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مكة.. طريق الموت يحصد أرواح 3 شبان بعد التفاف مركبتهم حول عمود إنارة

الأهالي طالبوا بمطبات صناعية و"ساهر" للحد من السرعات المتهورة

لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم، مساء أمس، في حادث مروري مروع بعد اصطدام مركبتهم بعمود إنارة والتفافها حوله على طريق شرائع المجاهدين باتجاه الجعرانة بمكة المكرمة.

تفصيلاً، باشر مرور العاصمة المقدّسة والهلال الأحمر حادثاً مرورياً على طريق شرائع المجاهدين باتجاه ضاحية الجعرانة، بعد اصطدام سيارة من نوع هايلكوس بداخلها ثلاثة شبان بعمود إنارة والتفافها حوله، ما نتج عنه وفاتهم جميعاً، واحتجازههم داخل المركبة، فيما باشرت ثلاث فرق من الدفاع المدني فك احتجازهم، وتمّ نقلهم عبر "الشرشورة".

وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة بالعاصمة المقدسة عبدالعزيز بادومان أن غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدسة تلقت بلاغاً في الساعة ٩:٢٣ من مساء أمس الخميس من مواطن يفيد بوجود حادث اصطدام في عمود الإنارة طريق الجعرانة قبل الميقات، وبه عدد من المصابين، وعلى الفور جرى توجيه فرقتين إسعافيتين وفرقة تدخل متقدم، وحين وصول أول فرقة للموقع تبين وجود ثلاث وفيات.

من جانبهم، طالب أهالي ضاحية الجعرانة الجهات المعنية بتكثيف دوريات المرور على طريق شرائع المجاهدين باتجاه الجعرانة في كلا الاتجاهين، ووصفوه بطريق الموت بسبب زيادة الحوادث الشنيعة وحصد الأرواح، مرجعين السبب الرئيس إلى قيادة مرتاديه بسرعات متهورة وجنونية، مطالبين بوضع مطبات صناعية للتهدئة، ووضع جهاز ساهر ثابت وغير متحرك؛ للحد من مسلسل الحوادث الشنيعة من قبل مرتاديه.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مكة.. طريق الموت يحصد أرواح 3 شبان بعد التفاف مركبتهم حول عمود إنارة
سبق

لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم، مساء أمس، في حادث مروري مروع بعد اصطدام مركبتهم بعمود إنارة والتفافها حوله على طريق شرائع المجاهدين باتجاه الجعرانة بمكة المكرمة.

تفصيلاً، باشر مرور العاصمة المقدّسة والهلال الأحمر حادثاً مرورياً على طريق شرائع المجاهدين باتجاه ضاحية الجعرانة، بعد اصطدام سيارة من نوع هايلكوس بداخلها ثلاثة شبان بعمود إنارة والتفافها حوله، ما نتج عنه وفاتهم جميعاً، واحتجازههم داخل المركبة، فيما باشرت ثلاث فرق من الدفاع المدني فك احتجازهم، وتمّ نقلهم عبر "الشرشورة".

وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة بالعاصمة المقدسة عبدالعزيز بادومان أن غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدسة تلقت بلاغاً في الساعة ٩:٢٣ من مساء أمس الخميس من مواطن يفيد بوجود حادث اصطدام في عمود الإنارة طريق الجعرانة قبل الميقات، وبه عدد من المصابين، وعلى الفور جرى توجيه فرقتين إسعافيتين وفرقة تدخل متقدم، وحين وصول أول فرقة للموقع تبين وجود ثلاث وفيات.

من جانبهم، طالب أهالي ضاحية الجعرانة الجهات المعنية بتكثيف دوريات المرور على طريق شرائع المجاهدين باتجاه الجعرانة في كلا الاتجاهين، ووصفوه بطريق الموت بسبب زيادة الحوادث الشنيعة وحصد الأرواح، مرجعين السبب الرئيس إلى قيادة مرتاديه بسرعات متهورة وجنونية، مطالبين بوضع مطبات صناعية للتهدئة، ووضع جهاز ساهر ثابت وغير متحرك؛ للحد من مسلسل الحوادث الشنيعة من قبل مرتاديه.

23 فبراير 2018 - 7 جمادى الآخر 1439
01:06 AM

مكة.. طريق الموت يحصد أرواح 3 شبان بعد التفاف مركبتهم حول عمود إنارة

الأهالي طالبوا بمطبات صناعية و"ساهر" للحد من السرعات المتهورة

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هادي العصيمي - مكة المكرمة
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لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم، مساء أمس، في حادث مروري مروع بعد اصطدام مركبتهم بعمود إنارة والتفافها حوله على طريق شرائع المجاهدين باتجاه الجعرانة بمكة المكرمة.

تفصيلاً، باشر مرور العاصمة المقدّسة والهلال الأحمر حادثاً مرورياً على طريق شرائع المجاهدين باتجاه ضاحية الجعرانة، بعد اصطدام سيارة من نوع هايلكوس بداخلها ثلاثة شبان بعمود إنارة والتفافها حوله، ما نتج عنه وفاتهم جميعاً، واحتجازههم داخل المركبة، فيما باشرت ثلاث فرق من الدفاع المدني فك احتجازهم، وتمّ نقلهم عبر "الشرشورة".

وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة بالعاصمة المقدسة عبدالعزيز بادومان أن غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدسة تلقت بلاغاً في الساعة ٩:٢٣ من مساء أمس الخميس من مواطن يفيد بوجود حادث اصطدام في عمود الإنارة طريق الجعرانة قبل الميقات، وبه عدد من المصابين، وعلى الفور جرى توجيه فرقتين إسعافيتين وفرقة تدخل متقدم، وحين وصول أول فرقة للموقع تبين وجود ثلاث وفيات.

من جانبهم، طالب أهالي ضاحية الجعرانة الجهات المعنية بتكثيف دوريات المرور على طريق شرائع المجاهدين باتجاه الجعرانة في كلا الاتجاهين، ووصفوه بطريق الموت بسبب زيادة الحوادث الشنيعة وحصد الأرواح، مرجعين السبب الرئيس إلى قيادة مرتاديه بسرعات متهورة وجنونية، مطالبين بوضع مطبات صناعية للتهدئة، ووضع جهاز ساهر ثابت وغير متحرك؛ للحد من مسلسل الحوادث الشنيعة من قبل مرتاديه.

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