال الدعاوى الضريبية ودراستها من النواحي القانونية والمحاسبية وعرضها على اللجان وإجراء البحوث والدراسات.



وكانت محاور الورشة قد تناولت التعريف بالأمانة ولجانها الضريبية وقواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية وإجراءات معالجة الدعاوى وتيسير الإجراءات والتمثيل النظامي أمام دوائر اللجان الضريبية والتعريف بالخدمات الالكترونية وإجراءات خدمة التقاضي عن بعد.