بريطانيا.. "كورونا" يرتفع بعدد قتلاه إلى 43.514
100 وفاة بالفيروس خلال يوم
أفادت أرقام حكومية، اليوم (السبت)، بأن حصيلة الوفيات في بريطانيا من بين الحالات التي تأكدت إصابتها بفيروس كورونا المستجد ارتفعت إلى 43.514 بزيادة 100 عن أمس.
وأوضحت وزارة الصحة أن عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا ازداد بواقع 890 حالة جديدة ليبلغ مستوى 310.250، وفقاً لـ"رويترز".
بريطانيا.. "كورونا" يرتفع بعدد قتلاه إلى 43.514
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2020-06-27
أفادت أرقام حكومية، اليوم (السبت)، بأن حصيلة الوفيات في بريطانيا من بين الحالات التي تأكدت إصابتها بفيروس كورونا المستجد ارتفعت إلى 43.514 بزيادة 100 عن أمس.
وأوضحت وزارة الصحة أن عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا ازداد بواقع 890 حالة جديدة ليبلغ مستوى 310.250، وفقاً لـ"رويترز".
27 يونيو 2020 - 6 ذو القعدة 1441
07:56 PM
بريطانيا.. "كورونا" يرتفع بعدد قتلاه إلى 43.514
100 وفاة بالفيروس خلال يوم
أفادت أرقام حكومية، اليوم (السبت)، بأن حصيلة الوفيات في بريطانيا من بين الحالات التي تأكدت إصابتها بفيروس كورونا المستجد ارتفعت إلى 43.514 بزيادة 100 عن أمس.
وأوضحت وزارة الصحة أن عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا ازداد بواقع 890 حالة جديدة ليبلغ مستوى 310.250، وفقاً لـ"رويترز".