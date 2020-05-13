النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

سفير جيبوتي بالمملكة: السعودية اليد العليا لعون فقراء المسلمين في العالم

قال: برنامجا خادم الحرمين لتفطير الصائمين وتوزيع التمور لفتة كريمة من بلد كريم

أكد عميد السلك الدبلوماسي بالمملكة العربية السعودية، سفير جمهورية جيبوتي لدى الرياض، ضياء الدين سعيد بامخرمة، أن المملكة تعد اليد العليا لمساعدة فقراء المسلمين في مختلف الدول؛ لكونها قلب العالم ومأوى أفئدة المسلمين.

وقال إن برنامجي خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين وتوزيع التمور الفاخرة، لفتة كريمة من بلد كريم، تجسد أن السعودية تحمل هم المسلمين وتقدم كل ما من شأنه حصول الراحة والأمان.

جاء ذلك في تصريح صحفي له أشاد ببرنامجي خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين وتوزيع التمور الفاخرة الذي تنفذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في ١٨ دولة حول العالم ومنها جمهورية جيبوتي.

وأضاف السفير "بامخرمة": نحن في شهر رمضان شهر الخيرات وفيه توالت بركات السعودية التي وجهها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان –يحفظهما الله- فالسعودية تعد اليد العليا لتخفيف معاناة المسلمين في العالم.

وتابع: "برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين في العالم لفتة إنسانية كريمة من بلد كريم تجاه إخوانهم المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها فهي تخفف الكثير من المعاناة وتوفر لهم ما يساعدهم لإكمال الركن الرابع من أركان الإسلام وهو صوم رمضان".

وأشار السفير "بامخرمة" إلى أن تنفيذ هذين المشروعين في جيبوتي له أثر طيب، حيث يصل إلى المحتاجين فهناك فقراء سواء من جيبوتي أو من اللاجئين من الإخوة الأشقاء من الصومال وإثيوبيا أو اليمن الذين يتواجدون في جيبوتي فيأتيهم الدعم والمساندة الحقيقية من المملكة العربية السعودية وهذا الأمر نقدره بكثير من الاحترام والاهتمام ونقدر الايادي البيضاء من المملكة.

ونوه السفير ضياء الدين بامخرمة، بجهود وزارة الشؤون الإسلامية ممثلة بالملحقية الدينية بسفارة المملكة بجيبوتي في تنفيذ برنامجي التفطير وتوزيع التمور.

وأكد أن الشؤون الإسلامية في المملكة نجحت في تنفيذ هذه البرامج لسنوات طويلة بدقة عالية وتنظيم أكثر حافل بالنجاحات، مما أدى إلى استمرار هذه البرامج طيلة هذه السنوات المتتالية التي استفاد منها آلاف المسلمين في مختلف دول العالم.

وقال: نحن نقدر جهود المملكة العربية السعودية فهي مملكة الإنسانية وقبلة المسلمين هذه الدولة الطيبة المباركة التي ترعى كل خير إذ إنها تواصل في خيراتها ودعمها برغم جائحة كورونا المستجد الذي عطل الحياة في كل بقاع الدنيا إلاّ أن السعودية باقية على عهدها ونهجها في خدمة الإسلام والمسلمين.

ورفع عميد السلك الدبلوماسي بالمملكة، سفير جيبوتي بالمملكة، ضياء الدين سعيد بامخرمة، الشكر والثناء إلى حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، على ما يقدمان للإسلام والمسلمين وتخفيف آلامهم وتقديم كل ما يحتاجون إليه خلال هذا الشهر الكريم.

كما شكر وزير الشؤون الإسلامية، الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ، على تنفيذ الأمر الكريم وفق تطلعات هذه البلاد المباركة, سائلاً الله، أن يحفظ المملكة من كل سوء ومكروه وجميع بلاد المسلمين.

سفير جمهورية جيبوتي لدى الرياض ضياء الدين سعيد بامخرمة

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
سفير جيبوتي بالمملكة: السعودية اليد العليا لعون فقراء المسلمين في العالم
سبق

أكد عميد السلك الدبلوماسي بالمملكة العربية السعودية، سفير جمهورية جيبوتي لدى الرياض، ضياء الدين سعيد بامخرمة، أن المملكة تعد اليد العليا لمساعدة فقراء المسلمين في مختلف الدول؛ لكونها قلب العالم ومأوى أفئدة المسلمين.

وقال إن برنامجي خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين وتوزيع التمور الفاخرة، لفتة كريمة من بلد كريم، تجسد أن السعودية تحمل هم المسلمين وتقدم كل ما من شأنه حصول الراحة والأمان.

جاء ذلك في تصريح صحفي له أشاد ببرنامجي خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين وتوزيع التمور الفاخرة الذي تنفذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في ١٨ دولة حول العالم ومنها جمهورية جيبوتي.

وأضاف السفير "بامخرمة": نحن في شهر رمضان شهر الخيرات وفيه توالت بركات السعودية التي وجهها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان –يحفظهما الله- فالسعودية تعد اليد العليا لتخفيف معاناة المسلمين في العالم.

وتابع: "برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين في العالم لفتة إنسانية كريمة من بلد كريم تجاه إخوانهم المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها فهي تخفف الكثير من المعاناة وتوفر لهم ما يساعدهم لإكمال الركن الرابع من أركان الإسلام وهو صوم رمضان".

وأشار السفير "بامخرمة" إلى أن تنفيذ هذين المشروعين في جيبوتي له أثر طيب، حيث يصل إلى المحتاجين فهناك فقراء سواء من جيبوتي أو من اللاجئين من الإخوة الأشقاء من الصومال وإثيوبيا أو اليمن الذين يتواجدون في جيبوتي فيأتيهم الدعم والمساندة الحقيقية من المملكة العربية السعودية وهذا الأمر نقدره بكثير من الاحترام والاهتمام ونقدر الايادي البيضاء من المملكة.

ونوه السفير ضياء الدين بامخرمة، بجهود وزارة الشؤون الإسلامية ممثلة بالملحقية الدينية بسفارة المملكة بجيبوتي في تنفيذ برنامجي التفطير وتوزيع التمور.

وأكد أن الشؤون الإسلامية في المملكة نجحت في تنفيذ هذه البرامج لسنوات طويلة بدقة عالية وتنظيم أكثر حافل بالنجاحات، مما أدى إلى استمرار هذه البرامج طيلة هذه السنوات المتتالية التي استفاد منها آلاف المسلمين في مختلف دول العالم.

وقال: نحن نقدر جهود المملكة العربية السعودية فهي مملكة الإنسانية وقبلة المسلمين هذه الدولة الطيبة المباركة التي ترعى كل خير إذ إنها تواصل في خيراتها ودعمها برغم جائحة كورونا المستجد الذي عطل الحياة في كل بقاع الدنيا إلاّ أن السعودية باقية على عهدها ونهجها في خدمة الإسلام والمسلمين.

ورفع عميد السلك الدبلوماسي بالمملكة، سفير جيبوتي بالمملكة، ضياء الدين سعيد بامخرمة، الشكر والثناء إلى حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، على ما يقدمان للإسلام والمسلمين وتخفيف آلامهم وتقديم كل ما يحتاجون إليه خلال هذا الشهر الكريم.

كما شكر وزير الشؤون الإسلامية، الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ، على تنفيذ الأمر الكريم وفق تطلعات هذه البلاد المباركة, سائلاً الله، أن يحفظ المملكة من كل سوء ومكروه وجميع بلاد المسلمين.

13 مايو 2020 - 20 رمضان 1441
07:38 PM

سفير جيبوتي بالمملكة: السعودية اليد العليا لعون فقراء المسلمين في العالم

قال: برنامجا خادم الحرمين لتفطير الصائمين وتوزيع التمور لفتة كريمة من بلد كريم

A A A
عبدالله العنزي - الرياض
1
780

أكد عميد السلك الدبلوماسي بالمملكة العربية السعودية، سفير جمهورية جيبوتي لدى الرياض، ضياء الدين سعيد بامخرمة، أن المملكة تعد اليد العليا لمساعدة فقراء المسلمين في مختلف الدول؛ لكونها قلب العالم ومأوى أفئدة المسلمين.

وقال إن برنامجي خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين وتوزيع التمور الفاخرة، لفتة كريمة من بلد كريم، تجسد أن السعودية تحمل هم المسلمين وتقدم كل ما من شأنه حصول الراحة والأمان.

جاء ذلك في تصريح صحفي له أشاد ببرنامجي خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين وتوزيع التمور الفاخرة الذي تنفذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في ١٨ دولة حول العالم ومنها جمهورية جيبوتي.

وأضاف السفير "بامخرمة": نحن في شهر رمضان شهر الخيرات وفيه توالت بركات السعودية التي وجهها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان –يحفظهما الله- فالسعودية تعد اليد العليا لتخفيف معاناة المسلمين في العالم.

وتابع: "برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين في العالم لفتة إنسانية كريمة من بلد كريم تجاه إخوانهم المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها فهي تخفف الكثير من المعاناة وتوفر لهم ما يساعدهم لإكمال الركن الرابع من أركان الإسلام وهو صوم رمضان".

وأشار السفير "بامخرمة" إلى أن تنفيذ هذين المشروعين في جيبوتي له أثر طيب، حيث يصل إلى المحتاجين فهناك فقراء سواء من جيبوتي أو من اللاجئين من الإخوة الأشقاء من الصومال وإثيوبيا أو اليمن الذين يتواجدون في جيبوتي فيأتيهم الدعم والمساندة الحقيقية من المملكة العربية السعودية وهذا الأمر نقدره بكثير من الاحترام والاهتمام ونقدر الايادي البيضاء من المملكة.

ونوه السفير ضياء الدين بامخرمة، بجهود وزارة الشؤون الإسلامية ممثلة بالملحقية الدينية بسفارة المملكة بجيبوتي في تنفيذ برنامجي التفطير وتوزيع التمور.

وأكد أن الشؤون الإسلامية في المملكة نجحت في تنفيذ هذه البرامج لسنوات طويلة بدقة عالية وتنظيم أكثر حافل بالنجاحات، مما أدى إلى استمرار هذه البرامج طيلة هذه السنوات المتتالية التي استفاد منها آلاف المسلمين في مختلف دول العالم.

وقال: نحن نقدر جهود المملكة العربية السعودية فهي مملكة الإنسانية وقبلة المسلمين هذه الدولة الطيبة المباركة التي ترعى كل خير إذ إنها تواصل في خيراتها ودعمها برغم جائحة كورونا المستجد الذي عطل الحياة في كل بقاع الدنيا إلاّ أن السعودية باقية على عهدها ونهجها في خدمة الإسلام والمسلمين.

ورفع عميد السلك الدبلوماسي بالمملكة، سفير جيبوتي بالمملكة، ضياء الدين سعيد بامخرمة، الشكر والثناء إلى حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، على ما يقدمان للإسلام والمسلمين وتخفيف آلامهم وتقديم كل ما يحتاجون إليه خلال هذا الشهر الكريم.

كما شكر وزير الشؤون الإسلامية، الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ، على تنفيذ الأمر الكريم وفق تطلعات هذه البلاد المباركة, سائلاً الله، أن يحفظ المملكة من كل سوء ومكروه وجميع بلاد المسلمين.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,197
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
16,200
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
21,418
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,291

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

الأُسر المنتجة وصنع الكمامات

الأُسر المنتجة وصنع الكمامات

عبدالرحمن المرشد
جائحة مرعبة وانهيار اقتصادي

جائحة مرعبة وانهيار اقتصادي

محمد المالكي
معهد الإدارة العامة ومشكلة التدريب

معهد الإدارة العامة ومشكلة التدريب

سعيد آل جندب
حرب ضد كورونا وأخرى ضد الحوثيين

حرب ضد كورونا وأخرى ضد الحوثيين

علي آل شرمة
نموذج التعليم المرن في مواجهة الأزمات

نموذج التعليم المرن في مواجهة الأزمات

فهد بن ردّه الحمداني
التحول الرقمي في أزمة كورونا

التحول الرقمي في أزمة كورونا

بدر العمري
الفيروس العملاق يقود العالم بعد كوفيد١٩

الفيروس العملاق يقود العالم بعد كوفيد١٩

عبدالغني الشيخ
للخلف انطلق

للخلف انطلق

بدر الغامدي
ارحموا الفقراء من تصوير موائدكم!

ارحموا الفقراء من تصوير موائدكم!

صالح مطر الغامدي
الدراما الخليجية.. لم ينجح أحد..!!

الدراما الخليجية.. لم ينجح أحد..!!

ماجد الحربي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة