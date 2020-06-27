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بريطانيا.. "كورونا" يرتفع بعدد قتلاه إلى 43.514

100 وفاة بالفيروس خلال يوم

أفادت أرقام حكومية، اليوم (السبت)، بأن حصيلة الوفيات في بريطانيا من بين الحالات التي تأكدت إصابتها بفيروس كورونا المستجد ارتفعت إلى 43.514 بزيادة 100 عن أمس.

وأوضحت وزارة الصحة أن عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا ازداد بواقع 890 حالة جديدة ليبلغ مستوى 310.250، وفقاً لـ"رويترز".

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بريطانيا.. "كورونا" يرتفع بعدد قتلاه إلى 43.514
سبق

أفادت أرقام حكومية، اليوم (السبت)، بأن حصيلة الوفيات في بريطانيا من بين الحالات التي تأكدت إصابتها بفيروس كورونا المستجد ارتفعت إلى 43.514 بزيادة 100 عن أمس.

وأوضحت وزارة الصحة أن عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا ازداد بواقع 890 حالة جديدة ليبلغ مستوى 310.250، وفقاً لـ"رويترز".

27 يونيو 2020 - 6 ذو القعدة 1441
07:56 PM

بريطانيا.. "كورونا" يرتفع بعدد قتلاه إلى 43.514

100 وفاة بالفيروس خلال يوم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أفادت أرقام حكومية، اليوم (السبت)، بأن حصيلة الوفيات في بريطانيا من بين الحالات التي تأكدت إصابتها بفيروس كورونا المستجد ارتفعت إلى 43.514 بزيادة 100 عن أمس.

وأوضحت وزارة الصحة أن عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا ازداد بواقع 890 حالة جديدة ليبلغ مستوى 310.250، وفقاً لـ"رويترز".

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