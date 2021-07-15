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"أضاحي" يطلق منظومة الربط الإلكتروني مع الجهات ذات العلاقة بشؤون الحج

في خطوة رائدة للتسهيل على ضيوف الرحمن أداء نسك الهدي لموسم 1442هـ

أطلق مشروع المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي "أضاحي"، وفي خطوة رائدة للتسهيل على ضيوف الرحمن أداء نسك الهدي والأضاحي لموسم حج هذا العام 1442هـ، منظومة الربط الإلكتروني مع عدد من المنصات الإلكترونية ذات العلاقة بشؤون الحج.

وتقوم هذه المنصات بعرض نسك الهدي والأضحية خلال موسم الحج، وباقي خدمات المشروع مثل الفدية والصدقة والعقيقة طوال العام، حيث يتم شراؤها من الموقع مباشرة ليتم تنفيذها في المشروع من خلال الربط التقني مع إمكانية تتبع الطلب آلياً.

وتضم "أضاحي" عدداً من المنصات هي: المسار الإلكتروني، ومنصة إحسان الخيرية، ومصرف الراجحي، والبريد السعودي، وجمعية هدية الحاج والمعتمر الخيرية، وبنك البلاد، وتتيح عبر الرابط www.adahi.org شراء النسك بثلاث خطوات ميسرة، تبدأ بالدخول على المنصة واختيار النسك والدفع، لتصله رسالة بعد ذلك باستلام الطلب ورسالة أخرى بعد التنفيذ خلال الوقت الشرعي.

ودعا المشروع الجميع إلى الابتعاد عن أماكن التجمعات والاستفادة من الخدمات الإلكترونية التي سهلت عملية شراء الأضحية وبقية أنواع النسك الأخرى والسداد من الحساب البنكي أو البطاقات الائتمانية بكل يسر وسهولة.

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"أضاحي" يطلق منظومة الربط الإلكتروني مع الجهات ذات العلاقة بشؤون الحج
سبق

أطلق مشروع المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي "أضاحي"، وفي خطوة رائدة للتسهيل على ضيوف الرحمن أداء نسك الهدي والأضاحي لموسم حج هذا العام 1442هـ، منظومة الربط الإلكتروني مع عدد من المنصات الإلكترونية ذات العلاقة بشؤون الحج.

وتقوم هذه المنصات بعرض نسك الهدي والأضحية خلال موسم الحج، وباقي خدمات المشروع مثل الفدية والصدقة والعقيقة طوال العام، حيث يتم شراؤها من الموقع مباشرة ليتم تنفيذها في المشروع من خلال الربط التقني مع إمكانية تتبع الطلب آلياً.

وتضم "أضاحي" عدداً من المنصات هي: المسار الإلكتروني، ومنصة إحسان الخيرية، ومصرف الراجحي، والبريد السعودي، وجمعية هدية الحاج والمعتمر الخيرية، وبنك البلاد، وتتيح عبر الرابط www.adahi.org شراء النسك بثلاث خطوات ميسرة، تبدأ بالدخول على المنصة واختيار النسك والدفع، لتصله رسالة بعد ذلك باستلام الطلب ورسالة أخرى بعد التنفيذ خلال الوقت الشرعي.

ودعا المشروع الجميع إلى الابتعاد عن أماكن التجمعات والاستفادة من الخدمات الإلكترونية التي سهلت عملية شراء الأضحية وبقية أنواع النسك الأخرى والسداد من الحساب البنكي أو البطاقات الائتمانية بكل يسر وسهولة.

15 يوليو 2021 - 5 ذو الحجة 1442
12:22 AM

"أضاحي" يطلق منظومة الربط الإلكتروني مع الجهات ذات العلاقة بشؤون الحج

في خطوة رائدة للتسهيل على ضيوف الرحمن أداء نسك الهدي لموسم 1442هـ

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
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أطلق مشروع المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي "أضاحي"، وفي خطوة رائدة للتسهيل على ضيوف الرحمن أداء نسك الهدي والأضاحي لموسم حج هذا العام 1442هـ، منظومة الربط الإلكتروني مع عدد من المنصات الإلكترونية ذات العلاقة بشؤون الحج.

وتقوم هذه المنصات بعرض نسك الهدي والأضحية خلال موسم الحج، وباقي خدمات المشروع مثل الفدية والصدقة والعقيقة طوال العام، حيث يتم شراؤها من الموقع مباشرة ليتم تنفيذها في المشروع من خلال الربط التقني مع إمكانية تتبع الطلب آلياً.

وتضم "أضاحي" عدداً من المنصات هي: المسار الإلكتروني، ومنصة إحسان الخيرية، ومصرف الراجحي، والبريد السعودي، وجمعية هدية الحاج والمعتمر الخيرية، وبنك البلاد، وتتيح عبر الرابط www.adahi.org شراء النسك بثلاث خطوات ميسرة، تبدأ بالدخول على المنصة واختيار النسك والدفع، لتصله رسالة بعد ذلك باستلام الطلب ورسالة أخرى بعد التنفيذ خلال الوقت الشرعي.

ودعا المشروع الجميع إلى الابتعاد عن أماكن التجمعات والاستفادة من الخدمات الإلكترونية التي سهلت عملية شراء الأضحية وبقية أنواع النسك الأخرى والسداد من الحساب البنكي أو البطاقات الائتمانية بكل يسر وسهولة.

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