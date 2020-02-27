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"كورونا" يغزو رئيس لجنة الأمن القومي والعلاقات الخارجية في البرلمان الإيراني

أقرّ بأن الفيروس ينتشر في البلاد

أعلن رئيس لجنة الأمن القومي والعلاقات الخارجية في البرلمان الإيراني مجتبى ذو النور، اليوم (الخميس) إصابته بفيروس كورونا الجديد.

وفي فيديو مسجل نشرته "الحرة"، أوضح "ذو النور"، وهو نائب عن محافظة قم التي ظهر فيها الفيروس لأول مرة في إيران، أن نتائج التحليلات التي أجريت له أظهرت إصابته بفيروس كورونا، وأنه يخضع للحجر الصحي.

ورغم إقراره بأن الفيروس ينتشر في إيران، إلا أنه اعتبر أنه لا داعي للقلق حيال ذلك.

وارتفع عدد حالات الوفاة بفيروس كورونا في إيران، الخميس، إلى 26 شخصًا، فيما سجلت البلاد 141 إصابة بالفيروس حتى اليوم.

رئيس لجنة الأمن القومي والعلاقات الخارجية البرلمان الإيراني فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ أخبار العالم

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"كورونا" يغزو رئيس لجنة الأمن القومي والعلاقات الخارجية في البرلمان الإيراني
سبق

أعلن رئيس لجنة الأمن القومي والعلاقات الخارجية في البرلمان الإيراني مجتبى ذو النور، اليوم (الخميس) إصابته بفيروس كورونا الجديد.

وفي فيديو مسجل نشرته "الحرة"، أوضح "ذو النور"، وهو نائب عن محافظة قم التي ظهر فيها الفيروس لأول مرة في إيران، أن نتائج التحليلات التي أجريت له أظهرت إصابته بفيروس كورونا، وأنه يخضع للحجر الصحي.

ورغم إقراره بأن الفيروس ينتشر في إيران، إلا أنه اعتبر أنه لا داعي للقلق حيال ذلك.

وارتفع عدد حالات الوفاة بفيروس كورونا في إيران، الخميس، إلى 26 شخصًا، فيما سجلت البلاد 141 إصابة بالفيروس حتى اليوم.

27 فبراير 2020 - 3 رجب 1441
03:25 PM

"كورونا" يغزو رئيس لجنة الأمن القومي والعلاقات الخارجية في البرلمان الإيراني

أقرّ بأن الفيروس ينتشر في البلاد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن رئيس لجنة الأمن القومي والعلاقات الخارجية في البرلمان الإيراني مجتبى ذو النور، اليوم (الخميس) إصابته بفيروس كورونا الجديد.

وفي فيديو مسجل نشرته "الحرة"، أوضح "ذو النور"، وهو نائب عن محافظة قم التي ظهر فيها الفيروس لأول مرة في إيران، أن نتائج التحليلات التي أجريت له أظهرت إصابته بفيروس كورونا، وأنه يخضع للحجر الصحي.

ورغم إقراره بأن الفيروس ينتشر في إيران، إلا أنه اعتبر أنه لا داعي للقلق حيال ذلك.

وارتفع عدد حالات الوفاة بفيروس كورونا في إيران، الخميس، إلى 26 شخصًا، فيما سجلت البلاد 141 إصابة بالفيروس حتى اليوم.

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