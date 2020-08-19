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القبض على كويتية عذّبت خادمتها المسنة.. والمبرر "طلبت العودة لبلدها"

صحيفة محلية: المتهمة استعانت بأبنائها القصّر.. حروق وبلاغ للسفارة

تعرّضت خادمة سيلانية مُسنّة للتعذيب والحرق من قِبَل كفيلتها الكويتية، التي استعانت بأبنائها القصّر لحرق الخادمة، بعد أن أبدت الأخيرة رغبتها في مغادرة الكويت والعودة لوطنها، بقصد الاستقرار؛ لتقدّمها في العمر.

وتم الكشف عن حالة الاعتداء هذه، عقب استنجاد الخادمة بسفارة بلادها وإبلاغهم باحتجازها بمنزل كفيلتها في محافظة الفروانية وتعرضها للتعذيب من قِبَل كفيلتها وأبنائها الثلاثة والحرق بملاس ساخن.

وفور تلقي السفارة للشكوى، قامت بإبلاغ وزارة الداخلية، التي أرسلت قوة أمنية إلى منزل الكفيلة وطلبت مشاهدة الخادمة، التي بدا واضحًا عليها آثار الحروق التي ألحقتها بها كفيلتها وأبناؤها.

ووفقًا لصحيفة "الأنباء" الكويتية، سلمت القوة الأمنية الخادمة إلى سفارة بلادها لعرضها على الطب الشرعي وتوثيق ما لَحِقَ بها من حروق وأذى نتيجة التعذيب.

وقال مصدر مطلع نقلًا عن الخادمة: "إن كفيلتها رفضت أن تعود لبلادها، وقامت بتعذيبها بالحرق، بعد أن قام أبناؤها الثلاثة بإمساك الخادمة وتقييد حركتها".

واحتجزت الجهاتُ المختصة الكفيلةَ المعتدية دون أبنائها، بعد أن أخذت تعهدًا من والدهم بإعادة إحضارهم للتحقيق نظرًا لتورطهم في القضية مع والدتهم.

الكويت

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القبض على كويتية عذّبت خادمتها المسنة.. والمبرر "طلبت العودة لبلدها"
سبق

تعرّضت خادمة سيلانية مُسنّة للتعذيب والحرق من قِبَل كفيلتها الكويتية، التي استعانت بأبنائها القصّر لحرق الخادمة، بعد أن أبدت الأخيرة رغبتها في مغادرة الكويت والعودة لوطنها، بقصد الاستقرار؛ لتقدّمها في العمر.

وتم الكشف عن حالة الاعتداء هذه، عقب استنجاد الخادمة بسفارة بلادها وإبلاغهم باحتجازها بمنزل كفيلتها في محافظة الفروانية وتعرضها للتعذيب من قِبَل كفيلتها وأبنائها الثلاثة والحرق بملاس ساخن.

وفور تلقي السفارة للشكوى، قامت بإبلاغ وزارة الداخلية، التي أرسلت قوة أمنية إلى منزل الكفيلة وطلبت مشاهدة الخادمة، التي بدا واضحًا عليها آثار الحروق التي ألحقتها بها كفيلتها وأبناؤها.

ووفقًا لصحيفة "الأنباء" الكويتية، سلمت القوة الأمنية الخادمة إلى سفارة بلادها لعرضها على الطب الشرعي وتوثيق ما لَحِقَ بها من حروق وأذى نتيجة التعذيب.

وقال مصدر مطلع نقلًا عن الخادمة: "إن كفيلتها رفضت أن تعود لبلادها، وقامت بتعذيبها بالحرق، بعد أن قام أبناؤها الثلاثة بإمساك الخادمة وتقييد حركتها".

واحتجزت الجهاتُ المختصة الكفيلةَ المعتدية دون أبنائها، بعد أن أخذت تعهدًا من والدهم بإعادة إحضارهم للتحقيق نظرًا لتورطهم في القضية مع والدتهم.

19 أغسطس 2020 - 29 ذو الحجة 1441
10:38 AM

القبض على كويتية عذّبت خادمتها المسنة.. والمبرر "طلبت العودة لبلدها"

صحيفة محلية: المتهمة استعانت بأبنائها القصّر.. حروق وبلاغ للسفارة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تعرّضت خادمة سيلانية مُسنّة للتعذيب والحرق من قِبَل كفيلتها الكويتية، التي استعانت بأبنائها القصّر لحرق الخادمة، بعد أن أبدت الأخيرة رغبتها في مغادرة الكويت والعودة لوطنها، بقصد الاستقرار؛ لتقدّمها في العمر.

وتم الكشف عن حالة الاعتداء هذه، عقب استنجاد الخادمة بسفارة بلادها وإبلاغهم باحتجازها بمنزل كفيلتها في محافظة الفروانية وتعرضها للتعذيب من قِبَل كفيلتها وأبنائها الثلاثة والحرق بملاس ساخن.

وفور تلقي السفارة للشكوى، قامت بإبلاغ وزارة الداخلية، التي أرسلت قوة أمنية إلى منزل الكفيلة وطلبت مشاهدة الخادمة، التي بدا واضحًا عليها آثار الحروق التي ألحقتها بها كفيلتها وأبناؤها.

ووفقًا لصحيفة "الأنباء" الكويتية، سلمت القوة الأمنية الخادمة إلى سفارة بلادها لعرضها على الطب الشرعي وتوثيق ما لَحِقَ بها من حروق وأذى نتيجة التعذيب.

وقال مصدر مطلع نقلًا عن الخادمة: "إن كفيلتها رفضت أن تعود لبلادها، وقامت بتعذيبها بالحرق، بعد أن قام أبناؤها الثلاثة بإمساك الخادمة وتقييد حركتها".

واحتجزت الجهاتُ المختصة الكفيلةَ المعتدية دون أبنائها، بعد أن أخذت تعهدًا من والدهم بإعادة إحضارهم للتحقيق نظرًا لتورطهم في القضية مع والدتهم.

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