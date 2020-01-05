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مدير جامعة طيبة: الدولة حريصة كل الحرص على إتمام المشاريع الجامعية

"السراني": مشروع التلفزيون التعليمي سيحقق جوانب التعليم الإلكتروني والحديث

أكد مدير جامعة طيبة الدكتور عبدالعزيز السراني، أن الدولة -حفظها الله- حريصة كل الحرص على إتمام المشاريع الجامعية، وهو ما يتطلب من الشركات التنفيذ وفق المواصفات المحددة وتسريع وتيرة الإنجاز.

وأشار "السراني" إلى أن مشروع التلفزيون التعليمي سيحقق أهداف الجامعة في العديد من جوانب التعليم الإلكتروني والحديث؛ كالتقنيات الناشئة ومنها الواقع الافتراضي، بالإضافة للجانب الإعلامي.

وأكد خلال تفقّده اليوم سير عمل مشروع التلفزيون التعليمي، أن الجامعة تسعى لتوفير بيئة تعليمية جاذبة للطلاب والطالبات، تساعدهم على الإبداع والتميز في الدراسة؛ معتبرًا أن المشروع يتم تجهيزه وفق أحدث التقنيات المتطورة لمواكبة التعليم بالطرق الحديثة.

وتَضمّنت الزيارة عدة مواقع ومبانٍ في الجامعة، واستمع مدير الجامعة خلال جولته التفقدية لشرح من المشرف العام على إدارة المشاريع بالجامعة الدكتور عبدالرحمن باقيس والشركات المنفذة عن سير عمل المشروع وما وصل إليه من نسبة الإنجاز.

وطالَبَ الدكتور السراني، الشركات المنفّذة بسرعة الإنجاز، وتسليم العمل في الوقت المحدد وفق المواصفات والمعايير التي تتوافق مع الجودة التي تتطلع إليها الجامعة؛ فيما شكر حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- على ما توليه من رعاية واهتمام بالمشاريع؛ مشيرًا إلى أن هذه الرعاية أسهمت في مواصلة القطاعات التعليمية عمومًا والجامعات خصوصًا خططها لتطوير المرافق التعليمية والمناهج الأكاديمية واستقطاب الكفاءات العلمية وتطوير الأبحاث وغيرها.

وأبان الدكتور "السراني" أن الجامعة تتلقى اهتمامًا من أمير المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، ونائبه الأمير سعود بن خالد الفيصل حفظهما الله؛ حيث يحرصان على متابعة مشاريع وأنشطة الجامعة، وبذل الجهود؛ لضمان مواصلة الجامعة لخدمتها التعليمية والبحثية في المنطقة.

مدير جامعة طيبة الدكتور عبدالعزيز السراني المشاريع الجامعية

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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مدير جامعة طيبة: الدولة حريصة كل الحرص على إتمام المشاريع الجامعية
سبق

أكد مدير جامعة طيبة الدكتور عبدالعزيز السراني، أن الدولة -حفظها الله- حريصة كل الحرص على إتمام المشاريع الجامعية، وهو ما يتطلب من الشركات التنفيذ وفق المواصفات المحددة وتسريع وتيرة الإنجاز.

وأشار "السراني" إلى أن مشروع التلفزيون التعليمي سيحقق أهداف الجامعة في العديد من جوانب التعليم الإلكتروني والحديث؛ كالتقنيات الناشئة ومنها الواقع الافتراضي، بالإضافة للجانب الإعلامي.

وأكد خلال تفقّده اليوم سير عمل مشروع التلفزيون التعليمي، أن الجامعة تسعى لتوفير بيئة تعليمية جاذبة للطلاب والطالبات، تساعدهم على الإبداع والتميز في الدراسة؛ معتبرًا أن المشروع يتم تجهيزه وفق أحدث التقنيات المتطورة لمواكبة التعليم بالطرق الحديثة.

وتَضمّنت الزيارة عدة مواقع ومبانٍ في الجامعة، واستمع مدير الجامعة خلال جولته التفقدية لشرح من المشرف العام على إدارة المشاريع بالجامعة الدكتور عبدالرحمن باقيس والشركات المنفذة عن سير عمل المشروع وما وصل إليه من نسبة الإنجاز.

وطالَبَ الدكتور السراني، الشركات المنفّذة بسرعة الإنجاز، وتسليم العمل في الوقت المحدد وفق المواصفات والمعايير التي تتوافق مع الجودة التي تتطلع إليها الجامعة؛ فيما شكر حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- على ما توليه من رعاية واهتمام بالمشاريع؛ مشيرًا إلى أن هذه الرعاية أسهمت في مواصلة القطاعات التعليمية عمومًا والجامعات خصوصًا خططها لتطوير المرافق التعليمية والمناهج الأكاديمية واستقطاب الكفاءات العلمية وتطوير الأبحاث وغيرها.

وأبان الدكتور "السراني" أن الجامعة تتلقى اهتمامًا من أمير المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، ونائبه الأمير سعود بن خالد الفيصل حفظهما الله؛ حيث يحرصان على متابعة مشاريع وأنشطة الجامعة، وبذل الجهود؛ لضمان مواصلة الجامعة لخدمتها التعليمية والبحثية في المنطقة.

05 يناير 2020 - 10 جمادى الأول 1441
02:18 PM

مدير جامعة طيبة: الدولة حريصة كل الحرص على إتمام المشاريع الجامعية

"السراني": مشروع التلفزيون التعليمي سيحقق جوانب التعليم الإلكتروني والحديث

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صحيفة سبق الإلكترونية - ينبع
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أكد مدير جامعة طيبة الدكتور عبدالعزيز السراني، أن الدولة -حفظها الله- حريصة كل الحرص على إتمام المشاريع الجامعية، وهو ما يتطلب من الشركات التنفيذ وفق المواصفات المحددة وتسريع وتيرة الإنجاز.

وأشار "السراني" إلى أن مشروع التلفزيون التعليمي سيحقق أهداف الجامعة في العديد من جوانب التعليم الإلكتروني والحديث؛ كالتقنيات الناشئة ومنها الواقع الافتراضي، بالإضافة للجانب الإعلامي.

وأكد خلال تفقّده اليوم سير عمل مشروع التلفزيون التعليمي، أن الجامعة تسعى لتوفير بيئة تعليمية جاذبة للطلاب والطالبات، تساعدهم على الإبداع والتميز في الدراسة؛ معتبرًا أن المشروع يتم تجهيزه وفق أحدث التقنيات المتطورة لمواكبة التعليم بالطرق الحديثة.

وتَضمّنت الزيارة عدة مواقع ومبانٍ في الجامعة، واستمع مدير الجامعة خلال جولته التفقدية لشرح من المشرف العام على إدارة المشاريع بالجامعة الدكتور عبدالرحمن باقيس والشركات المنفذة عن سير عمل المشروع وما وصل إليه من نسبة الإنجاز.

وطالَبَ الدكتور السراني، الشركات المنفّذة بسرعة الإنجاز، وتسليم العمل في الوقت المحدد وفق المواصفات والمعايير التي تتوافق مع الجودة التي تتطلع إليها الجامعة؛ فيما شكر حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- على ما توليه من رعاية واهتمام بالمشاريع؛ مشيرًا إلى أن هذه الرعاية أسهمت في مواصلة القطاعات التعليمية عمومًا والجامعات خصوصًا خططها لتطوير المرافق التعليمية والمناهج الأكاديمية واستقطاب الكفاءات العلمية وتطوير الأبحاث وغيرها.

وأبان الدكتور "السراني" أن الجامعة تتلقى اهتمامًا من أمير المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، ونائبه الأمير سعود بن خالد الفيصل حفظهما الله؛ حيث يحرصان على متابعة مشاريع وأنشطة الجامعة، وبذل الجهود؛ لضمان مواصلة الجامعة لخدمتها التعليمية والبحثية في المنطقة.

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