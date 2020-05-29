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حاكم ولاية مينيسوتا يعتذر لـCNN  عن اعتقال فريقها على الهواء خلال تغطية الاحتجاجات

اعتذر حاكم ولاية مينيسوتا الأمريكية تيم فالز، صباح اليوم الجمعة، لشبكة CNN، إثر اعتقال مراسلها وفريقه خلال تغطية الاحتجاجات التي اندلعت في منيابوليس إثر وفاة المواطن الأمريكي الأسود جورج فلويد، الذي ظهر في فيديو وهو يجاهد لالتقاط أنفاسه بينما يضغط ضابط شرطة أبيض بركبته فوق عنقه.

واحتجزت شرطة ولاية مينيسوتا مراسل شبكةCNN، عمر جيمينيز، أثناء بث مباشر في موقع الاحتجاجات، بعد أن عرف نفسه بوضوح للضباط، كما تم احتجاز الطاقم الذي كان برفقة جيمينيز، بما في ذلك المنتج والمصور.

وفي اتصال مع رئيس شبكة CNN جيف زوكر، قال حاكم مينيسوتا إنه "يعتذر بشدة" عما حدث ويعمل على إطلاق سراح فريق CNN على الفور. ووصف فالز الاعتقال بأنه "غير مقبول"، مؤكدًا أن فريق CNN من حقه أن يكون هناك، وأنه يريد أن تكون وسائل الإعلام في ولاية مينيسوتا لتغطية الاحتجاجات.

وكانت شبكة CNN وصفت اعتقال مراسلها وفريقه بأنه انتهاك للدستور الأمريكي. وقال مكتب العلاقات العامة لشبكة CNN، في تغريدة عبر تويتر، إنه "تم اعتقال مراسل CNN وفريقه هذا الصباح في منيابوليس خلال أداء عملهم رغم تعريفهم عن أنفسهم، في انتهاك صريح للتعديل الأول في الدستور الأمريكي. على سلطات مينيسوتا بما فيهم الحاكم إطلاق سراح موظفي CNN الثلاثة فورًا".

حاكم ولاية مينيسوتا الأمريكية تيم فالز

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حاكم ولاية مينيسوتا يعتذر لـCNN  عن اعتقال فريقها على الهواء خلال تغطية الاحتجاجات
سبق

اعتذر حاكم ولاية مينيسوتا الأمريكية تيم فالز، صباح اليوم الجمعة، لشبكة CNN، إثر اعتقال مراسلها وفريقه خلال تغطية الاحتجاجات التي اندلعت في منيابوليس إثر وفاة المواطن الأمريكي الأسود جورج فلويد، الذي ظهر في فيديو وهو يجاهد لالتقاط أنفاسه بينما يضغط ضابط شرطة أبيض بركبته فوق عنقه.

واحتجزت شرطة ولاية مينيسوتا مراسل شبكةCNN، عمر جيمينيز، أثناء بث مباشر في موقع الاحتجاجات، بعد أن عرف نفسه بوضوح للضباط، كما تم احتجاز الطاقم الذي كان برفقة جيمينيز، بما في ذلك المنتج والمصور.

وفي اتصال مع رئيس شبكة CNN جيف زوكر، قال حاكم مينيسوتا إنه "يعتذر بشدة" عما حدث ويعمل على إطلاق سراح فريق CNN على الفور. ووصف فالز الاعتقال بأنه "غير مقبول"، مؤكدًا أن فريق CNN من حقه أن يكون هناك، وأنه يريد أن تكون وسائل الإعلام في ولاية مينيسوتا لتغطية الاحتجاجات.

وكانت شبكة CNN وصفت اعتقال مراسلها وفريقه بأنه انتهاك للدستور الأمريكي. وقال مكتب العلاقات العامة لشبكة CNN، في تغريدة عبر تويتر، إنه "تم اعتقال مراسل CNN وفريقه هذا الصباح في منيابوليس خلال أداء عملهم رغم تعريفهم عن أنفسهم، في انتهاك صريح للتعديل الأول في الدستور الأمريكي. على سلطات مينيسوتا بما فيهم الحاكم إطلاق سراح موظفي CNN الثلاثة فورًا".

29 مايو 2020 - 6 شوّال 1441
03:08 PM

حاكم ولاية مينيسوتا يعتذر لـCNN  عن اعتقال فريقها على الهواء خلال تغطية الاحتجاجات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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اعتذر حاكم ولاية مينيسوتا الأمريكية تيم فالز، صباح اليوم الجمعة، لشبكة CNN، إثر اعتقال مراسلها وفريقه خلال تغطية الاحتجاجات التي اندلعت في منيابوليس إثر وفاة المواطن الأمريكي الأسود جورج فلويد، الذي ظهر في فيديو وهو يجاهد لالتقاط أنفاسه بينما يضغط ضابط شرطة أبيض بركبته فوق عنقه.

واحتجزت شرطة ولاية مينيسوتا مراسل شبكةCNN، عمر جيمينيز، أثناء بث مباشر في موقع الاحتجاجات، بعد أن عرف نفسه بوضوح للضباط، كما تم احتجاز الطاقم الذي كان برفقة جيمينيز، بما في ذلك المنتج والمصور.

وفي اتصال مع رئيس شبكة CNN جيف زوكر، قال حاكم مينيسوتا إنه "يعتذر بشدة" عما حدث ويعمل على إطلاق سراح فريق CNN على الفور. ووصف فالز الاعتقال بأنه "غير مقبول"، مؤكدًا أن فريق CNN من حقه أن يكون هناك، وأنه يريد أن تكون وسائل الإعلام في ولاية مينيسوتا لتغطية الاحتجاجات.

وكانت شبكة CNN وصفت اعتقال مراسلها وفريقه بأنه انتهاك للدستور الأمريكي. وقال مكتب العلاقات العامة لشبكة CNN، في تغريدة عبر تويتر، إنه "تم اعتقال مراسل CNN وفريقه هذا الصباح في منيابوليس خلال أداء عملهم رغم تعريفهم عن أنفسهم، في انتهاك صريح للتعديل الأول في الدستور الأمريكي. على سلطات مينيسوتا بما فيهم الحاكم إطلاق سراح موظفي CNN الثلاثة فورًا".

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